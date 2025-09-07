Diretta MotoGp streaming gara GP Catalogna 2025 Barcellona live video tv: orario, cronaca, vincitore, podio e ordine d’arrivo (oggi domenica 7 settembre)

DIRETTA MOTOGP: BATTAGLIA INCERTA A BARCELLONA?

Almeno potenzialmente potrebbe essere più incerta del solito la diretta MotoGp oggi, domenica 7 settembre, in occasione del GP Catalogna 2025 naturalmente a Barcellona, sul circuito del Montmelò. Infatti il padrone di casa Marc Marquez è sembrato meno dominante e allora staremo a vedere se l’epilogo potrà essere diverso da quello che ha caratterizzato tutti gli ultimi sette GP stagionali.

Saranno consueti invece gli appuntamenti, allora ricordiamo subito che la diretta MotoGp avrà inizio alle ore 9.40 con i dieci minuti del warm-up, poi alle ore 14.00 avremo come sempre la partenza della gara, che prevederà di affrontare 24 giri del Circuit de Catalunya, con la curiosità appunto di scoprire se stavolta Marc Marquez sarà battibile.

La costante dei giorni scorsi infatti è stata che il numero 93 non ha mai fatto registrare il miglior tempo in nessuna delle varie sessioni di prove, fino alle qualifiche che lo hanno visto comunque in prima fila, ma con il terzo posto alle spalle della pole position del fratello Alex Marquez e anche di Fabio Quartararo, secondo con la sua Yamaha.

Tra gli italiani saranno Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio a scattare dalle migliori posizioni sulla griglia di partenza, entrambi in seconda fila con Morbidelli quarto e Di Giannantonio sesto. Potrebbero recitare da outsider questo pomeriggio nella diretta MotoGp, in Spagna sarebbe una soddisfazione speciale riuscire a battere i padroni di casa – soprattutto uno…

GP CATALOGNA 2025 BARCELLONA, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Oggi bisognerà armarsi di molta pazienza per la replica in chiaro su Tv8, per la quale l’appuntamento sarà alle ore 21.30 per rivedere il Gp Catalogna 2025 da Barcellona, la diretta MotoGp in tv sarà invece garantita in esclusiva Sky Sport per gli abbonati, con Sky Go e Now Tv per la diretta MotoGp streaming video.

DIRETTA MOTOGP: GP CATALOGNA 2025, LE PROSPETTIVE DOPO LA SPRINT

Tutto questo naturalmente ragionando sulle indicazioni emerse da prove libere, pre-qualifiche e infine prove ufficiali, ma è la Sprint come sempre a darci qualche dritta in più su quanto potrebbe succedere nella diretta MotoGp anche oggi a Barcellona. Alex Marquez sicuramente in splendida forma, tuttavia ha buttato via una vittoria quasi certa con la caduta che ha spianato la strada all’ennesimo successo consecutivo del fratello maggiore, che così vola fino a +187 in classifica persino in un giorno nel quale ha sofferto.

Di certo Alex Marquez potrà riprovarci oggi, perché ha tutte le carte in regola per sognare la vittoria nella gara di casa. Attenzione anche a Fabio Quartararo, che con il secondo posto nella gara breve ha detto che a Barcellona potrebbe essere competitivo anche sulla distanza, sebbene forse un gradino sotto rispetto alle due Ducati di punta. Nella top 5 avevano chiuso anche Fabio Di Giannantonio (terzo) e le due Ktm di Pedro Acosta ed Enea Bastianini, saranno di nuovo protagonisti oggi della diretta MotoGp?