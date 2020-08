Diretta Motogp/ Qualifiche live, pole position e tempi (Gp Stiria 2020)

Torna la diretta della Motogp, oggi sabato 22 agosto, riservandoci un appuntamento speciale, con le qualifiche del Gran Premio di Stiria 2020, ovviamente previste in pista a Spielberg, a cui facciamo ritorno a pochi giorni della prima tappa austriaca del mondiale, per la sessione che designerà pole position e griglia di partenza. E davvero non vediamo l’ora di dare la parola alla pista, che pure sta ospitando uno dei famosi “doppi Gp” che la Dorna ha dovuto inserire nel calendario del motomondiale post pandemia: ma gli appassionati non si spaventino, perché benché saranno oggi le stesse curve affrontate solo sette giorni fa, pure lo spettacolo non mancherà. Non mancherà specialmente oggi, dove i nostri beniamini della Motogp, in diretta da Zeltweg, daranno il massimo per ottenere il miglior tempo e dunque il miglior piazzamento nello schieramento per la gara di domenica: difficile fissare già subito un pronostico considerato che poi certo anche oggi mancherà il campione del mondo in carica, nonché dominatore delle ultime stagioni (in qualifica come in gara) Marc Marquez, ancora fermo ai box dopo l’ultimo infortunio. Anzi l’assenza dello spagnolo della Honda ha reso ancor più aperta questa prima parte della stagione: sarà oggi vera battaglia per la pole position. Andiamo allora subito a ricordare agli appassionati gli orari e il programma che caratterizzerà questo sabato, tutto dedicato alla diretta della Motogp per il Gp di Stiria 2020, dalla pista di Spielberg. Seguendo dunque i classici orari del sabato motociclistico, ecco che oggi la diretta della Motogp comincerà alle ore 9.55 con le prove libere Fp3, dove verrà definita la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2 Alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DIRETTA MOTOGP, LA PRIMA SESSIONE DI PROVE

Mattinata positiva quella delle Ducati nella prima sessione di prove libere per la Motogp per il Gran Premio di Stiria 2020. La Rossa, sia di fabbrica che titolare infatti ha dato ottimi segnali nei primi giri sul tracciato di Spielberg, sia nel giro più veloce (basti considerare il primo crono di Jack Miller sulla Pramac con 1.23.859) che sul passo gara, dove è stato Andrea Dovizioso a dare i segnali più incoraggianti in vista dell’appuntamento di domenica. E va pure detto che proprio il pilota di Forlimpopoli ha dato di nuovo dimostrazione del grande feeling con l’asfalto austriaco durante questa Fp1: nella classifica dei tempi infatti l’alfiere della Ducati ha segnato il secondo miglior tempo di 1.32.863, a +0.004 dalla Pramac di Miller. Un nulla dunque, se poi consideriamo che è apparso evidente che la Rossa poteva ancora dare di più. Non è però stato solo dominio Ducati la Fp1 della Motogp per il Gp di Stiria 2020: pure considerando la classifica dei tempi alla bandiera a scacchi non ignoriamo le buone prestazioni di Oliveira su KTM come di Nakagami su Honda (il giapponese è stato a lungo leader della graduatoria), senza dimenticare Mir, quanto in sella alla sua Suzuki. Hanno poi completato la classifica dei tempi per la prima session di prove libere anche Morbidelli, Binder, Lecuona, Vinales e Quartararo, con Rossi solo 17^: va però aggiunto che le Yamaha non hanno preso grande parte al time attack finale, dove sono arrivati questi ultimi crono.

