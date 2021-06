Diretta Motogp/ Qualifiche live, streaming video: pole position, tempi (Gp Catalogna)

Siamo in diretta con la Motogp oggi, sabato 5 giugno 2021 per il Gran premio di Catalogna 2021: spazio dunque alle ultime prove libere e soprattutto alle qualifiche che designeranno la griglia di partenza e la pole position sull’iconico tracciato di Barcellona, per quella che è ormai già la settima prova del Mondiale 2021 (è la seconda in Spagna dopo Jerez). Si torna dunque su uno dei circuiti più noti del Motomondiale, che anche l’anno scorso, in piana pandemia riuscii ad ospitare i nostri beniamini (ricordano il successo di Quartararo): andiamo dunque subito a vedere quali saranno gli orari e la programmazione della giornata.

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere live streaming video: Zarco primo in FP2! (Gp Catalogna)

Come al solito, di sabato sarà giornata intensissima per la Motogp, in diretta per ben 4 appuntamenti cardine. Ricordato che gli orari saranno i classici per le prove in Europa, ecco che oggi prima tappa con la diretta della Motogp sarà alle ore 9.55 con la Fp3, per 45 minuti di prove libere: è solo alle ore 13.30 si accenderà invece la Fp4 che invece durerà solo 30 minuti. Successivamente via libera alle qualifiche e per la precisione va detto che la Q1 avrà luogo alle ore 14.10, mentre per la decisiva Q2 aspetteremo fino alle ore 14.35: ogni sessione ovviamente avrà durata di 15 minuti ciascuno.

Diretta MotoGp/ Gp Italia 2021, Quartararo allunga nel mondiale! Bagnaia a -26

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PROVE LIBERE

Naturalmente le prove ufficiali naturalmente saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming. Ribadiamo infatti che anche quest’anno la MotoGp e le altre classi sono trasmesse integralmente da Sky sul satellite: per il Gran Premio di Catalogna c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, le qualifiche purtroppo non saranno visibili in tempo reale in chiaro su Tv8. Ma vediamo nel dettaglio come seguire le ben quattro sessioni in programma oggi dell’appuntamento spagnolo (il secondo della stagione) per seguire la MotoGp in streaming e tv.

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche Gp Italia 2021: Quartararo conquista la pole position!

Ricordiamo pure che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Il punto di riferimento è sempre Guido Meda, ormai storica voce della MotoGp con Mauro Sanchini al suo fianco, mentre ricordiamo che la MotoGp è visibile anche sulla piattaforma streaming Dazn, in questo caso con le voci di Niccolò Pavesi e Marco Melandri.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, abbiamo già accennato che si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando) solo in differita: il Gran Premio di Catalogna 2021 non rientra nell’elenco dei Gp disponibili in tempo reale su Tv8 . Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale, particolarmente preziosi, su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2021: LE PROVE LIBERE

Nella prima sessione di prove libere per la Motogp al Gran premio della Catalogna 2021, ottimi responsi da parte della famiglia Espargaro. Sul tracciato di Barcellona infatti Aleix si conferma estremamente competitivo in sella alla sua Aprilia e dopo aver ottenuto solidi riscontri sul passo gara, ecco che nel time attack finale si prendere anche lo sfizio di segnare il miglior tempo nella classifica finale, fermando il cronometro sul 1.40.378. Non demerita il fratello Pol che alla guida della Honda, chiude una buona prova generale per la Fp1 con il terzo miglior tempo. In mezzo alla famiglia spagnola il nostro Franco Morbidelli, di certo tra i miglior oggi a Barcellona per la diretta della Motogp. Per l’azzurro della Yamaha ottimi responsi nel passo gara con la M1, ma anche ottime sensazioni per il giro più veloce, benché pure l’alfiere non abbia più tanto spinto. Anzi nel finale Morbidelli rinuncia a gomme fresche e finisce di usurare quelle medie: ciononostante recupera il secondo miglior tempo. Seguendo la classifica finale, per la diretta della Motogp della Fp1, ecco che spiccano poi il quarto e quinto miglior tempo di Vinales e Zarco, e non lasciamoci ingannare dal solo sesto crono di Fabio Qartararo: El Diablo ha giocato a carte coperte nella mattina di venerdi e il ritardo di +0.475 da Aleix Espargaro è sicuramente bugiardo. Tocca poi a Oliveira, Mir, Miller e Bagnaia chiudere la top ten finale della prima prova libera con Rossi solo 15^.

