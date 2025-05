DIRETTA MOTOGP: I DOMINATORI E LO SFIDANTE A LE MANS

L’idolo di casa riuscirà a scalfire il dominio Ducati? Questa è la domanda che potremmo porci in vista della diretta MotoGp che oggi, domenica 11 maggio, ci proporrà il Gran Premio di Francia 2025: naturalmente è Fabio Quartararo che proverà ad esaltare il pubblico sul circuito di Le Mans, dopo la pole position firmata ieri mattina, che è stata la seconda consecutiva dopo Jerez per il francese della Yamaha. Non sarà però facile, perché Borgo Panigale forse non è più imbattibile sul giro secco, ma sulla distanza resta nettamente più forte.

DIRETTA MOTOGP/ Streaming Sprint Race video GP Francia 2025 Le Mans: Marc Marquez trionfa! (sabato 10 maggio)

Già nella sprint di ieri pomeriggio infatti abbiamo avuto una tripletta Ducati, con la vittoria di Marc Marquez davanti al fratello Alex Marquez e sul terzo gradino del podio Fermín Aldeguer, quindi una tripletta anche per i centauri spagnoli. Quartararo è stato comunque quarto e quindi il migliore sia dei “non spagnoli” sia dei “non Ducati”, però servirà decisamente di più per cullare il sogno della vittoria casalinga nella diretta MotoGp, naturalmente con partenza alle ore 14.00 per affrontare la gara completa sulla distanza di 27 giri del circuito Bugatti.

Diretta MotoGp/ Streaming pre-qualifiche video tv GP Francia 2025 Le Mans: Marquez protagonista! (9 maggio)

GP FRANCIA 2025 LE MANS, LA DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta MotoGp in tv per il GP Francia 2025 non sarà su Tv8, dove dovremo accontentarci di una differita alle ore 17.00, mentre gli abbonati potranno seguire tutto live da Le Mans su Sky Sport, oppure tramite Sky Go e Now Tv la diretta MotoGp streaming video.

DIRETTA MOTOGP: FRANCESCO BAGNAIA DEVE CERCARE IL RISCATTO

Prima della gara, ricordiamo che la diretta MotoGp avrà inizio con il warm-up, i consueti dieci minuti mattutini con inizio alle ore 9.40, che potrebbero essere preziosi soprattutto per Francesco Bagnaia, che purtroppo è stato il grande deluso del sabato di Le Mans. Le sprint sono ormai tradizionalmente il punto debole del piemontese, però ieri Pecco è caduto e lo “zero” nella casella dei punti conquistati rischia di pesare come un macigno per chi già deve inseguire sia Marc Marquez sia Alex Marquez, con il rischio che il duello per il Mondiale diventi sempre più un affare di famiglia.

DIRETTA MOTOGP/ Alex Marquez domina, Bagnaia terzo delude Gp Spagna 2025 Jerez (oggi domenica 27 aprile)

I conti sono presto fatti: Bagnaia è arrivato davanti a Marc Marquez solo in occasione delle due cadute del numero 93, quindi non ha ancora mai vinto un confronto interno al team Ducati ufficiale, ma sta soffrendo anche nel confronto con Alex, che lo ha preceduto in tutte le sprint ma anche in tre gare lunghe su cinque, con Austin e il Qatar come eccezioni. Insomma, va bene la crescita di Quartararo, ma naturalmente noi speriamo che possa essere Bagnaia la variabile in grado di scompaginare il duello di famiglia nella diretta MotoGp, se possibile già a Le Mans.