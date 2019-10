Diretta MotoGp/ Qualifiche live: pole position e tempi (GP Thailandia 2019)

La MotoGp in diretta oggi, sabato 5 ottobre, ci propone il grande appuntamento delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 sul circuito di Buriram, che ospita il quindicesimo appuntamento con il Motomondiale. Innanzitutto ricordiamo gli orari della diretta MotoGp di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche dell’appuntamento che fa parte del calendario iridato solamente dall’anno scorso, le quali serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position; sono orari condizionati dal fuso orario di ben cinque ore che ci separa dalla Thailandia, di conseguenza andiamo a ricordarli a beneficio di tutti gli appassionati. Si parte alle ore 4.55 italiane con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 8.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 9.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 9.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DIRETTA MOTOGP, LE PROVE LIBERE

Nella Fp1 della Motogp le protagoniste in pista del Burimam sono state le Yamaha: alla bandiera a scacchi infatti il miglior tempo ha visto la firma di Maverick Vinales, che è riuscito a trovare a cronometro il tempo di 1.30.979, appena sufficiente per mettersi davanti al solito scatenato Quartararo, che come tutti i piloti, hanno approfittato del netto miglioramento delle condizioni di pista che si è verificato engli ultimi minuti di gara. Proprio in questo frangente poi abbiamo temporaneamente perso il campione iridato della Motogp Marc Marquez, che nella lista finale dei tempi ha comunque segnato il terzo miglior crono. Lo spagnolo della Honda infatti è stato vittima di un highside che lo ha lanciato nella ghiaia e ha distrutto la moto: il pilota ha chiesto subito soccorso ma dopo i primi controlli medici, è stato dichiarato Fit per l’intero weekend della Motogp per il Gp della Thailandia 2019. Nota a parte per le Ducati: Dovizioso e Miller hanno infatti chiuso la top five ma non sono apparsi certo brillantissimi nella prima sessione di prove libere della Motogp: ancor peggio Petrucci, solo nono.

Anche nella seconda sessione di prove libere del venerdi della Motogp per il Gp della Thailandia 2019 è ancora la Yamaha a brillare nella classifica dei tempi. Alla bandiera a scacchi infatti il solito scatenato Fabio Quartararo ha sfruttato al meglio il time attack finale, riuscendo quindi a fissare il crono di 1.30.404 e a piazzarsi appena davanti alla M1 di Maverick Vinales e alla Srt di Franco Morbidell, terzo con un gap di circa due decimi dal El Diablo. Nella Fp2 però a rubare le scene al francese è stato il campione della Motogp Marc Marquez: lo spagnolo nonostante la bruttissima caduta rimediata al mattino e che ha distrutto completamente la sua Honda, è apparso davvero in gran forma in questo venerdi di prove libere. Fin dal semaforo verde Marquez ha infatti spinto al massimo la sua Honda trovando subito il primo tempo (rimasto poi fino agli ultimi minuti della Fp2): impressionanti poi i suoi tempi anche sul passo gara, lavoro su cui si è concentrato fino alla fine della sessione di libere. Tornando alla classifica va infine segnalato per la Fp2 del Buriram della Motogp il quarto posto di Miller e il quinto di Valentino Rossi: la top ten è stata poi completata da Marquez, A Espargaro, Dovizioso, Mir e Rins.

DIRETTA MOTOGP: IL CIRCUITO DI BURIRAM

Avvicinandoci alla diretta MotoGp, naturalmente dobbiamo dire che la storia del Gran Premio di Thailandia è davvero breve. La prima volta fu l’anno scorso, quando vinse Marc Marquez dopo che il campione del Mondo era scattato dalla pole position: un dominio netto, che ci fa pensare allo spagnolo come grande favorito per chiudere i conti iridati già domani. Il Buriram International Circuit sorge nei pressi dell’omonima città, a 410 km di distanza dalla capitale Bangkok in direzione nord-est, capoluogo della provincia della Thailandia che prende il nome proprio dalla città principale. L’autodromo è stato inaugurato nel 2014 e fin dal 2015 ospita il Mondiale della Superbike, che dunque ha già vissuto ben cinque edizioni del proprio Gran Premio di Thailandia, compreso quello del 2019 che è stato disputato nella prima parte della stagione. Il pilota SBK più vincente a Buriram è Jonathan Rea, vincitore di sei delle dieci gare finora disputate in Thailandia (doppiette nel 2015 e nel 2017, una vittoria nel 2016 e nel 2018), lasciando agli avversari una vittoria a Tom Sykes nel 2016, una a Chaz Davies nel 2018 ma anche la doppietta di Alvaro Bautista in questa stagione, a marzo quando lo spagnolo della Ducati sembrava destinato a dominare. Resta almeno questo buono auspicio per la Rossa: potrà essere festa anche in MotoGp?

L’aggiunta del Gp Thailandia ha comportato l’allungamento della trasferta in Oriente, anche se fra Buriram e Motegi ci sarà una settimana di pausa, a differenza di quanto succederà poi dopo il Giappone, che aprirà la tripletta consecutiva formata anche da Phillip Island e Sepang. Quattro gare consecutive lontano dall’Europa nello spazio di un solo mese tuttavia sono davvero impegnative, infatti nella prima bozza di calendario per la MotoGp 2020 ecco che Buriram dovrebbe ospitare il Gran Premio di Thailandia già a marzo, come secondo appuntamento dopo il Qatar. A proposito dell’anno prossimo, nel 2020 Buriram cederà il titolo di ultimo tracciato inserito nel calendario iridato al finlandese Kymi Ring, circuito inedito che però riporterà in calendario il Gran Premio di Finlandia del quale in passato vi sono già state varie edizioni (su altre piste). Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Thailandia 2019 sul circuito di Buriram sta per cominciare…