DIRETTA MOTOGP, LA SECONDA SESSIONE DI PROVE

Anche nel pomeriggio della Motogp per il Gran Premio di Stiria 2020 possiamo dire che non è mancata l’attività in pista e gli appassionati non possono dirsi certo scontenti di quanto occorso sull’asfalto di Spielberg. Complice lo spauracchio della pioggia prevista nella Fp3 di sabato infatti molti piloti hanno dovuto spingere per ottenere oggi un crono valido per accedere alla Q2 di sabato, e la classifica dei tempi alla bandiera a scacchi ha visto crono interessanti e veloci, dove i primi 12-13 piloti hanno trovato una prestazione sotto al secondo di gap dal leader. Che, va giustamente celebrato, è stato per la Fp2 l’ottimo Pol Espargaro: lo spagnolo della KTM si è rivelato vero dominatore della seconda sessione di prove libere per la Motogp, riuscendo anche a segnare il tempo di 1.23.686 (migliore rispetto al primo crono del mattino). Dietro di lui hanno meritato la Honda di Nakagami (scatenato in questo avvio del weekend per il Gran Premio di Stiria), e la Suzuki di Mir, con il compagno Rins quarto: hanno poi completato la top ten alla bandiera a scacchi Vinales, Oliveira, Morbidelli, Aleix Espargaro, Valentino Rossi e Binder, questo decimo a +0.798 dallo spagnolo. Nota a parte per il pilota della Ducati Andrea Dovizioso, che sicuro di avere un crono valido per la Q2 di sabato (conquistato nella mattinata) ha giocato a carte coperte nel pomeriggio di Spielberg.

DIRETTA MOTOGP, GP STIRIA 2020: SECONDO DOPPIO APPUNTAMENTO DEL MONDIALE

In attesa di vivere la diretta della Motogp di oggi, certo vale la pena spiegare ancora una volta agli appassionati che sta accadendo nel calendario del Motomondiale 2020 e perché, a distanza di sette giorni dal classico appuntamento austriaco, anche oggi si farà ritorno sulla pista di Spielberg. Lo abbiamo accennato prima, nel rivedere con mano decisa il calendario della stagione 2020 della Motogp post pandemia, la Dorna, per poter fissare un numero maggior di gare, garantendo nel contempo il rispetto delle norme di sicurezza e delle limitazioni imposte dai vari stati per contenere la pandemia da coronavirus, ha deciso per questa stagione 2020 di inserire alcuni “doppi Gp”. Ovvero due gare da disputare a stretto giro su una medesima pista, e ovviamente denominate diversamente: come è accaduto a luglio a Jerez per il Gp di Spagna e di Gp di Andalusia, e come dunque accade anche oggi a Spielberg, con il Gp d’Austria corso la scorsa settimana e il Gp di Stiria, oggi protagonista con le qualifiche ufficiali.

Un piccolo escamotage dunque, ma che permette ai nostri beniamini di correre qualche gara in più in tutta sicurezza, e che pure ha visto il favore del pubblico degli appassionati, i quali davvero non si sono annoiati finora. E che sicuramente non rimarranno delusi neppur oggi per il Gran Premio di Stiria, prova dunque “inedita” solo per definizione, considerate poi le particolarità del tracciato e la storia unica che registra il Redbull Ring. Costruito originariamente nel 1969 e chiamato inizialmente Osterreichring, il tracciato di Zeltweg ha subito negli anni parecchie modifiche nella sua struttura originaria e pure va ricordato che ha lungo è rimasto tempio esclusivo della Formula 1. Se infatti il connubio tra Austria e il Motomondiale ha origine antiche, pure va aggiunto che la Motogp è tornata qui a Spielberg solo 4 anni fa, dopo oltre 19 anni di assenza della tappa austriaca nel calendario iridato (dove prima si faceva comunque riferimento a un altro tracciato, quello del Salzburgring). E’ dunque solo dal 2016 che il Redbull Ring è tornato come tappa stabile del mondiale e da subito il suo asfalto si è rivelato particolarmente amico della Ducati: qui la rossa ha sempre vinto nelle ultime edizioni, e anzi in tre di queste è stato Andrea Dovizioso a salire sul primo gradino del podio (lo ha fatto anche domenica scorsa nella prima tappa austriaca). Ma ora lasciamo perdere l’albo d’oro e torniamo all’attualità impazienti di far parlare l’unico giudice, ovvero la pista austriaca: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Stiria 2020 sul circuito di Spielberg sta per cominciare…



