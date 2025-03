DIRETTA MOTOGP: WARM-UP GP AMERICHE 2025, SECONDO TEMPO PER BAGNAIA

È terminata la diretta MotoGp per il warm-up del GP Americhe 2025 sul circuito di Austin. Marc Marquez domina anche il Warm-Up, registrando il miglior tempo nei 10′ di riscaldamento chiudendo il giro in 2:01.873. Alle sue spalle Bagnaia, staccato di 429 millesimi, seguito da Zarco, terzo a +0.695. Quartararo chiude quarto a +0.733, poi Vinales (+0.869), Alex Marquez (+0.873) e Jack Miller (+0.953). Franco Morbidelli termina decimo (+1.183), mentre Luca Marini è dodicesimo (+1.393). Bastianini chiude tredicesimo (+1.534), seguito da Bezzecchi, quindicesimo a +1.533. (agg. di Fabio BellI)

GP AMERICHE 2025 AUSTIN, DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta MotoGp in tv sarà Sky Sport, in chiaro su Tv8 la differita invece alle ore 23.00, quindi sarà solo per gli abbonati tramite Sky Go e Now Tv anche la diretta MotoGp in streaming video.

WARM-UP GP AMERICHE 2025, SI COMINCIA!

Pronta a partire la diretta MotoGp con il warm-up del GP Americhe 2025 sul circuito di Austin. A breve prenderà il via il Warm Up della MotoGP sulla pista di Austin, con i piloti della classe regina che avranno 10 minuti a disposizione per testare assetti e soluzioni in vista della gara del GP delle Americhe, in programma alle 21 ora italiana. Le condizioni meteo non dovrebbero avere un impatto significativo sulla corsa: il cielo sarà parzialmente sereno e la probabilità di pioggia resta sotto il 20%. Temperature ideali sia per l’aria (26°C) che per l’asfalto del circuito texano. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: IL RISCHIO DI UNA DITTATURA?

Un fantasma aleggia per il paddock, è quello di una diretta MotoGp che rischia di essere monopolizzata da un “cannibale”, cioè naturalmente Marc Marquez, che sarà l’uomo da battere anche nel GP Americhe 2025, scattando dalla pole position conquistata ieri sul suo amatissimo circuito di Austin, che contende al Sachsenring il “titolo” di pista preferita in assoluto dal numero 93. Il fatto poi che l’unico finora capace di restargli almeno in scia sia stato il fratello Alex rende il tutto ancor più mono-tematico e chissà se proprio il Circuit of the Americas potrà offrirci qualche cambiamento.

Nel frattempo ricordiamo che la diretta MotoGp ci offrirà oggi un primo breve assaggio di azione con i 10 minuti del warm-up alle ore 16.40 italiane, poi la partenza della gara sarà alle ore 21.00 sulla distanza di 20 giri. Curiosità: da noi sarà la stessa ora della Sprint di ieri, in realtà in Texas sarà un’ora prima, perché il cambio dell’ora che in Italia è stato stanotte ha avuto luogo negli Usa tre settimane fa. Elementi curiosi, come lo sarebbe vedere un cognome diverso al comando della diretta MotoGp: qualcuno sarà capace di insidiare la dittatura Marquez proprio ad Austin?

DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ IN COPERTINA

Marc Marquez allora è il nome di cui parlare nella diretta MotoGp, perché il suo arrivo in Ducati ufficiale è stato devastante per tutto il resto del paddock. Il 2025 è stato l’anno dei trasferimenti “storici” nel mondo dei motori, però rispetto a Lewis Hamilton in Ferrari lo spagnolo può naturalmente contare sul fatto che la Ducati è la moto dominante ed inoltre anche su un prezioso anno di apprendistato nel team Gresini, base ideale per poi dominare appena passato al team ufficiale. Marc Marquez si è detto “onorato” del paragone con Hamilton, ma in questo momento probabilmente sarebbe più vero il contrario.

Chi guida una moto diversa molto difficilmente potrebbe sperare di contrastare il numero 93, o al massimo potrebbe farlo in qualche gara particolare, ma di certo non sulla lunga distanza. Ecco perché in tanti sperano che Pecco Bagnaia riesca a scuotersi e rispondere al suo compagno di squadra, in alternativa ci potrebbero provare alcuni piloti “satellite” come Fabio Di Giannantonio oppure Franco Morbidelli, ma francamente la sensazione che nel 2025 per la diretta MotoGp non possa ripetersi lo scenario del 2024, anno in cui una Ducati privata riuscì a soffiare il titolo iridato alla Casa madre…