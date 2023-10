Diretta MotoGp/ Sprint live streaming video, GP Australia 2023 Phillip Island oggi domenica 22 ottobre

Oggi domenica 22 ottobre la diretta MotoGp sarà ancora una volta protagonista, perché ci attende la Sprint dell’anomalo Gran Premio d’Australia 2023 dal circuito di Phillip Island, che per il Motomondiale è il sedicesimo atto della stagione, quello centrale nella prima di addirittura due triplette di eventi consecutivi che completeranno la stagione, per un totale di sei Gran Premi in una quarantina di giorni. Un tour de force micidiale che è iniziato a Mandalika con un weekend a due facce, perché al sabato Jorge Martin aveva sorpassato Francesco Bagnaia, che però alla domenica ha vinto con una rimonta leggendaria, ancora più preziosa per Pecco grazie alla caduta del grande rivale nel duello che ormai da tempo sta animando la diretta MotoGp.

Ieri, il Gran Premio anticipato al sabato ha visto Martin a lungo al comando, ma in crisi con le gomme nel finale, per cui la vittoria è andata a Johann Zarco con Bagnaia secondo, un fantastico Fabio Di Giannantonio sul podio e lo spagnolo quinto, adesso staccato quindi di 27 punti da Pecco. Ci attende una domenica anomala, anche se speriamo senza particolari problemi con il maltempo perché correre è affascinante su uno dei circuiti più belli del mondo, sia come ambientazione sia e soprattutto come livello tecnico della pista. L’unico vero problema di questo evento, dal punto di vista europeo, sono evidentemente gli orari della diretta MotoGp, dal momento che l’appuntamento principale è fissato alle ore 4.00 della notte italiana, quando sarà in programma la partenza della Sprint della classe regina, che costringerà a una levataccia tifosi ed appassionati della MotoGp.

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SPRINT

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Phillip Island saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio d’Australia 2023 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta Motogp da Phillip Island non sarà visibile in chiaro su Tv8, dove ci si dovrà accontentare di una differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la diretta della Sprint del Gp Australia 2023 della MotoGp da Phillip Island non sarà garantita a tutti su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), con le gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 11.15 e con la Sprint della MotoGp alle ore 14.15, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

DIRETTA MOTOGP, GP AUSTRALIA 2023: I DATI DEL CIRCUITO DI PHILLIP ISLAND

La diretta MotoGp a dire il vero ci offrirà un primo appuntamento già alle ore 0.00 italiane con il warm-up, gli ultimi 10 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto e fare le ultime prove su assetti e gomme, che può essere molto utile quando la lotta per il titolo iridato è così incerta che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza, anche se la durata del warm-up è stata dimezzata rispetto al passato. La Sprint della classe regina per il Gran Premio d’Australia 2023 si svilupperà invece sulla distanza di 13 giri, come avrebbe dovuto essere ieri, quando invece abbiamo assistito alla gara completa sulla distanza regolamentare di 27 giri.

Ricordando altri dati statistici relativi al circuito di Phillip Island, ecco ad esempio che il rettilineo più lungo è quello del traguardo e misura 900 metri. Le curve del leggendario tracciato australiano sono in tutto appena 12, perché è un circuito molto “scorrevole”, per così dire: di queste, sette sono verso sinistra e cinque verso destra. Infine, la larghezza del nastro d’asfalto è di 13 metri. Tante gare leggendarie sono state disputate a Phillip Island, ne sanno qualcosa Valentino Rossi e Casey Stoner, senza dubbio principali mattatori da quelle parti negli ultimi decenni. Adesso tuttavia si impone la stretta attualità: è giunto il tempo di far parlare l’unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi. La diretta MotoGp della Sprint e del warm-up del Gran Premio d’Australia 2023 sul circuito di Phillip Island sta per cominciare…











