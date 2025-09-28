Diretta MotoGp streaming gara GP Giappone 2025 Motegi live video tv: orario, cronaca, podio e ordine d’arrivo (oggi domenica 28 settembre)

DIRETTA MOTOGP: BAGNAIA PER LA CONFERMA A MOTEGI!

La diretta MotoGp vivrà oggi, domenica 28 settembre, un appuntamento affascinante per molti motivi con il Gran Premio del Giappone 2025, che ieri sul circuito di Motegi ha sancito la “rinascita” di Pecco Bagnaia, splendido dominatore del sabato avendo firmato sia la pole position sia la vittoria nella sprint.

È stata una grande gioia rivedere Bagnaia su livelli altissimi, il più veloce sul giro secco e poi capace di dominare la gara breve, a maggior ragione che spesso nelle sprint faticava anche nei suoi momenti migliori degli scorsi anni. Un sabato che farà molto bene a Bagnaia anche dal punto di vista psicologico, sarebbe molto importante confermare anche oggi il rendimento.

Il 2025 resterà un anno difficilissimo per Pecco Bagnaia, ma finirlo bene potrebbe essere fondamentale per il pilota piemontese, anche per il suo futuro nel team ufficiale Ducati. È arrivata anche la notizia che Bagnaia sarà uno dei primi tedofori per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, sono quindi finalmente giorni felici per Pecco.

Seguire la possibile conferma del piemontese sarà un motivo in più per non perdersi la diretta MotoGp nonostante gli orari complicati: chi avrà fatto serata ieri può restare sveglio fino alle ore 2.40 per curiosare nel warm-up, bisognerà invece essere mattinieri per la partenza della gara alle ore 7.00 italiane, sulla distanza di 24 giri del Twin Ring Motegi.

GP GIAPPONE 2025 GIAPPONE, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Dopo Misano si torna alla normalità, la diretta MotoGp in tv per il GP Giappone 2025 sarà solo su Sky Sport, mentre in chiaro per tutti su Tv8 avremo la differita alle ore 14.00 (sicuramente anche più comoda). Quindi da Motegi la diretta MotoGp streaming video sarà su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: GP GIAPPONE 2025, IL GIORNO DI MARC MARQUEZ?

Abbiamo giustamente messo in copertina la rinascita di Pecco Bagnaia, che è stata la grande notizia per la diretta MotoGp del sabato di Motegi. Non è invece una sorpresa che Marc Marquez sia ormai ad un passo dalla conquista matematica del titolo mondiale, però naturalmente adesso dobbiamo evidenziare che per il numero 93 il giorno della festa potrebbe essere già oggi. Il secondo posto nella sprint di ieri è stato un altro passo avanti, anche perché il fratello Alex Marquez è stato solamente decimo e quindi non ha raccolto nemmeno un punto.

Questo significa che adesso la differenza in classifica è di 191 punti e per avere la certezza matematica del Mondiale ne basteranno 185 a Marc Marquez sul traguardo, di conseguenza il leader potrebbe anche permettersi di arrivare alle spalle del fratello, a patto di cedere un massimo di 6 punti. Naturalmente, conoscendo Marc Marquez siamo sicuri che vorrà festeggiare il titolo conquistando anche la vittoria nella diretta MotoGp, ma per il successo di giornata ci sarà un redivivo rivale di nome Francesco Bagnaia…