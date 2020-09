Diretta MotoGp/ Qualifiche live: pole position e tempi (GP San Marino 2020 Misano)

La diretta MotoGp oggi, sabato 12 settembre, ci regala il grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di San Marino 2020 sul circuito di Misano Adriatico, sesto appuntamento con il Motomondiale 2020. Innanzitutto ricordiamo gli orari di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche dell’appuntamento nel cuore della riviera romagnola (il primo di due consecutivi a Misano), che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position di quello che ufficialmente si chiama Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. La diretta MotoGp a Misano dunque parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DIRETTA MOTOGP: LA PRIMA SESSIONE DI LIBERE

Nel venerdì delle prove libere della MotoGp per il Gp di San Marino ecco che la pista di Misano ancora una volta si è dimostrata tracciato particolarmente favorevole alle M1, come poi si era detto già alla vigilia. Le moto del Diapason infatti sono apparse dominanti in questo primo appuntamento del weekend di gara in terra romagnola, sia sul passo gara (come dimostrato ampiamente da Fabio Quartararo), che sul giro ecco, visto il primo tempo segnato sull’1.32.198 da Maverick Vinales. Un’ottima notizia dunque per i fan della casa di Iwata, che arrivano poi dopo i deludenti risultati ottenuti nel doppio appuntamento austriaco. Chi però all’interno del paddock ha poco da sorridere, benché sia in sella alla M1, è Valentino Rossi, apparso ben lontano dal colleghi (solo 11^ nella classifica dei tempi finale) in questa Fp1. A Misano però i riflettori non si sono accesi solo sulla Yamaha: merita infatti la copertina anche l’Aprilia, che con Aleix Espargaro e Smith ha trovato il terzo e sul quanto miglior tempo finale: nel mezzo la Ducati di Zarco, unica nota positiva in casa della Rossa. Va infatti detto che nella Fp1 della Motogp, la Ducati non ha certo dato il meglio di sé: Dovizioso e Petrucci hanno trovato grandi difficoltà a gestire la moto sull’asfalto di Misano e solo i piloti delle scuderie “satellite” hanno ottenuto qualche dato interessante.

DIRETTA MOTOGP: LA SECONDA SESSIONE DI LIBERE

Anche nella seconda sessione di prove libere della Motogp per il Gp di San Marino in pista a Misano è stato ampio dominio della Yamaha. La casa del Diapason si è dimostrata particolarmente performante nelle Fp2, con un ottimo Fabio Quartararo che non solo ha segnato un gran passo gara, ma pure il primo crono nella classifica dei tempi finale. Dietro di lui non ha demeritato il “collega” Franco Morbidelli, tra i migliori in pista, nonché autore del secondo miglior tempo della sessione pomeridiana per la classe regina. Alle loro spalle però non hanno brillato le M1 di Vinales o Rossi (comunque tra i miglior della sessione di libere), ma le KTM di Pol Espargaro e Lecuona, in grande spolvero, dopo una Fp1 del mattino abbastanza sottotono. La casa austriaca ha messo a tabella delle prestazioni interessante e sarà scuderia da tenere ben d’occhio nella gara di domenica. Chi invece è apparso in grande difficoltà anche nel pomeriggio è stato Andrea Dovizioso: il pilota della Ducati, pur spingendo, non è riuscito ad andare oltre alla 11^ posizione della classifica dei tempi, dopo la bandiera a scacchi. La rossa non pare a suo agio sulle curve di Misano e proprio il pilota di Forlimpopoli ha registrato pure qualche problemino tecnico extra, che andrà risolto al più presto.

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DI MISANO ADRIATICO

In attesa di vivere questa grande giornata di diretta MotoGp, facciamo un breve riassunto della storia del circuito di Misano. La Romagna, soprattutto se comprendiamo anche località molto vicine quali San Marino o Tavullia, è da sempre terra di piloti e di grande passioni per gli sport motoristici e infatti per tanti protagonisti di questo Gp sarà letteralmente la gara “di casa” – a maggior ragione in questo strano 2020, che prevede una doppia gara a Misano ma nessuna al Mugello. Ecco dunque che negli anni Settanta si costruì un autodromo appunto a Misano Adriatico, per volere tra gli altri anche di Enzo Ferrari. Il debutto sulla scena internazionale fu con il Gran Premio delle Nazioni 1980 (come allora si chiamava il Gp d’Italia di motociclismo), che poi tornò a Misano anche nel 1982 e nel 1984. Dal 1985 al 1987 l’autodromo romagnolo fu invece sede del Gran Premio di San Marino, per poi tornare ad ospitare dal 1989 al 1991 il Gran Premio italiano per tre anni consecutivi, nei primi due ancora con la denominazione di Gp delle Nazioni e nel 1991 invece con il titolo di Gran Premio d’Italia, che poi Misano ospitò anche nel 1993, anno del terribile incidente occorso a Wayne Rainey. Quello fu l’ultimo Gran Premio iridato sul circuito romagnolo fino al 2007, quando tornò in calendario il Gran Premio di San Marino con l’attuale denominazione, che onora anche la Riviera di Rimini.

DIRETTA MOTOGP: L’ALBO D’ORO

Questo dunque sarà il quattordicesimo anno consecutivo di Misano nel calendario iridato, del quale dunque è ormai diventato un appuntamento fisso che rende (in anni normali) l’Italia l’unica Nazione oltre alla Spagna con più di un Gp in calendario: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Marc Marquez sono i dominatori, avendo vinto tre volte a testa nella classe regina. Il Dottore ha trionfato nel 2008, 2009 e 2014, Lorenzo invece ha fatto tripletta dal 2011 al 2013: in totale sono sei successi su tredici per la Yamaha, che però non vince dal 2014. Da allora il leader è stato senza dubbio Marc Marquez, capace di imporsi negli anni dispari 2015, 2017 e infine l’anno scorso, mentre gli anni pari sono per lui stregati e tali rimarranno per forza di cose anche quest’anno. La Ducati si era imposta con Casey Stoner nella prima edizione nel 2007 e nel 2018 ha spezzato il digiuno con la vittoria di Andrea Dovizioso, un’emozione naturalmente molto speciale per il forlivese e per tutta la Casa di Borgo Panigale. Per la Honda annotiamo anche le due vittorie con Dani Pedrosa, nel 2010 e nel 2017. Ricordato il povero Shoya Tomizawa, pilota giapponese di Moto2 che perse la vita a causa di un incidente nell’edizione 2010, adesso è però giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di San Marino 2020 sul circuito di Misano Adriatico sta per cominciare…



