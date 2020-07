Diretta MotoGp/ Qualifiche live: verso la Griglia di Partenza (Gp Spagna 2020)

La diretta MotoGp oggi, sabato 18 luglio, ci propone l’imperdibile appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2020 sul tradizionale circuito di Jerez de la Frontera per stabilire la griglia di partenza e l’autore della pole position del primo appuntamento con il Motomondiale 2020. Finalmente ci siamo: in Andalusia stiamo vivendo le emozioni della prima gara di questa travagliata stagione che a causa del Coronavirus prende le mosse solamente a luglio. L’attesa è stata snervante e naturalmente a lungo non è stata di certo la MotoGp al centro dell’attenzione anche degli appassionati più incalliti, ma ora è bello tornare ad appassionarsi per i centauri più forti del mondo. Una bella notizia in vista dell’odierna diretta MotoGp è naturalmente quella legata al fatto che non ci saranno problemi con il fuso orario (come d’altronde in questo 2020 che dovrebbe prevedere gare solo nel Vecchio Continente): si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo un format ormai ampiamente consolidato.

MOTOGP, FP1: BRILLA MARQUEZ

Nella prima sessione di prove libere della Motogp per il Gran Premio di Spagna 2020, sulla pista di Jerez si sono avverati quelli che erano i pronostici della vigilia per questo primo appuntamento del mondiale 2020. Come era auspicato infatti, è stato il campione del mondo in carica della Motogp Marc Marquez a brillare e segnare non solo il primo crono della classifica dei tempi, ma pure a registrare il miglior passo gara, a testimonianza che ancora una volta sarà lui e la sua Honda l’avversario da battere. Primo rivale però dello spagnolo di Cervera, nella prima mattina di Jerez de la Frontera, è stato Maverick Vinales: l’alfiere della Yamaha si è confermato come uno degli avversari più temibili per Marquez, dimostrando grande forma mentale e fisica, nonché di possedere una moto competitiva, capace di stare attaccata allo spagnolo della Honda anche nella classifica dei tempi. Pure va detto che nella prima sessione di prove libere della Motogp in terra iberica, pure hanno fatto un’ottima impressione Cal Crutchlow e Andrea Dovizioso, rispettivamente al terzo e quarto gradino della classifica dei tempi, completata nella top five da Joan Mir. Da segnalare una mattina in chiaro scuro per l’altro pilota della Yamaha Valentino Rossi, che dopo qualche buon crono segnato nei primi minuti della Fp1, ha poi seguito un lavoro a parte, chiedendo ai suo box di attuare diverse modifiche nell’assetto della sua M1. (agg Michela Colombo)

MOTOGP, FP2: A CARTE COPERTE

Nella FP2 del Gran Premio di Spagna 2020 di MotoGp non è stata la ricerca del giro veloce il principale obbiettivo della maggior parte dei piloti, protagonisti nella sessione andata in scena a Jerez de La Frontera. Tranne infatti qualche squillo all’avvio e nel finale della sessione di prove, la maggior parte dei beniamini della Motogp ha approfittato dei 45 minuti di prove a disposizione per concentrarsi sul passo gara, cercando di valutare al meglio il comportamento di moto e gomme sul lungo periodo, in vista della gara di domenica che si annuncia brillante. Non sono però solo stati tanti giri macinati a ritmo costante nella Fp2 della Motogp di Jerez. Mentre infatti alcuni big come Marc Marquez, Vinales e Rossi si sono concentrati dunque su un diverso programma di lavoro (complici anche le alte temperature registrate in pista), ecco che a brillare di luce propria e a regalarci un’emozione nella seconda sessione di prove libere è stato Franco Morbidelli. L’alfiere italiano intatti proprio negli ultimi minuti della Fp2 ha messo in pista un ottimo time attack (anche se non superlativo), trovando senza grandi difficoltà il miglior tempo, sull’1.38.125. Alle sue spalle nella classifica dei tempi si sono collocati poi Quartararo e Binder (le KTM hanno davvero sorpreso), con Marc Marquez e Pol Espargaro nella top five. Lontane qui le Yamaha, specie quella di Valentino Rossi, che pareva in grande difficoltà a frenare. (agg Michela Colombo)

DIRETTA MOTOGP, GP SPAGNA 2020: LA STORIA A JEREZ

In attesa di vivere la diretta MotoGp di oggi, facciamo una breve storia del Gran Premio di Spagna, limitandoci dunque alle gare con il titolo di Gp nazionale, senza considerare le tante altre corse che si disputano in terra iberica in questi anni in cui la Spagna è diventata il cuore del Motomondiale – quest’anno avremo addirittura sette eventi su un totale di 13, forse davvero un’esagerazione pur comprendendo l’emergenza dettata dalle circostanze. La prima edizione del Gp Spagna risale al 1951, anche se per diversi anni questo non fu un appuntamento fisso (ad esempio dal 1955 si saltò al 1961). A lungo si corse sul circuito del Montjuic a Barcellona, mentre nel 1969 fece il suo debutto il tracciato di Jarama, non lontano dalla capitale Madrid. Per alcuni anni le due piste si alternarono, quasi a simboleggiare le due principali anime della Spagna, poi dal 1977 Jarama divenne la sede fissa, almeno fino al 1987 quando Jerez fece la sua prima apparizione. Nel 1988 per un anno si tornò a Jarama, ma dal 1989 la pista andalusa è diventata la sede fissa, ormai una grande classica del calendario iridato, la corsa di maggior tradizione fra quelle che si disputano attualmente in Spagna – Barcellona, Aragon e Valencia sono tutte arrivate dopo.

Nell’albo d’oro spiccano le nove vittorie di Valentino Rossi: la prima nel 1997 con l’Aprilia 125, il bis con la 250 nel 1999, in seguito ecco i sei successi nella classe regina, di cui il primo nel 2001 con la 500 e poi le sei vittorie in MotoGp (anni 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2016). Tra gli altri grandi protagonisti della MotoGp attuale, Marc Marquez a Jerez ha vinto “solo” tre volte, anche se va detto che negli ultimi anni ha invertito la tendenza, a lungo per lui negativa. Infatti Marquez non ha mai vinto a Jerez nelle categorie minori, poi in MotoGp aveva conquistato un successo nel 2014 ma solo con la doppietta di vittorie maturate nel 2018 e l’anno scorso possiamo definire superato il rapporto a lungo complicato fra il numero 93 e la pista andalusa. Meglio di Marquez ha comunque fatto Jorge Lorenzo, che invece vanta ben cinque trionfi a Jerez (2006 e 2007 in 250, 2010, 2011 e 2015 in MotoGp) e chissà se prima o poi lo ritroveremo protagonista sulle piste del Motomondiale. Adesso però è giunto il tempo di tornare all’attualità e di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Spagna 2020 sul circuito di Jerez de la Frontera sta per cominciare…