Nella prima giornata di prove libere della MotoGp ha dominato Zarco, che ha chiuso il venerdì del GP di Catalogna 2021 davanti a tutti, al primo posto nella classifica dei tempi. È bastata una zampata finale al pilota francese del team Pramac, visto che la FP2 è stata di fatto dominata da un ottimo Franco Morbidelli. Ma Zarco ha chiuso in 1:39.235, co 21 millesimi di vantaggio sull’italiano che può consolarsi con un altro buon risultato in pista. Terzo invece Fabio Quartararo con soli 166 millesimi di distacco e la sensazione che il leader della classifica mondiale non abbia tirato fuori tutto in pista. Infatti, se si tiene conto dell’andamento del turno, lui e Morbidelli hanno mostrato il passo gara migliore, dunque la Yamaha sembra decisamente performante. A sorpresa Brad Binder, “nascosto” nella seconda sessione di prove libere, si è fatto vedere proprio nel finale, chiudendo a 4 decimi da Zarco. Poi Bagnaia, che pur concentrandosi sulla messa a punto della Ducati, è riuscito a chiudere al quinto posto. Per Vinales, invece, è stata una sessione di studio: 5 decimi non sono pochi, ma qualche carta è rimasta coperta. L’altra sorpresa è Enea Bastianini, che è riuscito in extremis a prendersi l’ottavo posto dietro Jack Miller, piazzandosi davanti ad Aleix e Pol Espargaro. Manca qualcuno? Bisogna lasciare la top 10 per trovare Marc Marquez, che ha chiuso la FP2 al 15esimo posto. Il suo attacco iniziale è stato solo illusorio: il campione della Honda, infatti, si è subito spento. Sessione difficile anche per Joan Mir, 16esimo. Ma ancor più fatica ha fatto Valentino Rossi. Restando in chiave italiana, Danilo Petrucci ha chiuso al 12esimo posto davanti a Luca Marini, mentre Lorenzo Savadori 20esimo.

DIRETTA MOTOGP, GP CATALOGNA 2021: LA STORIA A BARCELLONA

Pur impazienti di dare il via alla diretta della Motogp per il Gran premio di Catalogna 2021, pure ci pare significativo andare a conoscere meglio la storia di uno degli appuntamenti più attesi per il motomondiale. In questo fine settimana infatti celebreremo la 26^ edizione del Gran premio di Catalogna: come è ben noto il circuito è stato costruito solo nel 1991, in occasione dei Giochi Olimpici (organizzati per l’anno successivo), ed è solo dal 1996 che ospita anche i big del motomondiale. Pur non essendo dunque tra le prove più antiche, pure rimane tra le più significative, considerato che neanche in tempi di pandemia la Motogp ha mancato l’appuntamento di Barcellona. Scorrendo l’albo d’oro della competizione, ecco che allora spicca il nome di Carlos Cecha che per la classe 500 ottenne il primo successo nel 1996: ma già l’anno dopo ecco che a Barcellona si fece avanti il profilo di Valentino Rossi, sia pure quando era ancora in classe 125.

Il Dottore è il pilota che più ha vinto su queste curve spagnole: per lui contiamo fino a dieci vittorie, distribuite sulle tre classi: l’ultima però risale solo al 2016 e sarebbe davvero bello che dopo così lungo digiuno il pilota di Tavullia potesse ancora festeggiare in Catalogna. Ricordiamo che l’anno scorso invece col successo arrise a Fabio Quartararo, che per la classe regina salì sul primo gradino del podio davanti a Joan Mir e Alex Rins. Chissà se El Diablo riuscirà ancora a dominare le curve iberiche o se altri oggi festeggeranno. Ma adesso è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Catalogna 2021 sul circuito di Barcellona sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA