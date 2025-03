DIRETTA MOTOGP: GP ARGENTINA 2025 WARM-UP, FORFAIT DI MIGUEL OLIVEIRA

Pronta a partire la diretta MotoGp a Termas de Rio Hondo per il warm-up del GP Argentina 2025. La notizia, prima della discesa in pista ufficiale dei piloti che partiranno alle 14.40, è che Miguel Oliveira salterà il Gran Premio d’Argentina. Il pilota del team Pramac, coinvolto in un incidente nella Sprint Race causato da Fermin Aldeguer, non ha riportato fratture alla spalla, ma potrebbe avere un problema a un legamento. Per precauzione, è stato deciso di non farlo scendere in pista. Oliveira rientrerà a casa per ulteriori accertamenti, con l’obiettivo di recuperare in tempo per il GP delle Americhe ad Austin tra due settimane. (agg. di Fabio Brlli)

DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ IN POLE POSITION A TERMAS DE RIO HONDO

Alle terme di solito ci si rilassa, a Termas de Rio Hondo la diretta MotoGp promette invece emozioni e qualche brivido: il GP Argentina 2025 deve ancora darci il suo verdetto più importante, con la partenza della gara alle ore 19.00 italiane sulla distanza dei 25 giri, anche se naturalmente il primo atto sarà il warm-up delle ore 14.40, soli 10 minuti ma su un tracciato che l’anno scorso era rimasto fuori dal calendario potrebbero comunque essere utili. Marc Marquez sarà in pole position dopo il dominio nelle qualifiche di ieri, davanti al fratello Alex Marquez che a sua volta ha iniziato benissimo un 2025 che sta rendendo felice la famiglia spagnola più veloce del paddock.

Molto significativo il terzo posto di Johann Zarco, che riporta la Honda in prima fila: di questi tempi, è una notizia di rilievo, forse un segnale di inversione di tendenza per la Casa giapponese, crollata a livelli imbarazzanti dopo essere stata per decenni il punto di riferimento. Adesso è la Ducati a dominare la scena, anche per i meriti di Francesco Bagnaia, che però deve fare i conti con un inizio di stagione tutto in salita contro un compagno di squadra scatenato. Il rendimento alla distanza nella gara della domenica però è sempre stato uno dei punti di forza di Bagnaia nella diretta MotoGp: potrà esserlo anche in questo GP Argentina 2025?

GP ARGENTINA 2025 TERMAS DE RIO HONDO, LA DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta MotoGp in tv sarà sul canale 208 di Sky Sport, in chiaro su Tv8 ecco invece la differita alle ore 21.30, infine Sky Go e Now Tv saranno per gli abbonati l’opzione per la diretta MotoGp in streaming video.

DIRETTA MOTOGP: LE ASPETTATIVE PER IL GP ARGENTINA 2025 DOPO LA SPRINT

Abbiamo parlato delle qualifiche, naturalmente però indicazioni significative per la diretta MotoGp sono arrivate soprattutto dalla Sprint. Ad esempio, la buona partenza di Bagnaia aveva permesso di formare immediatamente lo stesso terzetto di vertice che ha caratterizzato l’intero weekend in Thailandia. A dire il vero però Bagnaia è rimasto a rispettosa distanza dalla coppia di famiglia, mentre Alex era incollato al fratello maggiore: insomma, la sensazione è che Pecco sia in una sorta di “terra di mezzo”, sicuramente superiore al resto del gruppo ma altrettanto certamente alle spalle dei fratelli Marquez.

Eccoci allora a una domanda che, andando avanti così la stagione, potrebbe diventare fondamentale: Alex riuscirà a lottare con Marc? Al momento il rendimento del minore dei due fratelli Marquez merita solo applausi, ma rimanere in scia a Marc senza impensierirlo alla lunga sarebbe un problema per l’interesse della categoria, se l’unico potenziale rivale del leader non provasse a metterlo in difficoltà. Zarco quarto ha confermato che l’acuto in qualifica non era un fuoco di paglia, bene anche il terzetto di italiani formato da Di Giannantonio, Bezzecchi e Morbidelli, ma tutti comprimari negli affari di famiglia in casa Marquez…