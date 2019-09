Diretta MotoGp/ Qualifiche live: pole position e tempi (GP Aragon 2019)

La MotoGp è in diretta anche oggi, sabato 21 settembre, con il grande appuntamento delle qualifiche del Gran Premio di Aragona 2019 sul circuito del Motorland Aragon, nei pressi della località di Alcaniz, che ospita il quattordicesimo appuntamento con il Motomondiale. Innanzitutto ricordiamo gli orari della diretta MotoGp di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche dell’appuntamento – terzo sui quattro stagionali in terra di Spagna -, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position; sono chiaramente gli orari classici delle gare europee, ma andiamo a ricordarle a beneficio di tutti gli appassionati. Si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE

Un venerdì mattina all’insegna di Marc Marquez in MotoGp: questo è stato l’esito di per sé non sorprendente – ma impressionante per i distacchi – della prima sessione di prove libere FP1 sul circuito di Aragon, dove il Gp Aragona 2019 è cominciato con una sessione all’insegna del velocissimo campione del Mondo in sella alla sua Honda, con la quale ha rifilato distacchi incredibili a tutto il resto del gruppo. Il tempo di Marquez in occasione della sua migliore prestazione è stato di 1’46”869 e il vantaggio su Maverick Vinales, che ha ottenuto il secondo posto, è addirittura di 1”617, mentre si sale fino a 2”001 per trovare al terzo posto Fabio Quartararo, che completa la prima fila virtuale del venerdì mattino portando così due Yamaha nelle prime tre posizioni, un segnale di cui la Casa giapponese sicuramente ha bisogno su una pista di solito non molto favorevole. La Yamaha dunque c’è, tuttavia inseguire Marquez sembra un’impresa ai limiti dell’impossibile per chiunque. La Ducati ha Andrea Dovizioso al quarto posto a 19 millesimi da Quartararo, certo non possono fare piacere i due secondi da Marquez ma per il podio ogni discorso è aperto. Quinto Jack Miller con la Ducati Pramac e lo stesso tempo al millesimo della Suzuki di Joan Mir, segue Danilo Petrucci settimo e poi abbiamo anche Pol Espargaro, il nostro Franco Morbidelli nono e Takaaki Nakagami per completare le prime dieci posizioni. Dobbiamo invece scendere al sedicesimo posto per trovare Andrea Iannone, appena davanti a un pessimo Valentino Rossi: tre secondi da Marquez ci possono anche stare in questo contesto, il problema è che il Dottore ne becca quasi uno e mezzo da Vinales…

Complice lo spauracchio della pioggia in qualifica, nella seconda sessione di prove libere della Motogp per il Gp di Aragon 2019, in molti si sono concentrati nella ricerca del giro veloce, per poter quindi strappare con largo anticipo il pass per le prossime Q2. Tutti tranne Marc Marquez: lo spagnolo, che pure aveva segnato un giro record nella prima sessione di prove libere del mattino di venerdì, nella Fp2 si è concentrato sul passo gara in sella alla sua Honda, dimostrando comunque di poter tranquillamente fare sua pole e gara in questo fine settimana per il Gp di Aragon 2019. La bandiera a scacchi al termine della Fp2 ha poi incoronato come il più veloce Maverick Vinales, seguito a breve distanza dal compagno di squadra Valentino Rossi e da Quartararo a podio.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL CIRCUITO

In attesa di vivere questa grande giornata di diretta MotoGp, facciamo un breve riassunto della (non molto lunga) storia del circuito di Aragon. Esso è sorto in una zona non molto popolata ed in effetti questo si nota perché non c’è la tipica atmosfera ‘caliente’ che caratterizza gli altri Gran Premi spagnoli. Sicuramente sotto tutti i punti di vista non ci sono paragoni possibili per Aragon con Jerez, Montmelò e Valencia, anche se sul progetto ambizioso che sta dietro a questa gara bisogna spendere qualche parola. Si tratta di una vera e proprio ‘città’ dedicata ai motori (Ciudad del Motor de Aragon), sia dal punto di vista sportivo sia da quello tecnologico in cui far convivere il divertimento con un polo di ricerca, città impreziosita appunto da questo circuito disegnato dall’architetto tedesco Hermann Tilke e che è entrato nel calendario del Motomondiale a partire dal 2010, inizialmente per sostituire il previsto Gran Premio d’Ungheria (poi saltato definitivamente e mai più tornato in calendario) ma poi come presenza fissa e ormai dunque con una discreta tradizione che ci permette di curiosare con interesse nell’albo d’oro.

L’ALBO D’ORO DEL GP ARAGON

Nella classe regina nelle prime due edizioni vinse l’australiano Casey Stoner, nel 2010 in sella alla Ducati e nel 2011 con la Honda nell’anno del suo secondo titolo iridato. In seguito ecco una vittoria a testa per i tre assi del motociclismo spagnolo degli ultimi anni: nel 2012 Dani Pedrosa, nel 2013 Marc Marquez e nel 2014 Jorge Lorenzo, che poi ha superato i connazionali concedendo il bis nel 2015, agganciando così Casey Stoner come pilota pluri-vittorioso nel breve albo d’oro di Aragon prima che si scatenasse però Marc Marquez, che ha colto tre vittorie consecutive nel 2016, nel 2017 ed infine anche nel passato Campionato, diventando dunque nettamente il più vincente in MotoGp ad Aragon – inoltre Marc può aggiungere al suo ruolino di marcia anche il successo del 2011 in Moto2. Aragon invece non ha mai portato molta fortuna ai piloti italiani: abbiamo solamente tre successi, la vittoria di Andrea Iannone nel 2010 in Moto2, quella del 2014 di Romano Fenati in Moto3 ed infine il successo ottenuto nel 2017 da Franco Morbidelli di nuovo in Moto2. Un bilancio decisamente deludente in nove edizioni e dunque 27 gare fra le tre classi, in particolare senza mai un successo in MotoGp. Potrebbe provare a sfatare il tabù soprattutto Andrea Dovizioso, che l’anno scorso è arrivato secondo ottenendo in questo modo il suo miglior risultato ad Aragon migliorando il terzo posto del 2012 in sella ad una Yamaha. Discorso simile per Valentino Rossi, che ad Aragon è già salito per tre volte sul podio, ma senza andare mai oltre il terzo gradino raggiunto nel 2013, 2015 e 2016 in sella alla Yamaha. Dati questi numeri storici, adesso è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Aragona 2019 sul circuito di Aragon sta per cominciare…



