DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ DAVANTI AD ALEX

Si è concluso da pochi minuti il Warm Up del Gran Premio di Aragona, evento di questo molto interessante Mondiale di MotoGp. Gli atleti stanno testando le moto in vista dell’evento che si terrà tra poche ore ed anche questo Warm Up si conclude nel segno dei fratelli Marquez, protagonisti anche nella Sprint e nelle qualifiche.

Marc Marquez è avanti anche in questo Warm Up, di soli 19 millesimi rispetto a suo fratello Alex mentre al terzo posto c’è il talentuoso Pedro Acosta. Ancora bene anche Elia Bastianini che ha terminato il Warm Up al quinto posto mentre ancora dietro e in difficoltà Pecco Bagnaia, non in grado di competere finora con i primi della classe (Agg. Mario Tramo)

GP ARAGONA 2025, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta MotoGp in tv stavolta sarà solo su Sky Sport per gli abbonati, perché in Aragona a differenza di Silverstone in chiaro su Tv8 ci sarà la differita alle ore 17.00, per cui solo Sky Go e Now Tv sono i riferimenti per la diretta MotoGp streaming video.

DIRETTA MOTOGP: INIZIA IL WARM UP, CADE RINS

Comincia il Warm Up del Gran Premio di Aragon, ennesimo evento della stagione di MotoGp. Marc Marquez partirà in pole position e dopo aver dominato la Sprint sarà il favoritissimo per la vittoria finale. Dietro c’è Alex Marquez mentre Pecco Bagnaia in grossa difficoltà partirà stavolta dal quarto posto e cerca il riscatto dopo le difficoltà.

Comincia ufficialmente il Warm Up ed esce subito dalla pista Alex Rins con momentanee bandiere gialle all’interno del Gran Premio, Marc Marquez è stato uno dei primi a scendere in pista e con lui appaiono molto propositivi i connazionali, il fratello Alex e il giovane talento Firmin Aldeguer. Primi tempi per questo Warm Up del Gran Premio di Aragon (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA MOTOGP: I MARQUEZ DAVANTI A TUTTI IN ARAGONA

La famiglia Marquez ha monopolizzato le prime due caselle, tutti gli altri inseguono: notizia non clamorosa in questa stagione, ma è comunque la base di partenza per la diretta MotoGp del Gran Premio d’Aragona 2025, che si disputerà sul circuito del Motorland Aragon di Alcaniz, ovviamente nella omonima regione della Spagna. In primis ricordiamo che già alle ore 9.40 avremo i 10 minuti del warm-up, anche se evidentemente pure oggi, domenica 8 giugno, il momento più importante sarà alle ore 14.00, con la partenza della gara sui 23 giri del tracciato che entrò nel 2010 in calendario come sostituzione di un evento cancellato e invece da allora è tappa praticamente fissa, saltata solamente nel 2023.

Marc Marquez ci ha già vinto una volta in Moto2 e poi per ben sei volte nella classe regina, per cui è ancora più doveroso mettere il numero 93 in copertina per la diretta MotoGp. L’anno scorso si corse il 1° settembre e fu la prima vittoria stagionale per Marquez, che di conseguenza proprio in Aragona firmò la sua prima affermazione in sella a una Ducati. Poco meno di un anno dopo, rischiamo invece di perdere il conto dei successi di MM, con la grande novità della stagione 2025 che è il ruolo di primo sfidante per il fratello Alex Marquez, chissà se nella gara di casa si completerà la festa spagnola oggi pomeriggio…

DIRETTA MOTOGP: I PROTAGONISTI AD ARAGON

Il venerdì era stato francamente preoccupante per i colori italiani e lo avevamo evidenziato con chiarezza parlando della diretta MotoGp, poi le qualifiche sabato mattina hanno riportato un po’ di fiducia, almeno per Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia, che si sono piazzati immediatamente alle spalle dei due fratelli – anche se Pecco avrebbe bisogno di più se vorrà provare a ribaltare la situazione. I primi responsi sulla distanza li abbiamo poi avuti ovviamente con la sprint del pomeriggio, anche se 11 giri non sono 23: chiedete in particolare proprio a Bagnaia quanta differenza ci possa essere…

La gara breve purtroppo ha subito cancellato i pensieri positivi per Pecco, che ha perso tante posizioni e non ha raccolto nemmeno un punto, mentre Morbidelli ha chiuso quarto, anche se alle spalle di Fermin Aldeguer che ha completato la tripletta spagnola – e un doppio podio per il team Gresini. Sesto Fabio Di Giannantonio, ottavo Marco Bezzecchi bravissimo a risalire dal ventesimo posto di partenza, ma evidentemente per il pilota Aprilia nella diretta MotoGp il problema sarà la risalita dopo la caduta nel Q1 che l’ha cacciato in fondo alla griglia…