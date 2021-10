Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Misano 2021)

DIRETTA MOTOGP: QUARTARARO PUNTA AL TITOLO!

La diretta MotoGp oggi, sabato 23 ottobre, ci regala il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021 sul circuito di Misano Adriatico, che ospita in questo fine settimana il sedicesimo appuntamento con il Motomondiale 2021. Innanzitutto ricordiamo gli orari di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche dell’appuntamento nel cuore della riviera romagnola introdotto per sostituire Sepang, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position di un Gran Premio che potrebbe laureare campione del Mondo Fabio Quartararo e di certo resterà nella memoria di tutti come l’ultima uscita di Valentino Rossi da pilota MotoGp in Italia.

La diretta MotoGp a Misano dunque parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DIRETTA MOTOGP, STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021 della MotoGp dal circuito di Misano Adriatico saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Ci attendono le prove ufficiali del Gran Premio dell’Emilia Romagna, bis a Misano in questa stagione. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Misano c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi appunto in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento americano per seguire la MotoGp in streaming e tv.

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp con Mauro Sanchini al suo fianco, mentre ricordiamo che la MotoGp è visibile anche sulla piattaforma streaming Dazn, in questo caso con le voci di Niccolò Pavesi e Marco Melandri.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, ma non in tempo reale: il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna è infatti uno di quelli che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale, con una differita dalle ore 15.35. Di conseguenza sarà possibile vivere in questa modalità tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo da Misano per i non abbonati Sky – con l’eccezione della FP3, disponibile solo su Sky. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DI MISANO ADRIATICO

In attesa di vivere questa grande giornata di diretta MotoGp, facciamo un breve riassunto della storia del circuito di Misano. La Romagna, soprattutto se comprendiamo anche località molto vicine quali San Marino o Tavullia, è da sempre terra di piloti e di grande passioni per gli sport motoristici e infatti per tanti protagonisti di questo Gp sarà letteralmente la gara “di casa”, magari ancora più del Mugello, comunque meravigliosa sede del Gran Premio d’Italia. Ecco dunque che negli anni Settanta si costruì un autodromo appunto a Misano Adriatico, per volere tra gli altri anche di Enzo Ferrari. Il debutto sulla scena internazionale fu con il Gran Premio delle Nazioni 1980 (come allora si chiamava il Gp d’Italia di motociclismo), che poi tornò a Misano anche nel 1982 e nel 1984.

Dal 1985 al 1987 l’autodromo romagnolo fu invece sede del Gran Premio di San Marino, per poi tornare ad ospitare dal 1989 al 1991 il Gran Premio italiano per tre anni consecutivi, nei primi due ancora con la denominazione di Gp delle Nazioni e nel 1991 invece con il titolo di Gran Premio d’Italia, che poi Misano ospitò anche nel 1993, anno del terribile incidente occorso a Wayne Rainey. Quello fu l’ultimo Gran Premio iridato sul circuito romagnolo fino al 2007, quando tornò in calendario il Gran Premio di San Marino con l’attuale denominazione, che onora anche la Riviera di Rimini.

DIRETTA MOTOGP: L’ALBO D’ORO

Questo sarà però un appuntamento anomalo, il bis grazie al Covid come era già successo un anno fa. Nel 2020 si aggiunse un GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, stavolta invece oltre all’Emilia Romagna si onora il Made in Italy (denominazioni ufficiali sempre troppo lunghe). A prescindere dai nomi, a Misano Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Marc Marquez sono i dominatori, avendo vinto tre volte a testa nella classe regina. Il Dottore ha trionfato nel 2008, 2009 e 2014, Lorenzo invece ha fatto tripletta dal 2011 al 2013 ed infine l’anno scorso ha vinto Franco Morbidelli: in totale sono otto successi su sedici per la Yamaha, contando pure il successo di Maverick Vinales nel Gp Emilia Romagna dell’anno scorso. In anni recenti il leader è stato senza dubbio Marc Marquez, capace di imporsi negli anni dispari 2015, 2017 e infine 2019, mentre gli anni pari sono per lui stregati – gli avversari sono avvisati, il 2021 naturalmente è dispari.

La Ducati si era imposta con Casey Stoner nella prima edizione nel 2007 e nel 2018 ha spezzato il digiuno con la vittoria di Andrea Dovizioso, un’emozione naturalmente molto speciale per il forlivese e per tutta la Casa di Borgo Panigale, che poi ha colto anche la vittoria di poco più di un mese fa con Pecco Bagnaia. Per la Honda annotiamo anche le due vittorie con Dani Pedrosa, nel 2010 e nel 2017. Ricordato il povero Shoya Tomizawa, pilota giapponese di Moto2 che perse la vita a causa di un incidente nell’edizione 2010, adesso è però giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2021 sul circuito di Misano Adriatico sta per cominciare…



