Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video: pole position (GP Malesia 2022)

La diretta MotoGp oggi, sabato 22 ottobre, ci propone il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio della Malesia 2022 sul circuito di Sepang, che ospita il diciannovesimo e penultimo appuntamento con il Motomondiale 2022 ed è uno dei più apprezzati da piloti e addetti ai lavori per livello tecnico del tracciato. Fa dunque molto piacere essere tornati a Sepang per la prima volta dal 2019, dopo due anni di interruzione dovuti alla pandemia di Coronavirus, come per tutte le altre gare in Estremo Oriente. Tra loro c’era pure l’Australia di settimana scorsa, che ha sancito il sorpasso in classifica generale di Francesco Bagnaia su Fabio Quartararo, quindi questa gara potrebbe anche scrivere una pagina di storia per Pecco, la Ducati e tutto il motociclismo italiano.

Innanzitutto allora ricordiamo gli orari della diretta MotoGp di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position per la gara di Sepang. Sono orari chiaramente condizionati da ben sei ore di fuso orario, dunque a beneficio di tutti gli appassionati facciamo il punto su questi scomodi appuntamenti. Si parte alle ore 4.50 del primissimo mattino italiano con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 8.25 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 9.05 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 9.30 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le prove ufficiali in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio a Sepang c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi appunto in tempo reale. La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio della Malesia non è infatti uno di quelli che su Tv8 sarà visibile con gli orari già indicati. Sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche di tutte le classi e della FP4 della classe regina del motociclismo dal circuito di Sepang anche per i non abbonati Sky ma solo dalle ore 14.00 italiane – la FP3 è invece in ogni caso esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP MALESIA

In attesa di vivere questa grande giornata della diretta MotoGp, facciamo un breve riassunto della storia del Motomondiale in Malesia. Una storia piuttosto lunga, se si considera che il primo Gp iridato risale al 1991, quando le gare extra-europee erano ancora poche e solo negli Stati di grande tradizione motociclistica: la Malesia fu dunque la prima meta “esotica” aggiunta in calendario. Da quell’anno e fino al 1997 si corse a Shah Alam, nel 1998 vi fu un’edizione a Johor e dal 1999 la sede fissa (salvo Covid) è Sepang, circuito inaugurato proprio quell’anno a ridosso dell’aeroporto internazionale della capitale Kuala Lumpur.

Valentino Rossi a Sepang ha vinto per ben sei volte (anche se l’ultima volta risale al 2010), più il successo a Shah Alam nel 1997 in 125, mentre parlando degli altri big della MotoGp recente possiamo ad esempio notare che Jorge Lorenzo qui non ha mai vinto nella classe regina e il suo unico successo risale al 2006 in 250. Il bilancio di Marc Marquez ci dice invece che il numero 93 a Sepang ha vinto nel 2010 nell’allora 125, poi nel 2014 ed infine nel 2018 in MotoGp, tra gli spagnoli il migliore era Dani Pedrosa che ha vinto nel 2003 in 125, l’anno successivo in 250 e ben tre volte in MotoGp, dove spicca anche la bellissima doppietta per Andrea Dovizioso con le due vittorie del 2016 e 2017, un ottimo segnale per Ducati anche se l’ultima edizione del 2019 fu vinta da Maverick Vinales, ai tempi su Yamaha.

IN RICORDO DEL SIC

Facendo una panoramica sui risultati dei piloti italiani nella diretta MotoGp in Malesia, in 500/MotoGp hanno vinto il Gran Premio della Malesia anche Luca Cadalora nel 1996 a Shah Alam, Max Biaggi nel 2002 e Loris Capirossi nel 2005. Un ruolo particolare, come già accennato, è quello avuto da Andrea Dovizioso: nel 2016 la sua vittoria fu quasi un annuncio del magnifico anno che ha vissuto il Dovi nel 2017, quando invece il successo a Sepang tenne vive le speranze iridate fino a Valencia per Dovizioso e la Ducati. In totale fra tutte le classi sono 28 i successi italiani in Malesia, permettendoci di contare pure l’affermazione del sammarinese Alex De Angelis in Moto2 nel 2012, l’ultimo è quello di Lorenzo Dalla Porta in Moto3, naturalmente nel 2019.

Tuttavia, quando si parla del Gp Malesia la memoria torna inevitabilmente a quella terribile diretta MotoGp del domenica 23 ottobre 2011 nella quale perse la vita Marco Simoncelli per un incidente al secondo giro banale nella dinamica ma purtroppo con effetti drammatici sul pilota italiano. Impossibile dimenticare il ‘Sic’, che grazie al suo grande talento e alla sua innata simpatia era già entrato nel cuore di tutti: naturalmente la gara di quell’anno fu annullata, un “buco” nell’albo d’oro ma un ricordo che non svanirà mai per gli appassionati. Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio della Malesia 2022 sul circuito di Sepang sta per cominciare…











