Diretta MotoGp/ Qualifiche live: pole position e tempi (Gp Valencia 2019)

La diretta MotoGp torna oggi, sabato 16 novembre: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, più comunemente Gran Premio di Valencia, che si disputa naturalmente sul circuito Ricardo Tormo di Cheste, a poca distanza dalla città di Valencia, dove si disputa l’ultimo appuntamento con il Motomondiale 2019, il quarto della stagione in terra iberica, che a dire il vero non ha più molto da dire, essendo già stati assegnati tutti i titoli iridati – in MotoGp a Marc Marquez che ha festeggiato già a Buriram un mese e mezzo fa. Innanzitutto ricordiamo gli orari della diretta MotoGp di questo sabato naturalmente imperniato sulle qualifiche, che serviranno a stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position per la gara conclusiva della stagione, appuntamento proprio per questo motivo sempre affascinante e particolare anche se si disputa su un circuito che non è fra più spettacolari. Sono orari che chiaramente tornano a essere quelli normali delle gare in Europa, dopo la lunga trasferta in Oriente. Si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1 che mette due posti in palio per la successiva sessione, infine alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2, che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo il format che è stato confermato dalle scorse stagioni.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA: LE LIBERE

Poco movimento nella prima sessione di prove libere per la Motogp al Gp di Valencia 2019, dove nella classifica dei tempi alla bandiera a scacchi è stato il solito Fabio Quartararo a brillare, ma con un crono (1.31.455) strappato in extremis. Dopo un primo avvio veloce della Fp1 con i primi tempi (e un primo colpo di scena con la Ducati in fiamme di Michele Pirro), molti piloti della Motogp hanno preferito testare a lungo il comportamento delle proprie moto sul passo gara, specialmente Marc Marquez: il già campione del mondo della Motogp come al solito ha preso parte al primo time attack fissando in poco tempo il crono di 1.31.532, che è poi rimasto invariato fino al termine della Fp1. Va quindi segnalata poi la buona prestazioni delle Yamaha ufficiali: Vinales e Rossi nella mattina del venerdì hanno convinto sul giro veloce come sul passo gara e certo potrebbero fare molto in questo fine settimana. Sul finale però una scivolata innocua occorsa in curva 4 ha impedito al Dottore di lottare per il giro più veloce. La bandiera a scacchi ha quindi visto Quartararo, Miller, Marquez, Vinales e Morbidelli nella top five della Fp1 della Motogp.

Un venerdì all’insegna di Fabio Quartararo in MotoGp: questo è stato l’esito infatti anche della seconda sessione di prove libere FP2 sul circuito Ricardo Tormo, dove il Gp Valencia 2019 è cominciato all’insegna del velocissimo talento francese della Yamaha, che era già stato il più veloce al mattino e si è ripetuto anche nella sessione pomeridiana. Il tempo di Quartararo in occasione della sua migliore prestazione è stato di 1’30”735 e 148 millesimi di vantaggio su Maverick Vinales, che ha in questo modo completato una doppietta della Yamaha in testa alla seconda sessione della MotoGp. Va comunque detto che Marc Marquez è sempre in agguato: il campione del Mondo è stato al primo posto per gran parte della sessione, poi nel time attack non è riuscito a replicare ai due centauri Yamaha ma è comunque terzo a 239 millesimi. Il miglior pilota della Ducati è stato Jack Miller, quarto a pochi millesimi da Marquez, mentre troviamo in quinta posizione Franco Morbidelli, che è stato il migliore degli italiani. Purtroppo infatti non è stato un venerdì pomeriggio facile per i nostri piloti: nono posto per Andrea Dovizioso, dodicesimo Danilo Petrucci che apre un quartetto con Michele Pirro 13°, Valentino Rossi 14° e Francesco Bagnaia 15°, mentre Andrea Iannone è stato addirittura 21°. Per quanto riguarda Valentino Rossi, preoccupa soprattutto il fatto che il Dottore è scivolato sia al mattino sia la pomeriggio: di certo non il modo ideale per cominciare il weekend. Infine, Valencia sarà l’ultimo atto della Via Crucis di Jorge Lorenzo, sedicesimo subito dietro il citato quartetto italiano.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA: PISTA INDIGESTA A ROSSI

In attesa di vivere questa ricca giornata della diretta MotoGp, facciamo un breve riassunto della storia del Motomondiale a Valencia. Questa gara ha ormai una certa tradizione, visto che si disputa a partire dal 1999 quando si affiancò a Jerez e Barcellona come terzo Gp in terra spagnola (in seguito si è aggiunta anche l’Aragona). Si è sempre corso sul circuito di Cheste, intitolato alla memoria del pilota locale Ricardo Tormo che era morto di leucemia l’anno precedente. Circuito non molto amato da Valentino Rossi, che a Valencia ha vinto solo nel 2003 e 2004, mentre nel 2006 perse il titolo a favore di Nicky Hayden nella gara clamorosamente vinta da Troy Bayliss, che aveva disputato quella gara in sella ad una Ducati al termine di una stagione nella quale aveva vinto il Mondiale della Superbike. Valentino era arrivato in vantaggio all’ultima gara della stagione, ma cadde e pur tornando in pista non riuscì ad andare oltre il tredicesimo posto, insufficiente a contenere la rimonta di Hayden che invece ottenne il terzo posto. C’è poi il ricordo del 2015: Valentino in testa al Mondiale ma costretto a partire dall’ultimo posto sulla griglia di partenza a causa del contatto con Marc Marquez in Malesia, la grande rimonta in gara che si ferma però al quarto posto, insufficiente a causa della contemporanea vittoria del rivale Jorge Lorenzo in una gara nella quale il maiorchino fu seguito come un’ombra da Marquez che però in 30 giri non tentò mai di sorpassarlo…

LORENZO E PEDROSA STAR A VALENCIA

In generale Valencia non ha mai regalato grandi gioie all’Italia. In classe regina oltre alle due vittorie del Dottore c’era soltanto quella di Marco Melandri nel 2005 prima del successo colto l’anno scorso da Andrea Dovizioso spezzando un digiuno di 13 anni in MotoGp e di sette stagioni fra tutte le categorie, perché il precedente successo di un italiano era quello di Michele Pirro in Moto2 nel 2011, grande gioia per il Team Gresini nella gara immediatamente successiva alla morte di Marco Simoncelli in Malesia. Nell’allora 125 (oggi Moto3) l’ultimo successo è stato invece ottenuto da Simone Corsi nel 2008: numeri che indicano Valencia come una delle piste più avare per i nostri colori. Sicuramente i padroni di casa hanno un feeling molto migliore: ad esempio, quattro vittorie per Jorge Lorenzo (tutte in MotoGp), ben sette successi per Dani Pedrosa fra tutte le classi, perché a Valencia ha vinto nel 2002 in 125, nel 2004 e nel 2005 in 250 e quattro volte in MotoGp negli anni 2007, 2009, 2012 ed infine nel 2017. L’anno scorso Valencia fu il passo d’addio di Pedrosa, stavolta tocca salutare Lorenzo, che ha annunciato il ritiro al termine di un anno da incubo con la Honda. Fa eccezione Marc Marquez, che a Valencia ha vinto invece solo due volte, nel 2012 in Moto2 e nel 2014 in MotoGp, mentre Andrea Dovizioso ha ottenuto appunto dodici mesi fa la prima vittoria della sua carriera a Valencia. Adesso tuttavia è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista (naturalmente con il cronometro), quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 sul circuito di Cheste a Valencia sta per cominciare…



