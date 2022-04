Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Portogallo 2022)

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP PORTOGALLO

Nell’attesa che la diretta MotoGp ci dica quello che succederà nel Gp Portogallo 2022, possiamo fare un breve riassunto di quella che è la storia di questo appuntamento. Va ricordato che a Portimao, in Algarve, si è corso soltanto nelle ultime due stagioni: in precedenza infatti il Gp Portogallo andava in scena all’Estoril, con una puntata a Jarama nel 1987 (vittoria di Eddie Lawson) nella prima edizione di sempre. Peraltro, per 13 anni non si è più gareggiato qui: il Portogallo è tornato tappa del Motomondiale soltanto nel 2000, e dunque ha vissuto due Gran Premi nella classe 500 con le vittorie di Garry McCoy e Valentino Rossi.

Il Dottore ha dominato all’Estoril con quattro vittorie consecutive: ce ne sono infatti anche tre nei primi tre anni di MotoGp propriamente detta, serie spezzata nel 2005 da Alex Barros. Rossi è tornato a vincere il Gp Portogallo nel 2007, poi non lo ha più fatto ed è iniziato invece il dominio di Jorge Lorenzo con tre successi consecutivi tra il 2008 e il 2010; nel 2011 invece abbiamo avuto il successo di Dani Pedrosa, l’anno seguente invece è stato finalmente Casey Stoner a mettere, per la prima volta qui, le ruote davanti a tutti. Tra i vincitori non abbiamo citato il Toni Elias del 2006; per quanto riguarda i costruttori, il Gp Portogallo è favorevole a Yamaha con 8 vittorie contro le 7 di Honda; uno il successo di KTM, di cui stiamo per parlare.

MOTOGP STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

A farci compagnia nel weekend della diretta MotoGp sono oggi, sabato 23 aprile, prove libere FP4 e qualifiche per il Gp Portogallo 2022. Aspettando che sul tracciato di Portimao si torni a correre, possiamo dire che la tv trasmetterà FP4 e qualifiche in diretta della MotoGp, per il Gp Portogallo 2022, soltanto sulla televisione satellitare: dovrete infatti riferirvi a Sky Sport MotoGp, il canale interamente dedicato al mondo del Motomondiale, che trovate al numero 208 del vostro telecomando e che chiaramente sarà un appuntamento solo per gli abbonati. Ci sarà poi l’affiancamento di Sky Sport Uno, al numero 201, che di solito quando ci sono questi appuntamenti si collega. Come sempre la telecronaca della diretta Motogp viene affidata a Guido Meda che sarà in compagnia di Mauro Sanchini per il commento tecnico, ma va aggiunto che tanti altri collaboratori racconteranno la diretta del Gp Portogallo 2022 di MotoGp a cominciare da Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli che saranno ai box per le interviste anche nel corso del paddock live, l’approfondimento pre e post FP4 e qualifiche, e tutti coloro che saranno in studio. La diretta MotoGp si può seguire anche in 4K HDR grazie a Sky Q, mentre per lo streaming video bisogna riferirsi all’applicazione Sky Go oltre che a Now Tv.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, bisogna dire che ci sono brutte notizie per quanto riguarda gli appassionati: sappiamo infatti che Tv8 affianca la televisione satellitare nel mandare in onda le immagini della MotoGp, ma per questo fine settimana dedicato al Gp Portogallo 2022 non sarà in diretta. Infatti, mentre le prove libere (dunque anche la FP4) riguarderanno esclusivamente Sky, qualifiche e gara del Motogp di domenica a Portimao non saranno effettivamente fornite dal canale Tv8 in diretta ma soltanto in differita, qualche ora dopo l’evento. Chi comunque si fosse perso i due appuntamenti potrà poi recuperarli in chiaro, ricordiamo allora che, nello specifico, le qualifiche di sabato 23 aprile della MotoGp scatteranno su Tv8 a partire dalle ore 19:30.

DIRETTA MOTOGP: I NUMERI A PORTIMAO

Infatti la diretta MotoGp aspettando il Gp Portogallo 2022 ci dice che, dopo aver mancato l’appuntamento tra il 2013 e il 2019, finalmente si è tornati in questo Paese della penisola iberica ma, contrariamente al passato, il Gran Premio è stato organizzato in Algarve, sul tracciato di Portimao. Due anni fa, nell’anno della pandemia, Miguel Oliveira ha chiuso la stagione imponendosi in casa: straordinaria la vittoria del portoghese (già in pole position al sabato) che ha preceduto Jack Miller e Franco Morbidelli, e soprattutto appuntamento storico perché, guidando una KTM, Oliveira ha finalmente spezzato il duopolio di Yamaha e Honda, le uniche due case che avevano vinto in Portogallo.

L’anno scorso appuntamento confermato, ma la gara è stata spostata all’inizio della stagione di MotoGp come del resto accade quest’anno: la Yamaha che non festeggiava dal 2010 è finalmente tornata al successo con Fabio Quartararo (anche autore della pole position) che sul traguardo di Portimao ha preceduto la Ducati del nostro Francesco Bagnaia e la Suzuki di Joan Mir, il campione in carica. Il compagno di scuderia dello spagnolo, il connazionale Alex Rins, ha invece avuto la soddisfazione di timbrare il giro veloce in gara, il suo diciottesimo, in 1’39’’450. Tra poco si tornerà a correre e allora vedremo come andranno le cose nella diretta di MotoGp, che oggi ci consegnerà il nome di chi timbrerà la pole position nel Gp Portogallo 2022 a Portimao.











