Diretta MotoGp/ Qualifiche live: pole position e tempi (GP Andalusia 2020)

La diretta MotoGp torna anche oggi, sabato 25 luglio, proponendo l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Andalusia 2020, una denominazione inedita per una gara che in realtà si svolge sul tradizionale circuito di Jerez de la Frontera, dove fra qualche ora si stabiliranno la griglia di partenza e l’autore della pole position del secondo appuntamento con il Motomondiale 2020, di nuovo sul tracciato che ha ospitato anche il primo Gran Premio stagionale, che come principale notizia purtroppo ha portato il grave infortunio di Marc Marquez, che ha finito per oscurare anche la prima vittoria di Fabio Quartararo nella classe regina. In Andalusia stiamo vivendo le prime emozioni di questa travagliata stagione che a causa del Coronavirus si è messa in moto (in tutti i sensi) solamente a luglio. In vista dell’odierna diretta MotoGp naturalmente gli orari sono quelli già sperimentati settimana scorsa, che d’altronde sono quelli tradizionali delle gare in Europa: si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo un format ormai ampiamente consolidato.

DIRETTA MOTOGP, GP ANDALUSIA 2020: FP1 NEL SEGNO DELLA YAMAHA

C’è la Yamaha, e con un grande sorriso per Valentino Rossi, secondo alle spalle soltanto del compagno di squadra Maverick Vinales nelle prove libere FP1 del Gran Premio d’Andalusia 2020 della MotoGp a Jerez, secondo atto consecutivo sul circuito spagnolo. Settimana scorsa era stato proprio Valentino Rossi il più deluso di tutti (a parte l’infortunio di Marquez): lento e con molti problemi fin dal venerdì mentre le altre Yamaha volavano, fino al ritiro in gara. Valentino Rossi però sembra avere decisamente voltato pagina e si gode riscontri eccellenti dal venerdì mattina, dal momento che nella FP1 il Dottore di Tavullia è risultato essere molto veloce sia sul giro secco sia sul passo: che sia l’annuncio di un weekend completamente diverso dal precedente? Come abbiamo già accennato, solamente Vinales è stato capace di classificarsi davanti a Valentino Rossi, tra l’altro strappandogli il primato solo all’ultimo tentativo, al termine di una sessione nella quale è stato proprio il nove volte campione del Mondo a destare l’impressione migliore di tutti. La grande competitività della Yamaha sulla pista di Jerez è fuori discussione e per il bis anche Valentino Rossi si candida a un ruolo da grande protagonista, con un distacco di 142 millesimi dal miglior tempo, fatto registrare appunto da Vinales in 1’37″063. Terzo un po’ a sorpresa Brad Binder, il sudafricano della Ktm che è stato l’autore dell’exploit del venerdì mattina, staccato di 307 millesimi da Vinales, poi al quarto posto ecco Franco Morbidelli a 0″353. Insomma, in casa Yamaha uno straordinario venerdì mattina, stranamente con l’unica eccezione di Fabio Quartararo che non è infatti andato oltre il tredicesimo posto. Quinto è stato Pol Espargaro e poi nell’ordine Miguel Oliveira, Jack Miller, Takaaki Nakagami, Aleix Espargaro e Andrea Dovizioso al decimo posto. La Ducati non brilla molto finora, come confermano il sedicesimo posto di Danilo Petrucci e il diciassettesimo di Francesco Bagnaia. Come previsto, non ha preso parte alla FP1 Marc Marquez. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP, GP ANDALUSIA 2020: I RISULTATI DELLA FP2

