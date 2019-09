Diretta MotoGp/ Qualifiche live: pole position e tempi (GP San Marino 2019)

La MotoGp è in diretta: oggi, sabato 14 settembre, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di San Marino 2019 sul circuito di Misano Adriatico, tredicesimo appuntamento con il Motomondiale 2019. Innanzitutto ricordiamo gli orari di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche dell’appuntamento nel cuore della riviera romagnola, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position di quello che ufficialmente si chiama Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini; sono chiaramente gli orari classici delle gare europee, ma andiamo a ricordarle a beneficio di tutti gli appassionati. La diretta MotoGp a Misano dunque parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DIRETTA MOTOGP, COSÌ LE PROVE LIBERE

Un venerdì mattina all’insegna di Fabio Quartararo in MotoGp: questo è stato l’esito della prima sessione di prove libere FP1 a Misano Adriatico, dove il Gp San Marino 2019 è cominciato con una sessione all’insegna del velocissimo talento francese della Petronas Yamaha, ormai uno dei personaggi di spicco della classe regina dove è arrivato solamente quest’anno. Il tempo di Quartararo in sella alla sua Yamaha è stato di 1’33”153 e con questa prestazione il francese precede il solito Marc Marquez, staccato però di ben 376 millesimi che sono parecchi su un circuito piuttosto breve come quello di Misano. Bene anche Maverick Vinales, terzo a completare la prima fila virtuale del venerdì mattino portando così due Yamaha nelle prime tre posizioni, un segnale di cui la Casa giapponese sicuramente ha bisogno su una pista che potrebbe esserle favorevole. La Ducati ha Michele Pirro al quarto posto, ottima prestazione per l’esperta wild-card che precede l’Aprilia di Pol Espargaro (un ottimo inizio per la casa di Noale) e la Ktm di Aleix Espargaro, i due fratelli dunque sono entrambi nella virtuale seconda fila, ottimo inizio del weekend per entrambi. Settimo Franco Morbidelli che apre un terzetto italiano composto anche da Danilo Petrucci all’ottavo posto e Valentino Rossi nono, tuttavia a oltre un secondo da Quartararo. Ancora più dietro Andrea Dovizioso che è undicesimo e di conseguenza al momento fuori dalla top 10, mentre dobbiamo ricordare che Jorge Lorenzo è tristemente solo ventunesimo. (Agg. di Mauro Mantegazza)

Un venerdì pomeriggio all’insegna della Yamaha in MotoGp: arrivano dunque notizie molto interessanti dalla seconda sessione di prove libere FP2 a Misano Adriatico, dove domenica si disputerà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019. Al primo posto troviamo infatti Maverick Vinales, il cui tempo in sella alla sua Yamaha è stato di 1’32”775 e con questa prestazione lo spagnolo precede il francese Fabio Quartararo per appena 57 millesimi, il che ci dice che la Yamaha è forte sia con il team ufficiale sia con il team Petronas. In terza posizione naturalmente non è da trascurare la presenza del campione del Mondo Marc Marquez, come sempre fra i migliori ma stavolta staccato di ben 396 millesimi dal connazionale, che sono parecchi su un tracciato breve come quello di Misano. Alle spalle di Marquez ecco le altre due Yamaha, a completare la festa della Casa giapponese: quarto posto per Valentino Rossi il cui weekend è iniziato decisamente meglio di tanti altri, ci fa molto piace anche il quinto posto di Franco Morbidelli. Sesto Pol Espargaro con una interessante Ktm, lo spagnolo precede la coppia di piloti ufficiali della Ducati. Settimo posto infatti per Danilo Petrucci davanti ad Andrea Dovizioso, separati fra loro da poco meno di un decimo ma a ben un secondo di ritardo dal primo posto, segnale non esaltante per Borgo Panigale. Infine, completano la top 10 la Suzuki di Alex Rins e la Honda di Cal Crutchlow, altri due nomi da seguire a Misano. (Agg. di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DI MISANO ADRIATICO

In attesa di vivere questa grande giornata di diretta MotoGp, facciamo un breve riassunto della storia del circuito di Misano. La Romagna, soprattutto se comprendiamo anche località molto vicine quali San Marino o Tavullia, è da sempre terra di piloti e di grande passioni per gli sport motoristici e infatti per tanti protagonisti di questo Gp sarà letteralmente la gara “di casa”. Ecco dunque che negli anni Settanta si costruì un autodromo a Misano Adriatico, per volere tra gli altri anche di Enzo Ferrari. Il debutto sulla scena internazionale fu con il Gran Premio delle Nazioni 1980 (come allora si chiamava il Gp d’Italia di motociclismo), che poi tornò a Misano anche nel 1982 e nel 1984. Dal 1985 al 1987 l’autodromo romagnolo fu invece sede del Gran Premio di San Marino, per poi tornare ad ospitare dal 1989 al 1991 il Gran Premio italiano per tre anni consecutivi, nei primi due ancora con la denominazione di Gp delle Nazioni e nel 1991 invece con il titolo di Gran Premio d’Italia, che poi Misano ospitò anche nel 1993, anno del terribile incidente occorso a Wayne Rainey. Quello fu l’ultimo Gran Premio iridato sul circuito romagnolo fino al 2007, quando tornò in calendario il Gran Premio di San Marino con l’attuale denominazione, che onora anche la Riviera di Rimini.

L’ALBO D’ORO

Questo dunque sarà il tredicesimo anno consecutivo di Misano nel calendario iridato, del quale dunque è ormai diventato un appuntamento fisso che rende l’Italia l’unica Nazione oltre alla Spagna con più di un Gp in calendario: Valentino Rossi e Jorge Lorenzo sono i due dominatori, avendo vinto tre volte a testa nella classe regina. Il Dottore ha trionfato nel 2008, 2009 e 2014, Lorenzo invece ha fatto tripletta dal 2011 al 2013: in totale sono sei successi su dodici per la Yamaha, che però non vince dal 2014. La Ducati si era imposta con Casey Stoner nella prima edizione nel 2007 e l’anno scorso ha spezzato il digiuno con la vittoria di Andrea Dovizioso, un’emozione naturalmente molto speciale per il forlivese e per tutta la Casa di Borgo Panigale. La Honda ha vinto con Dani Pedrosa due volte, nel 2010 e nel 2017, e altrettanti successi vanta Marc Marquez, che nella classe regina si è imposto a Misano “solamente” nel 2015 e nel 2017 e non è dunque uno dei suoi circuiti preferiti. Ricordato il povero Shoya Tomizawa, pilota giapponese di Moto2 che perse la vita a causa di un incidente nell’edizione 2010, adesso è però giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di San Marino 2019 sul circuito di Misano Adriatico sta per cominciare…



