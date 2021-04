Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video: pole position, tempi (Portimao)

La diretta MotoGp oggi, sabato 17 aprile, torna con il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021, che si disputa sul circuito di Portimao, sede del terzo appuntamento stagionale per il Motomondiale 2021, che sbarca dunque in Europa dopo avere vissuto una doppietta consecutiva di eventi in Qatar tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Innanzitutto ricordiamo gli orari della diretta MotoGp di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position per la terza gara della stagione. Sono orari parzialmente condizionati dall’ora di fuso orario presente tra l’Italia e il Portogallo.

Si parte alle ore 10.50 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 14.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 15.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 15.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE

Le qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021 della MotoGp dal circuito di Portimao saranno il grande evento di oggi, e naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Ci attendono le prove ufficiali del Gran Premio del Portogallo da Portimao, sede che ospita un evento inedito l’anno scorso, ma confermato pure per il nuovo Motomondiale. Per tutti gli appassionati di motociclismo ribadiamo che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio del Portogallo c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo primo Gp stagionale in Europa compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento di Portimao per seguire la MotoGp in streaming e tv.

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp con Mauro Sanchini al suo fianco, mentre ricordiamo che la MotoGp è visibile anche sulla piattaforma streaming Dazn, in questo caso con le voci di Niccolò Pavesi e Marco Melandri.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), come abbiamo già accennato, ma non in tempo reale: il Gran Premio del Portogallo infatti è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile appunto solo in differita, oggi dalle ore 17.45. Di conseguenza sarà possibile vivere tutte le emozioni delle qualifiche della classe regina del motociclismo da Portimao per i non abbonati Sky – con l’eccezione della FP3, disponibile solo su Sky – ma naturalmente negli orari che vi abbiamo già indicato. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE 1

Protagonista assoluto nella prima sessione di prove libere della Motogp per il Gran premio del Portogallo 2021 non poteva che essere Marc Marquez. Il pilota spagnolo che ha interrotto venerdi mattina un digiuno lungo 265 giorni, torna alla grande in pista dopo il calvario vissuto per l’infortunio al braccio, confermandosi tra i migliori della classe regina, pur su un tracciato per lui completamente inedito. Per il pilota Honda tanti giri incoraggianti pur su una pista non asciuttissima, vissuti apparentemente senza aver alcun problema al braccio, e pure tempi importanti, trattandosi appena della Fp1: alla bandiera a scacchi il campionissimo della Motogp è riuscito a strappare il terzo miglior tempo della sessione (e pure pareva favorito per chiudere in testa), registrando appena due centesimi di ritardo dal più veloce Maverick Vinales. È stato dunque il pilota della Yamaha ha confermarsi il più veloce nella Fp1: per lo spagnolo tanti buone sensazioni in vista del weekend e il crono di 1.42.127 segnato sul finire del time attack. In mezzo, al secondo gradino del podio Alex Rins, mentre sono stati Pol Espargaro e Johann Zarco ad entrare nella top five, registrando tempi non troppo distanti dalla vetta. Fp1 della Motogp a Portimao amarognola invece per la Yamaha Petronas: Rossi e Morbidelli hanno raccolto appena l’11^ e il 14^ posto alla bandiera a scacchi.

