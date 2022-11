Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video, pole position GP Valencia 2022

DIRETTA MOTOGP: QUALIFICHE DECISIVE!

La diretta MotoGp oggi, sabato 5 novembre, ci propone un appuntamento già di vitale importanza nel weekend decisivo, cioè le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana 2022 che si disputa sul circuito Ricardo Tormo di Cheste, a poca distanza dalla città di Valencia, che ospita il ventesimo e ultimo appuntamento con il Motomondiale 2022. Sappiamo benissimo che il Mondiale Piloti è ancora in bilico, anche se Francesco Bagnaia ha un “tesoretto” di ben 23 punti di vantaggio in classifica sul campione in carica e suo inseguitore Fabio Quartararo, che valgono una seria ipoteca per Pecco, la Ducati e tutto il motociclismo italiano al termine di una lunga rimonta cominciata ad Assen e conclusa (per ora) dalla vittoria di due settimane fa a Sepang per arrivare al fantastico +23 con appena 25 punti ancora in palio.

Innanzitutto allora ricordiamo gli orari della diretta MotoGp di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position per la gara di Valencia, appuntamento ancora più importante su un circuito che non è fra più spettacolari, perché partire davanti – anche per evitare guai al primo giro – potrebbe essere più importante che altrove. Sono orari naturalmente classici delle gare in Europa della MotoGp, che torna a “casa” dopo allunga trasferta in Oriente, quindi si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le prove ufficiali in diretta video streaming MotoGp naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming. Come gli appassionati di motociclismo sanno molto bene, anche quest’anno la diretta MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite e per il Gran Premio a Valencia c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche della Motogp non saranno visibili in diretta in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi appunto in tempo reale. La diretta MotoGp in streaming video sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go ma anche tramite Now TV, per seguire il racconto della squadra come sempre capeggiata da Guido Meda.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta MotoGp della giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, in tempo reale per tutti: il Gran Premio della Comunità Valenciana non è infatti uno di quelli che su Tv8 sarà visibile con gli orari già indicati. Sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche di tutte le classi e della FP4 della classe regina del motociclismo dal circuito di Valencia anche per i non abbonati Sky ma solo con una sintesi dalle ore 16.15 – la FP3 è invece in ogni caso esclusa. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2022: LA STORIA AL RICARDO TORMO

In attesa di vivere questa ricca giornata della diretta MotoGp, facciamo un breve riassunto della storia del Motomondiale per quanto riguarda il Gp Comunità Valenciana sulla pista di Valencia, dove si corre dal 1999 quando questo evento si affiancò a Jerez e Barcellona come terzo Gp in terra spagnola (in seguito si è aggiunta anche l’Aragona). Si è sempre corso sul circuito di Cheste, intitolato alla memoria del pilota locale Ricardo Tormo, che era morto di leucemia l’anno precedente. Per la prima volta mancherà l’ormai grande ex Valentino Rossi, ma va detto che il Dottore non ha ricordi molto lieti di Valencia: qui nel 2006 perse il titolo a favore di Nicky Hayden nella gara clamorosamente vinta da Troy Bayliss, che aveva corso in sella ad una Ducati al termine di una stagione nella quale aveva vinto il Mondiale Superbike.

Valentino si presentò davanti in classifica rispetto all’americano, ma cadde e pur tornando in pista non riuscì ad andare oltre il tredicesimo posto, insufficiente a contenere la rimonta di Hayden che invece ottenne il terzo posto. C’è poi il ricordo del 2015, forse ancora più amaro: Valentino in testa al Mondiale ma costretto a partire dall’ultimo posto sulla griglia di partenza a causa del famigerato contatto con Marc Marquez in Malesia, la rimonta in gara si fermò al quarto posto, insufficiente a causa della contemporanea vittoria del rivale Jorge Lorenzo.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2022: L’ALBO D’ORO

In generale Valencia non ha regalato grandi gioie all’Italia, però negli ultimi anni il trend è stato invertito e i precedenti recenti sono di ottimo auspicio per Pecco Bagnaia e la Ducati. Detto che ci furono solamente due vittorie del Dottore negli anni 2003 e 2004 e il successo di Marco Melandri nel 2005 prima del successo colto nel 2018 da Andrea Dovizioso, ecco che da quel momento è cambiato molto, perché nel 2020 ha vinto Franco Morbidelli e l’anno scorso ha trionfato proprio Pecco Bagnaia, dunque siamo a tre vittorie italiane negli ultimi quattro anni per quanto riguarda la classe MotoGp, di cui due per la Ducati, che invece in precedenza non vinceva a Valencia dai tempi di Casey Stoner – altro esempio da imitare per Pecco.

Nel 2019 l’eccezione fu il successo di Marc Marquez, che a dire il vero a sua volta non ha numeri pazzeschi a Valencia, con tre successi totali di cui due in MotoGp. Per fare un quadro completo della situazione, dobbiamo in verità ricordare che nel 2020 stravolto dalla pandemia si disputarono due GP a Valencia, oltre al successo di Morbidelli ci fu anche un GP Europa nel quale si era invece imposto Joan Mir, un successo decisivo per la conquista di un titolo iridato completamente imprevedibile all’inizio della stagione. La vittoria di Mir naturalmente non è entrata nell’albo d’oro del Gp Comunità Valenciana, dove grandi protagonisti sono Daniel Pedrosa e Jorge Lorenzo, con quattro vittorie a testa nella classe regina. Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio della Comunità Valenciana 2022 sul circuito di Valencia sta per cominciare…











