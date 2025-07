DIRETTA MOTOGP GRAN PREMIO GERMANIA: MARQUEZ DOMINA IL WARM UP

Comincia la diretta del Warm Up di Germania in MotoGp, che si terrà al Sachsenring. Anche in questo Gran Premio gli occhi sono tutti su Marc Marquez che si sta dimostrando un autentico dominatore nel circuito e anche qui partirà in pole position nonostante le qualifiche sotto la pioggia che hanno movimentato tutto. Un clima piuttosto fresco al Sachsenring ma non piove, ha smesso di piovere da oltre un’ora ma ci sono ancora chiazze di bagnato.

Intanto però comincia il Warm Up e Marquez sembra subito protagonista rispetto agli altri, Marquez subito avanti rispetto a Zarco e Pedro Acosta. Ancora dietro Bagnaia solo al nono posto. Un Warm Up velocissimo e che vede Marquez al comando fino alla fine mentre Bagnaia non va oltre il nono posto e continua a preoccupare (Agg. Mario Tramo)

GP GERMANIA 2025 SACHSENRING, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta MotoGp in tv sarà per il GP Germania 2025 dal Sachsenring anche in chiaro su Tv8 oltre che come sempre su Sky Sport per gli abbonati. Si aggiunge quindi il sito di Tv8 a Sky Go e Now Tv per la diretta MotoGp streaming video.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: OGGI IL GRAN PREMIO DI GERMANIA 2025

In un weekend condizionato dal maltempo, oggi domenica 13 luglio 2025 è il giorno della diretta MotoGp per il Gran Premio di Germania 2025 sul circuito del Sachsenring, dove sarà il “solito” Marc Marquez a scattare dalla pole position grazie al miglior tempo delle qualifiche di ieri mattina, disputate sul bagnato.

Naturalmente le previsioni meteo potrebbero avere un grande impatto, oggi potrebbe piovere un po’ meno ma non è detto che questo sia un bene, perché tanti precedenti della diretta MotoGp ci indicano che le condizioni miste possono essere più rischiose rispetto a quando c’è pioggia e quindi almeno nessun dubbio su assetti e gomme.

Adesso è giunto il momento per ricordare gli appuntamenti: alle ore 9.40 il warm-up con i suoi 10 minuti per le ultime prove, poi la diretta MotoGp sarà protagonista dalle ore 14.00, quando avremo la partenza della gara sulla distanza di ben 30 giri, perché il tracciato del Sachsenring è decisamente breve, anche se non manca il fascino a questo luogo dove si corre da un secolo, comprese alcune edizioni del GP Germania Est – si era oltre cortina.

In ogni caso, scatterà davanti a tutti il pilota numero 93, che non si è fatto condizionare nemmeno dalla pioggia che invece ha messo più in difficoltà Alex Marquez e praticamente affondato Francesco Bagnaia. Ne hanno approfittato Johann Zarco e Marco Bezzecchi, che scatteranno dalla prima fila insieme a Marquez e cercheranno un ruolo di primo piano nella diretta MotoGp.

DIRETTA MOTOGP: CONDIZIONI PARTICOLARI AL SACHSENRING

Abbiamo messo il meteo al centro della nostra attenzione per la diretta MotoGp in occasione di questo Gran Premio di Germania 2025, per quanto visto innanzitutto nelle qualifiche di ieri mattina. Al pomeriggio poi ovviamente il Sachsenring ha ospitato anche la gara sprint in condizioni di pista inizialmente bagnata ma senza pioggia, per cui man mano è andata asciugandosi. Oltre al meteo, anche un errore in partenza di Marc Marquez ha contribuito a rimescolare le carte. Bravo soprattutto Bezzecchi, che arriva a giocarsi il successo con il numero 93 in una battaglia all’ultimo giro.

Alla fine la vittoria è comunque per lo spagnolo, ma certamente la sprint odierna è un’altra grande conferma della crescita dello splendido binomio formato da Bezzecchi e la sua Aprilia. Molto bene anche Fabio Quartararo, stavolta più bravo sulla distanza piuttosto che sul giro secco, come invece era successo tante altre volte in questa stagione. Ai piedi del podio un comunque positivo Fabio Di Giannantonio, la situazione è invece decisamente più delicata per Alex Marquez e ancora più per Francesco Bagnaia, dal quale speriamo in segnali di riscatto oggi nella diretta MotoGp.