Diretta MotoGp/ Qualifiche live: pole position e tempi (GP Repubblica Ceca 2020)

La diretta MotoGp oggi, sabato 8 agosto, ci propone un grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2020 sul circuito di Brno, terzo appuntamento con il Motomondiale che è partito con la doppietta di gare a Jerez nel mese di luglio dopo lo stop forzato per il Coronavirus. Le qualifiche naturalmente serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position della corsa ceca, nuova e immancabile tappa estiva di una stagione che è caratterizzata dall’infortunio di Marc Marquez e vede al momento Fabio Quartararo tentare la fuga. Ricordiamo dunque adesso tutte le sessioni della diretta MotoGp in programma oggi, secondo i classici orari del sabato motociclistico; si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DIRETTA MOTOGP: LA PRIMA SESSIONE DI LIBERE

Una prima sessione di prove libere per la Motogp per il Gran premio di Repubblica Ceca 2020 vivace ma non brillante quella a cui abbiamo assistito venerdi mattina sul tracciato di Brno, dove il giro veloce non è stato sempre il primo obbiettivo dei nostri beniamini. Anzi tutti i big hanno riservato gran parte della prima sessione di prove libere a un minuzioso lavoro di studio del comportamento della propria moto nelle curve ceche e del set up di questa. E in tal senso dobbiamo subito mettere in evidenza i buoni segnali che si sono arrivati nella Fp1 della Motogp dalla Ducati ufficiale: sia Dovizioso che Petrucci hanno trovato un buon feeling con l’asfalto ceco, dove non ci hanno messo molto a trovare giri concreti e tempi sostanziosi, pur non dovendo troppo spingere sull’acceleratore (SuperDovi ad esempio non ha mai montato le gomme soft per trovare il giro più veloce). Chi invece è apparsa il leggera flessione è stata la Yamaha, non così convincente di come l’abbiamo vista a Jerez: Vinales e Rossi hanno strappato crono non eccezionali e lo stesso Dottore a lungo non è apparso soddisfatto del set up della sua M1. Non ha fatto di meglio per la casa di Iwata il leader del mondiale Fabio Quartararo, che per la Petronas ha trovato solo il 13^ tempo in classifica dopo una Fp1 passata in sordina. Vedendo infine la classifica dei tempi segnati al termine della prima sessione di prove libere del venerdì per la Motogp, ricordiamo che il primo crono è andato a Nakagami, scatenato nel time attack finale, che ha realizzato l’1.57.353: alle sue spalle di fila e in appena 4 decimi pure si sono piazzati nella top ten Mir, Pol Espargaro, Zarco, Vinales, Dovizioso, Petrucci, Rossi, Morbidelli e Crutchlow. (agg Michela Colombo)

DIRETTA MOTOGP: LA SECONDA SESSIONE DI LIBERE

Venerdì pomeriggio nel segno della Yamaha Petronas, con Fabio Quartararo primo e Franco Morbidelli secondo ad appena 7 millesimi dal compagno di squadra nelle prove libere FP2 a Brno, in vista del Gp Repubblica Ceca della MotoGp. Dunque su questa pista che sulla carta potrebbe essere più favorevole alla Ducati abbiamo in realtà per ora una superiorità ancora della Yamaha (almeno con il suo team satellite), anche se va detto che Andrea Dovizioso ha impressionato più di tutti sul passo gara, anche con gomme usurate. Tuttavia Dovizioso per ora ha sacrificato la ricerca della prestazione, tanto che non è nemmeno fra i primi dieci della classifica dei tempi della FP2 e dovrà quindi conquistare domani la qualificazione diretta alla Q2. Discorso simile per Valentino Rossi, il cui passo gara è migliorato sensibilmente nella seconda metà della sessione, dopo un inizio problematico, ma rimanendo a sua volta fuori dalla top 10. Il time attack finale ha invece esaltato la Yamaha Petronas, con Morbidelli balzato al comando e infine scalzato da Quartararo all’ultimo tentativo, 1’56″502 contro 1’56″509. Sotto il decimo di distacco dal francese anche Miguel Oliveira con la Ktm e Johann Zarco con la Ducati Avintia, rispettivamente terzo e quarto. Ecco poi Maverick Vinales quinto davanti a Joan Mir (rimaso a lungo al comando della FP2 con la sua Suzuki), i due fratelli Aleix e Pol Espargaro, Takaaki Nakagami e Jack Miller a completare la top 10. Dodicesimo Valentino Rossi, quattordicesimo Danilo Petrucci e quindicesimo Andrea Dovizioso, che però come detto sul passo gara ha impressionato. Disastro Honda con il solo Nakagami fra i primi 15 e Alex Marquez sedicesimo anche a causa di problemi tecnici, il più sfortunato però è Pecco Bagnaia che nella FP1 ha riportato la frattura alla tibia e dovrà dunque saltare la gara di Brno. (Agg. di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP, LA STORIA DEL GP REPUBBLICA CECA A BRNO

In attesa di vivere questa grande giornata con la diretta MotoGp, facciamo una breve storia del Gran Premio della Repubblica Ceca, appuntamento che – come già accennato – è un classico dell’estate del motociclismo, praticamente fisso a breve distanza dal Ferragosto. La gara è nata negli ormai lontanissimi anni Venti del Novecento, quando nei dintorni di Brno sorse un tracciato su strade aperte al pubblico dove si disputarono le prime gare di auto e moto nell’allora Cecoslovacchia, intitolato al primo presidente della nuova nazione resasi da poco indipendente dall’Impero Austro-Ungarico, Tomas Masaryk. Nel corso degli anni la pista ha subito profondissime modifiche, la più importante delle quali risale al 1987, quando fu costruito l’attuale autodromo permanente. Una evoluzione problematica, alla quale aggiungere il fatto che dopo la Seconda Guerra Mondiale la Cecoslovacchia era finita oltre la cortina di ferro, tanto che la gara fu inserita nel calendario del Motomondiale (nato nel 1949) solamente dal 1965 al 1982 prima del fatidico 1987 che segnò il definitivo rientro di Brno nel Mondiale – con l’unica eccezione da allora del 1992, quando era in corso la scissione fra la Repubblica Ceca e la Slovacchia e saltò il Gran Premio.

Negli ultimi anni il Gp Repubblica Ceca di MotoGp è stato di nuovo a rischio per problemi economici che avevano messo in dubbio anche la disputa dell’edizione del 2015: alla fine si è riusciti ad evitare il taglio, ma solo dopo una lunga situazione di stallo Brno è riuscita a rimanere nel calendario degli anni successivi, salvando un circuito di grande valore tecnico che sarebbe stato un peccato perdere. Qui Valentino Rossi ha vinto ben sette volte fra tutte le classi (una volta a testa in 125 e 250, poi cinque in 500/MotoGp), stesso numero di successi ottenuto dal suo grande rivale Max Biaggi (quattro in 250, tre in 500/MotoGp), a lungo considerato il ‘signore’ di Brno, mentre negli ultimi anni spiccano l’exploit inatteso di Cal Crutchlow nel 2016 che fu la prima vittoria di un pilota britannico in una gara della classe regina dal lontanissimo 1981 (allora naturalmente era la 500), il bellissimo successo di Andrea Dovizioso in sella alla Ducati nel 2018 ma anche due vittorie di Marc Marquez nel 2017 e di nuovo l’anno scorso, per portare a quattro il numero dei successi totali a Brno del numero 93, grande assente di questo Gran Premio in terra di Moravia. Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio della Repubblica Ceca 2020 della MotoGp sul circuito di Brno sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA