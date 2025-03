DIRETTA MOTOGP: VIA ALLA GARA DI BURIRAM!

La nuova stagione di MotoGp è cominciata con il via alla gara del Gp Thailandia 2025 che vede Marc Marquez scattare in testa, davanti a Bagnaia e Alex Marquez, a seguire Ogura e Miller. Ma le manovre e i duelli cominciano subito, a partire dal pilota italiano con Alex Marquez, ma poi finisce terzo e si ritrova a dover tenere pure d’occhio Ogura alle sue spalle.

Nel frattempo, l’altro Marquez prova la fuga come aveva fatto nella sprint, mentre Bagnaia è impegnato a tenere a bada Ogura che lo tallona sugli scarichi e nel frattempo Morbidelli si prende il quinto posto passando Miller. Così Marc inizia a spingere, segnando il tempo 1:30.717 in pista e accumulando 7 decimi di vantaggio sul fratello, 1 secondo e 2 decimi su Bagnaia. Dopo la caduta di Acosta, Morbidelli sale al quarto posto sorpassando Ogura. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ PER COMPLETARE IL WEEKEND PERFETTO A BURIRAM

Finora il weekend d’apertura della stagione ha avuto un dominatore indiscusso, Marc Marquez sarà dunque l’uomo più atteso nella diretta MotoGp anche oggi, domenica 2 marzo, in vista della gara per il GP Thailandia 2025 sul circuito di Buriram, che per il momento ha regalato la pole position e la vittoria nella Sprint al numero 93, che non avrebbe quindi potuto debuttare in modo migliore in sella a una Ducati del team interno ufficiale, ritrovando anche il comando della classifica Piloti dopo curiosamente 93 gare d’assenza – per quanto possa contare dopo la Sprint del primo Gran Premio, è un curioso dato statistico.

All’alba di una nuova stagione, speriamo di cogliere immediatamente un segnale di reazione da parte di Francesco Bagnaia: senza fare drammi, c’è un piccolo allarme legato al fatto che Pecco stia soffrendo non solamente il confronto con Marc, ma pure con il fratello Alex Marquez, secondo infatti al traguardo della gara breve, alle spalle del più celebre componente della famiglia ma davanti al piemontese, che ha subito capito che la diretta MotoGp nella stagione 2025 gli proporrà un osso durissimo da battere “in casa”.

DIRETTA MOTOGP: LE INFO PRATICHE E LE ASPETTATIVE PER IL GP THAILANDIA 2025

Ricordiamo adesso che la diretta MotoGp sulla distanza di 26 giri del Buriram International Circuit, con la partenza che sarà fissata alle ore 9.00 del mattino italiano, quindi tutto sommato abbastanza coda per gli appassionati. Ieri forse non ci siamo neanche divertiti molto, perché le gerarchie di valori sono state molto chiare, con Marc Marquez al comando, Alex a rispettosa distanza e Bagnaia saldamente terzo, ma incapace di infastidire in alcun modo il dominio di famiglia. Si potrebbe quindi pensare che in questo caso tra gara breve o lunga i valori potrebbero anche essere molto simili…

Più difficile magari sbilanciarsi sugli altri nomi di possibili protagonisti per la diretta Motogp, di certo il nome nuovo che ha impressionato tutti finora è stato Ai Ogura, il giapponese quarto nella Sprint, che d’altronde si presenta come campione in carica della Moto2 e quindi è un rookie certamente di valore, ma che forse era difficile pensare subito così attivo e quindi atteso oggi all’esame sulla distanza completa. Tra gli altri italiani, solo Franco Morbidelli ha vissuto un sabato positivo nella diretta MotoGp del GP Thailandia 2025, speriamo che la domenica possa essere più felice…