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE 2

Prove libere nel segno di Francesco Bagnaia per la MotoGp a Portimao, Pecco infatti ha conquistato il primo posto in sella alla sua Ducati ufficiale nella seconda sessione di prove libere FP2 del Gran Premio del Portogallo 2021. La sessione era cominciata su asfalto parzialmente umido ma poi è andata ad asciugarsi e di conseguenza è da considerarsi molto significativa la classifica dei tempi che vede dunque al comando il pilota italiano della Ducati. Bagnaia, fermando i cronometri sul tempo di 1’39″866, ha preceduto il francese Fabio Quartararo con la Yamaha e lo spagnolo Joan Mir della Suzuki, rispettivamente secondo e terzo e protagonisti come Pecco dell’intera sessione del venerdì pomeriggio della MotoGp a Portimao. Sono loro tre i nomi che si sono messi maggiormente in evidenza, anche se dobbiamo evidenziare naturalmente pure il sesto posto del redivivo Marc Marquez, pronto a fare sul serio già nella sua prima gara dopo il rientro all’attività. Discorso ben diverso purtroppo per Valentino Rossi e Franco Morbidelli, perché il venerdì dei due piloti del team Yamaha Petronas è stato davvero difficile. Molto bene la Suzuki che subito alle spalle di Mir ha piazzato il suo compagno Alex Rins quarto, la Ducati oltre a Bagnaia conta pure su Jack Miller quinto, come abbiamo detto Marc Marquez è in sesta posizione, seguito da Maverick Vinales al settimo posto davanti a Johann Zarco ottavo, il padrone di casa Miguel Oliveira nono e Takaaki Nakagami decimo nonostante una caduta nella prima parte della sessione, mentre una caduta nel finale ha impedito ad Aleix Espargaro e alla sua Aprilia di essere protagonisti della FP2 fino in fondo.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP PORTOGALLO

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta MotoGp, andiamo a ripercorrere in sintesi la storia del Gp Portogallo e del circuito di Portimao, che si toccano per la seconda volta dopo la vittoria del padrone di casa Miguel Oliveira nella gara dello scorso novembre, inserita in un calendario stravolto dalla pandemia. Il Covid continua ad essere un problema, la trasferta in America è saltata pure in questo 2021 e di conseguenza eccoci di nuovo in terra lusitana, con Portimao che fa di nuovo da jolly. Tutte le precedenti edizioni del Gran Premio del Portogallo del Motomondiale erano state disputate ad Estoril in epoca recente, anche se la prima volta risale al 1987… in Spagna. Quell’anno infatti il circuito di Jarama, vicino a Madrid, ospitò un estemporaneo Gp Portogallo che in 500 fu vinto da Eddie Lawson. Ci fu poi l’epoca di Estoril con tredici edizioni consecutive dal 2000 al 2012 e con Valentino Rossi logicamente grande protagonista grazie a cinque vittorie, le prime quattro consecutive dal 2001 al 2004 e poi la quinta nel 2007. Possiamo citare per Marc Marquez le vittorie in 125 nel 2010 e in Moto2 nel 2012, ma naturalmente in Portogallo ora fa notizia il suo ritorno alle competizioni dopo un’assenza di ben nove mesi.

L’ormai grande ex Andrea Dovizioso a Estoril aveva vinto nel 2006 in 250, stessa classe nella quale nel 2009 si impose Marco Simoncelli. L’ultima edizione in MotoGp vide invece la vittoria di Casey Stoner con la Honda nel 2012, preceduto da Daniel Pedrosa nel 2011 e da una tripletta consecutiva di Jorge Lorenzo negli anni dal 2008 al 2010. Il Gran Premio del Portogallo ora per la seconda volta è ospitato dal più giovane circuito di Portimao, nella regione dell’Algarve, che infatti è stato inaugurato nel 2008 e che ha ospitato categorie automobilistiche quali A1 GP, GP2, WTCC, FIA GT e Le Mans Series, mentre è più noto in ambito motociclistico grazie alla Superbike e alla Supersport, che già da diversi anni fanno tappa fissa sul circuito dell’Algarve. Portimao in questo 2021 vive un altro anno di gloria, perché farà la doppietta con la MotoGp e la Formula 1, come era già successo nel 2020. L’attesa è grande, perché sotto certi punti di vista Portimao ricorda circuiti quali il Mugello, anche se l’anno scorso fu un monologo solitario di un dominante Oliveira. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri, perché la battaglia per la pole position sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio del Portogallo 2021 a Portimao sta per cominciare…