La FP2 è stato il primo banco di prova del Gran Premio di Andalusia di MotoGp, in quanto la seconda sessione si è tenuta nello stesso orario della gara. Le condizioni della pista erano quindi più simili a quelle che i piloti dovrebbero trovarsi domenica, per questo Valentino Rossi si è concentrato sul passo gara. Al via della FP2 si sono presi subito la scena i francesi con Johan Zarco subito a spingere sull’acceleratore. E ad un certo punto ha esagerato, visto che è caduto, per fortuna senza farsi male. Allora il primato se lo è preso Fabio Quartararo, che poi è stato avvicinato da Joan Mir e Maverick Vinales. A metà FP2 però è arrivato lo squillo di Pol Espargaro, che prima ha fatto il miglior tempo e poi è uscito di pista per evitare Zarco. Nel frattempo il “Dottore” ha cominciato a mettere alla prova la sua Yamaha in vista della gara, mostrando un passo costante. Nel finale invece sono partiti i time attack: Johan Zarco ha abbattuto il muro dell’1’38, ma la vera sorpresa è stata Takaaki Nakagami che ha fatto meglio di pochi millesimi e poi ha abbassato ulteriormente il suo tempo (1’37”715). Franco Morbidelli è stato il migliore della Yamaha, ma gli altri sono in progresso (Vinales e Rossi), con Quartararo che è apparso molto sicuro di sé. Deludente la Ducati, ma i tempi alti potrebbero essere frutto di un lavoro differente da parte della scuderia di Borgo Panigale. Almeno è quello che sperano i suoi tifosi… (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA MOTOGP, GP ANDALUSIA 2020: PRIMA VOLTA… MA NON INEDITA

In attesa di vivere la diretta MotoGp di oggi, ricordiamo dunque che Jerez è la prima delle località scelte per fare doppietta di corse nel calendario del Motomondiale 2020, inevitabilmente molto condizionato dal Coronavirus. Ecco perché dopo il tradizionale Gran Premio di Spagna abbiamo l’inedito Gran Premio di Andalusia, che in realtà naturalmente è inedito solo come definizione, dal momento che la pista è notissima a tutti i protagonisti, agli addetti ai lavori e agli appassionati. Non è nemmeno una novità che in Spagna vi siano numerosi Gran Premi nella stessa stagione e che molti di loro prendano nome dalla regione in cui sorge l’impianto, visto che tra Catalogna, Aragona e Comunità Valenciana ne abbiamo viste davvero tante in questi anni, la novità naturalmente è legata al fatto che per la seconda domenica consecutiva si gareggerà sulla stessa pista – questo sì un fatto inedito e particolare per tutti. Quest’anno addirittura in Spagna avremo in totale sette gare su tredici, oltre il 50% dell’intero calendario iridato, perché oltre a Jerez faranno doppietta anche Aragon e Valencia più una gara singola al Montmelò, quindi impareremo a fare i conti con denominazioni ancora più variegate del solito.

Se non abbiamo ovviamente nulla da dire sulla inesistente storia del Gran Premio di Andalusia, possiamo osservare invece che Jerez fece la sua prima apparizione nel 1987 e dal 1989 la pista andalusa è diventata la sede fissa del Gran Premio di Spagna, che quest’anno vivrà un doppione in salsa regionale. Nell’albo d’oro spiccano le nove vittorie di Valentino Rossi: la prima nel 1997 con l’Aprilia 125, il bis con la 250 nel 1999, in seguito ecco i sei successi nella classe regina, di cui il primo nel 2001 con la 500 e poi le sei vittorie in MotoGp (anni 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2016). Tra gli altri grandi protagonisti della MotoGp attuale, Marc Marquez a Jerez ha vinto “solo” tre volte: il rapporto complicato fra il numero 93 e la pista andalusa ha purtroppo conosciuto domenica scorsa il suo capitolo in assoluto più doloroso, vedremo se una settimana dopo si racconterà un rientro lampo e miracoloso… Il rampante Fabio Quartararo invece sembra avere un feeling notevole con Jerez: l’anno scorso conquistò la pole position più giovane nella storia della MotoGp, quest’anno di nuovo è partito davanti a tutti e soprattutto ha conquistato la prima vittoria in carriera nella classe regina. Adesso però è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Andalusia 2020 sul circuito di Jerez de la Frontera sta per cominciare…



