Diretta MotoGp streaming gara GP Australia 2025 Phillip Island live video tv: orario, cronaca, podio e ordine d’arrivo (oggi domenica 19 ottobre)

DIRETTA MOTOGP: MARCO BEZZECCHI IN EVIDENZA NEL GP AUSTRALIA 2025

C’è un protagonista che spicca su tutti, è Marco Bezzecchi che sarà al centro dell’attenzione oggi, domenica 19 ottobre, per la diretta MotoGp del Gran Premio d’Australia 2025 sullo storico circuito di Phillip Island, che nel corso degli anni ci ha regalato tante corse memorabili e proverà ad emozionarci anche quest’anno, sebbene il Mondiale sia già chiuso.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming sprint live video GP Australia 2025 Phillip Island: ha vinto Bezzecchi!

Il pilota della Aprilia ha infatti vinto la Sprint ieri, sarebbe il logico favorito per la vittoria anche oggi ma naturalmente c’è l’incognita rappresentata dai ben due long lap penalty che Marco Bezzecchi dovrà scontare a causa dell’errore che a Mandalika ha causato l’incidente con Marc Marquez ed è il motivo dell’assenza dello spagnolo già campione del Mondo.

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere streaming live video tv GP Australia 2025: Bezzecchi il migliore!

Ovviamente sarà una difficoltà non da poco per Bezzecchi, che potrebbe essere contrastato magari da Fabio Quartararo, autore della pole position ma più in difficoltà sul passo gara con la Yamaha, o forse soprattutto dall’altra Aprilia di Raul Fernandez, che fino a questo momento è stato eccellente protagonista del weekend in Australia.

Da notare che il programma della diretta MotoGp oggi subisce un’ora di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente, ma resta comunque molto scomodo, con il warm-up alle ore 1.40 e poi la partenza della gara alle ore 6.00 italiane, bisognerà fare l’alba per chi vorrà seguire i 27 giri del sempre splendido circuito di Phillip Island.

Diretta/ Motogp streaming live video tv Indonesia Mandalika: Aldeguer domina, il podio (oggi 5 ottobre)

GP AUSTRALIA 2025 PHILLIP ISLAND, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta MotoGp in tv sarà solamente su Sky Sport MotoGp, anche per il GP Australia 2025 infatti la domenica offre in chiaro su Tv8 solo una differita, in verità però molto comoda alle ore 14.00 per seguire ciò che sarà successo all’alba a Phillip Island. Per la diretta MotoGp streaming video quindi ecco Sky Go o Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: DUCATI SOLO COMPRIMARIA A PHILLIP ISLAND?

Marco Bezzecchi e in generale l’Aprilia potrebbero essere i protagonisti della diretta MotoGp a Phillip Island, la vera notizia del sabato del GP Australia 2025 è stata però la sofferenza di tutti i piloti della Ducati, quasi che l’assenza di Marc Marquez abbia inferto un duro colpo all’intera “armata” di Borgo Panigale. Nelle qualifiche il migliore per la Ducati è stato Alex Marquez, però solamente sesto alle spalle di due Yamaha, altrettante Aprilia e una Ktm, ma forse colpisce di più il fatto che una situazione molto simile si sia verificata sulla distanza della Sprint.

Infatti nella gara breve il miglior pilota della Ducati è stato Fabio Di Giannantonio, quinto davanti proprio ad Alex Marquez, diciamo che Borgo Panigale ha guadagnato una posizione ma sulla linea del traguardo erano già transitate due Aprilia, una Ktm e una Yamaha, quindi il verdetto definitivo del sabato è stato che, almeno per un giorno, la Ducati è stata la quarta forza della diretta MotoGp. Ecco allora che l’altro tema potrebbe essere il tentativo di riscatto da parte della Rossa, a cominciare da un Pecco Bagnaia che purtroppo sembra essere ripiombato nell’incubo…