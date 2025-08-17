Diretta MotoGp gara live streaming video tv GP Austria 2025: orario e risultati, vincitore al Red Bull Ring e ordine di arrivo

DIRETTA MOTOGP: GP AUSTRIA 2025, TESTA A TESTA TRA BEZZECCHI E MARC MARQUEZ

Prosegue la diretta MotoGp della gara del Gp Austria 2025. Bezzecchi vede ridursi il proprio margine: perde qualche decimo e il vantaggio scende sotto il secondo. Nel gruppo dietro c’è bagarre tra Raul Fernandez e Binder, con l’Aprilia che riesce ad avere la meglio sulla KTM. Intanto Bezzecchi prova a resistere, ma Marc Marquez lo ha ormai raggiunto e sembra pronto a tentare l’affondo da un momento all’altro. Più staccato Bagnaia, che fatica a mantenere il ritmo ed è scivolato a due secondi dal compagno di squadra, tallonato da Acosta e Aldeguer. La situazione vede dunque Bezzecchi in testa, seguito da Marc Marquez e da un Bagnaia in difficoltà, con Acosta e Aldeguer che si avvicinano pericolosamente. L’italiano riesce a recuperare un paio di decimi, mentre lo spagnolo chiude in 1:30.465. Dietro, Bagnaia deve stringere i denti per difendere il podio dall’assalto di Acosta, che gira sugli stessi tempi del campione del mondo. (agg. di Fabio Belli)

Diretta MotoGp/ Sprint Race, video live streaming tv: dominio Marc Marquez! (Gp Austria 2025, 16 agosto)

DOVE VEDERE DIRETTA MOTOGP GARA GP AUSTRIA 2025 IN TV E STREAMING VIDEO

La diretta MotoGp della gara al Red Bull Ring del Gp Austria 2025 si apre alle ore 14, con l’emittente satellitare Sky che mette a disposizione i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGp (208), ma è disponibile anche in differita su Tv8.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming gara video tv, GP Repubblica Ceca 2025 Brno: domina Marc Marquez! (20 luglio)

A disposizione anche la diretta streaming video tramite Now Tv e l’applicazione Sky Go, servizi entrambi disponibili su smart tv o via tablet, pc e smartphone. Dopo la gara ci saranno focus e approfondimenti, con la prima replica prevista su Sky Sport MotoGP alle ore 19.

GP AUSTRIA 2025, BAGNAIA SI DIFENDE DA ACOSTA

È iniziata la diretta MotoGp della gara del Gp Austria 2025. Ottima partenza di Bagnaia, che si piazza subito alle spalle di Bezzecchi, con Marc e Alex Marquez a seguirli. Marc Marquez non perde tempo e ingaggia un duello serrato con Pecco: lo attacca, ma il campione Ducati resiste con una staccata poderosa. Poco dopo, però, lo spagnolo riesce a superarlo e si prende la seconda posizione. Intanto Bezzecchi spinge forte, firma il giro veloce e prova la fuga, guadagnando sei decimi su Marc Marquez. Bagnaia resta a quattro decimi dal compagno, mentre dietro Bastianini commette un errore e scivola in nona piazza. Penalizzato con un long lap, Alex Marquez scivola dal quarto al tredicesimo posto, finendo in un gruppetto acceso con Morbidelli, Di Giannantonio e Martin. Bezzecchi risponde agli attacchi e mantiene il margine di sei decimi su Marc, che però accorcia leggermente e sembra pronto ad alzare il ritmo. Bagnaia perde terreno dal leader e deve difendersi da Acosta, ma nel frattempo reagisce con il suo miglior giro della gara. (agg. di Fabio Belli)

Caduta Marc Marquez/ Video MotoGp: lo spagnolo a terra a Brno, sfuma la pole position (19 luglio 2025)

GP AUSTRIA 2025, IN MATTINATA BEZZECCHI IL PIÙ VELOCE NEL WARM-UP!

Pronta a partire la diretta MotoGp della gara del Gp Austria 2025. Finale ad alta tensione a Spielberg, dove alle 14 scatterà la gara lunga, con l’incognita della pioggia attesa nei prossimi minuti. In pole position partirà Marco Bezzecchi, seguito da Alex Marquez (che dovrà però scontare un long lap penalty) e da Pecco Bagnaia, deciso a riscattarsi dopo il ritiro nella Sprint. Marc Marquez, vincitore della corsa del sabato, aprirà la seconda fila in quarta posizione. Nel warm-up mattutino Bezzecchi ha confermato la sua competitività con il miglior tempo in 1:29.350. Alle sue spalle Bagnaia, staccato di appena +0.199, quindi Alex Marquez a +0.255, Enea Bastianini quarto a +0.340 e Marc Marquez quinto a +0.403. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ PER IL BIS NEL GP AUSTRIA 2025

La diretta MotoGp della gara del Gp Austria 2025 si aprirà con piloti che vorranno confermarsi dopo la Sprint Race, altri invece a caccia di riscatto. Del primo gruppo fa parte senza ombra di dubbio Marc Marquez, che sabato ha vinto la gara veloce, ottenendo la prima gioia al Red Bull Ring, infrangendo così uno degli ultimi tabù che gli era rimasto in carriera.

Il pilota della Ducati non si è fatto condizionare dall’errore che aveva commesso in Q2, per il quale era finito in seconda fila, anzi ha dimostrato di poter subito recuperare. Una volta salito in testa, Marquez ha gestito la Sprint Race senza problemi, incrementando il gap sul fratello, che ha tagliato il traguardo con un ritardo di oltre un secondo. Ma il gap che pesa è quello in classifica, visto che Marc continua a macinare punti.

Del secondo gruppo sopracitato, invece, fa parte Pecco Bagnaia, il cui sabato è stato da dimenticare, visto che prima ha sbandato, perdendo terreno e posizioni, poi ha avuto un problema alla gomma posteriore ed è stato costretto al ritiro. Quindi, il terzo posto nella Sprint Race se lo è preso Pedro Acosta, che sta mostrando un trend positivo.

DIRETTA MOTOGP GARA GP AUSTRIA 2025: TUTTI IN GRIGLIA!

La musica potrebbe cambiare oggi, anche perché la griglia di partenza ci regala delle sorprese. Al via oggi davanti a tutti l’Aprilia Racing di Marco Bezzecchi, che aveva ottenuto la pole position. Non c’è Marc Marquez davanti a tutti, perché ha ottenuto la seconda fila, quindi è finito anche dietro al fratello e Pecco Bagnaia.

Il pilota spagnolo è chiamato a una gara in rimonta, e tutto ciò è sicuramente nelle sue corde, ma rappresenta anche un ingrediente ulteriore per aspettarsi una sfida incerta, da vivere fino all’ultimo metro.

Ad affiancare Marquez ci sono Enea Bastianini e Fermin Aldeguer, ma promette battaglia anche la terza fila, visto che ci sono Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Raul Fernandez pronti a dar battaglia sin dai primi giri. Se restiamo sempre in tema di possibili sorprese, allora attenzione a Joan Mir, Brad Bender e Johann Zarco che occupano la quarta fila, in quinta invece Luca Marini, Jorge Martin e Fabio Quartararo.

In sesta c’è un altro tris interessante, composto da Fabio Di Giannantonio, Alex Rins e Miguel Oliveira, in settima invece troviamo Jack Miller, Ai Ogura e Maverick Vinales.