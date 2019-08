Diretta MotoGp/ Qualifiche live: pole position e tempi (Gp Repubblica Ceca 2019)

Riflettori accesi a Brno: la Motogp torna in diretta oggi sabato 3 agosto 21019 con le qualifiche e le ultime sessioni di prove libere per il Gran premio della Repubblica ceca 2019. E’ di nuovo spettacolo quindi sull’asfalto ceco, dopo che già nelle prove libere del venerdi si è ben notata tutta l’impazienza dei beniamini del motomondiale di mettersi alla prova su questo storico tracciato, dopo quasi un mese di sosta per le vacanze estive. Dopo però gli appuntamenti classici del venerdi della Motogp, oggi si farà sul serio con le due sessioni di qualifiche che designeranno griglia di partenza e pole position. Ricordiamo quindi subito a tutti gli appassionati il programma con cui la Motogp torna in diretta oggi a Brno per il Gp della Repubblica ceca 2019. Primo appuntamento di questo sabato 3 agosto sarà alle ore 9.55 con le prove libere FP3: saranno 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2. Tappa successiva a Brno per la classe regina alle ore 13.30 con i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1. Sarà quindi solo alle ore 14.35 che sarà prevista la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DIRETTA MOTOGP: LE PROVE LIBERE DEL VENERDI

Complice lo spauracchio della pioggia per la giornata di oggi, venerdi abbiamo assistito a due prime sessioni di prove libere davvero appassionanti, specie negli ultimi minuti finali di Fp1 e Fp2, dedicati al time attack. Fin dal mattino si è quindi concentrato parte del lavoro alla ricerca del giro più veloce e il cronometro in questo senso ha sorriso prima a Vinales nella mattina di Brno e poi a Fabio Quartararo, autore di un eccezionale exploit proprio poco prima della bandiera a scacchi della Fp2. Dietro ad entrambi però ha sempre ben figurato Marc Marquez. Il campione della Motogp si è dimostrato ancora una volta performante sia sul giro secco che sul passo gara, facendo anche intendere di poter dare ancora di più. E’ stata poi una giornata particolare per Ducati e Yamaha quella dedicata alle prime prove libere della Motogp per il Gp della Repubblica ceca. In casa della rossa infatti Dovizioso, pur non sfruttando tutto il potenziale del Desmo, ha raccolto ottimi risultati, mentre Petrucci ha ben faticato. Simile è accaduto ai box del diapason con Vinales subito protagonista e Valentino Rossi in difficoltà, danneggiato anche dalla rottura del motore.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP DELLA REPUBBLICA CECA

In attesa di poter dare la parola alla pista di Brno per la diretta della Motogp per il Gp della Repubblica ceca 2019 non ci resta che fare un passo indietro ed approfondire la storia di questo banco di prova ceca, tra i più amati dagli appassionati come pure dai piloti, che si divertono sempre a dare battaglia data la pista molto ampia. Ecco quindi che possiamo ricordare agli appassionati che la prima edizione della prova di Brno ha avuto luogo nel lontano 1950, ma è solo dal 1965 che la prova fa parte del mondiale della Motogp, chiaramente con il nome di Gp della Cecoslovacchia (allora i due stati erano uniti). Diventata presto una delle gare più amate per la sua grande velocità, il Gp della Cecoslovacchia si è svolto tutti gli anni con la sola interruzione arrivata nel 1982 quando la gara venne temporaneamente sospesa per permettere i lavori di ammodernamento e soprattutto di messa in sicurezza della pista, considerata ormai troppo pericolosa. Fatto ritorno nel 1987, la prova ceca non ha più saltato un appuntamento con la Motogp, fatta esclusione ovviamente del 1992, anno in cui si consumò la scissione tra Repubblica ceca e Slovacchia. Superati anche i problemi di ordine nazionale, il motomondiale non ha mai più abbandonato la pista di Brno, dove torniamo più che volentieri ogni anno. Non va poi scordato che per gli appassionati italiani il Gp della Repubblica ceca è tappa che regala dolci ricordi: proprio qui nel lontano 1996 Valentino Rossi ottenne la sua prima vittoria in carriera nella classe 125. Da Brno quindi il Dottore ha dato il via alla sua eccezionale carriera che ha portato per il momento 9 titoli iridati, e che chiaramente, come lui stesso ha affermato solo pochi giorni fa, non è ancora finita. Adesso però è giunto il tempo di tornare all’attualità e quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 sul circuito di Brno sta per cominciare…



