Diretta MotoGp/ Qualifiche live: pole position e tempi (GP Silverstone 2019)

La MotoGp in diretta è protagonista anche oggi, sabato 24 agosto: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 sul circuito di Silverstone, dodicesimo appuntamento con il Motomondiale 2019. Innanzitutto ricordiamo gli orari di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche del classico appuntamento britannico, per stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position; sono chiaramente condizionati almeno in parte dall’ora di fuso orario che separa la Gran Bretagna dall’Italia e che causerà un piccolo cambiamento nelle abitudini degli appassionati. La diretta MotoGp dunque inizierà alle ore 10.55 italiane (le 9.55 di Silverstone) con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché come al solito definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 14.30 (le 13.30 locali) i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 15.10 italiane via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 15.35 ecco la decisiva Q2. Dopo il caos dell’anno scorso, con il maltempo che portò all’annullamento di tutte le gare, speriamo che possa essere protagonista solo lo spettacolo in pista.

MOTOGP, LE PROVE LIBERE A SILVERSTONE

Nella prima sessione di prove libere della Motogp sulla pista di Silverstone, il vero protagonista è stato il nuovo asfalto inglese: proprio nella Fp1 infatti tutti i piloti si sono concentrati nel testare il nuovo manto e il conseguente consumo delle varie mescole, anche ad alti ritmi. Ecco perchè in molti hanno messo a bilancio parecchi giri fin dalla prima sessione di prove del venerdi e pure hanno acceso parecchie luci e animato con giri veloci la classifica dei tempi. Alla bandiera a scacchi però il primo tempo segnato è stato quello di Fabio Quartararo, che ha fermato il cronometro sul 1.59.952 e fatto scivolare al secondo gradino Marc Marquez, che pure per parecchio tempo è stato il più veloce della Fp1. Terzo gradino del podio per Vinales, altro protagonista nella prima mattinata di Silverstone, come pure il suo compagno di squadra Valentino Rossi, che ha però trovato solo il settimo tempo. Nella top ten figurano poi anche le Ducati di Doviziosi e Petrucci, che però ci hanno messo parecchio a prendere confidenza con il nuovo asfalto. (Agg Michela Colombo)

Un venerdì pomeriggio all’insegna di Marc Marquez in MotoGp: l’esito della seconda sessione di prove libere FP2 a Silverstone, dove domenica si disputerà il Gp Gran Bretagna 2019, è stato quello più classico, anche se le emozioni non sono mancate sullo storico tracciato britannico. Il tempo di Marquez in sella alla sua Honda è stato di 1’59”476 e con questa prestazione lo spagnolo precede il connazionale Maverick Vinales e il padrone di casa Cal Crutchlow, che completano il podio virtuale del venerdì. Honda dunque sugli scudi, ma anche la Yamaha si fa valere, a maggior ragione se consideriamo che Valentino Rossi e Fabio Quartararo sono stati penalizzati con la cancellazione delle loro migliori prestazioni. Errori veniali quelli del Dottore e del francese, che sono andati di poco oltre i limiti della pista nel corso dei loro giri veloci, ma tanto è bastato per far scattare la penalizzazione. Notizia pessima per Valentino Rossi, che si ritrova diciassettesimo e domani dovrà recuperare per entrare nella top 10 che vale la Q2. Come prestazioni comunque la Yamaha sembra in grado di rivaleggiare con la Honda, mentre appare un pochino più indietro la Ducati, che ha comunque Andrea Dovizioso al quarto posto, tuttavia staccato di 634 millesimi dal miglior tempo di Marquez, il quale non è stato condizionato nemmeno da una scivolata nella prima parte della sessione. Nota di merito per il bel quinto posto di Franco Morbidelli, subito alle spalle del Dovi, ottavo posto invece per Danilo Petrucci. (Agg di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GP GRAN BRETAGNA

In attesa di vivere questa grande giornata con la cronaca della diretta MotoGp, facciamo una breve storia del motociclismo in Gran Bretagna. Una storia lunga e affascinante, dal momento che parliamo di una nazione da sempre centrale per questo sport, anche se da decenni i risultati non sono più all’altezza della tradizione che in precedenza aveva visto i sudditi di Sua Maestà fra i più forti del mondo. Può dunque sembrare a prima vista incredibile il fatto che a lungo non si sia disputato un Gp di Gran Bretagna nel senso classico del termine: questo perché la gara britannica valida per il Mondiale era il Tourist Trophy dell’Isola di Man, la corsa probabilmente più affascinante ma anche più pericolosa al mondo, che nel 1949 fu anche la gara inaugurale della prima edizione del Motomondiale. Fino al 1976 il TT ebbe valore come gara iridata, poi fu esclusa dal calendario del Mondiale perché troppo pericolosa – anche se continua ad essere disputata ancora oggi – e quindi ecco che nel 1977 si disputò il primo Gran Premio “normale” in terra inglese, che è così relativamente recente come data di apparizione in calendario.

VALENTINO ROSSI RE A DONINGTON, MA A SILVERSTONE…

Si corse inizialmente a Silverstone, che fu la sede della gara esattamente per un decennio, cioè fino al 1986; nel 1987 il passaggio a Donington che ha ospitato la corsa ininterrottamente per 23 edizioni consecutive fino al 2009 ed era diventato quindi il luogo simbolo del motociclismo in Inghilterra, mentre dal 2010 si è tornati di nuovo a Silverstone, che dunque fa doppietta con l’immancabile e tradizionale appuntamento di Formula 1. A Donington spiccavano i sette successi di Valentino Rossi, dei quali cinque in 500/MotoGp, a Silverstone invece ha vinto tre volte su sette Jorge Lorenzo, miglior pilota dal ritorno sulla pista che sorge dove nella Seconda Guerra Mondiale c’era un importante aeroporto della Raf, l’Aeronautica militare britannica che era in guerra con la Germania di Hitler. Lorenzo si è imposto nel 2010, 2012 e 2013, mentre nel 2011 vinse Casey Stoner, nel 2014 ecco il successo di Marc Marquez, nel 2015 la vittoria di Valentino Rossi in una gara condizionata dalla pioggia e che vide una tripletta italiana con Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso alle spalle del Dottore, nel 2016 il memorabile trionfo di Maverick Vinales in sella alla Suzuki, nel 2017 il bel successo di Andrea Dovizioso proprio su Vinales e Rossi, approfittando anche del ritiro di Marquez, che a Silverstone non vanta numeri favolosi (due vittorie fra tutte le classi). L’anno scorso Lorenzo aveva fatto la pole position, poi alla domenica vinse solo la pioggia, una pagina sinceramente non esaltante della storia della MotoGp. Resta un dato significativo: nelle ultime quattro edizioni disputate, hanno vinto altrettante Case differenti. Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 sul circuito di Silverstone sta per cominciare…



