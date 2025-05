DIRETTA MOTOGP: WARM-UP, RAUL FERNANDEZ IL PIÙ VELOCE

È terminata la diretta MotoGp per il warm-up del GP Gran Bretagna 2025 a Silverstone. Raul Fernandez davanti a tutti grazie al crono di 2:12.973. Alle sue spalle Zarco (+0.112) e Aldeguer (+0.301), mentre Marco Bezzecchi ha chiuso quarto (+0.374) davanti a Luca Marini, quinto (+0.647). Sesto tempo per Marc Marquez (+0.721), mentre il fratello Alex ha terminato dodicesimo (+1.540). Giornata complicata per Bagnaia, solo quattordicesimo con un distacco di +2.594. Il turno mattutino non ha fornito indicazioni chiare in vista della gara, che si preannuncia incerta. Occhio al vento, variabile che potrebbe influenzare pesantemente l’andamento della corsa. (agg. di Fabio Belli)

GP GRAN BRETAGNA 2025 SILVERSTONE, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Splendide notizie circa la diretta MotoGp in tv perché la gara di Silverstone sarà anche su Tv8, oltre che per gli abbonati su Sky Sport, per cui il sito tv8.it si aggiungerà a Sky Go e Now Tv per la diretta MotoGp streaming video.

ALLE 10.40 SCATTA IL WARM-UP

Pronta a partire la diretta MotoGp con il warm-up del GP Gran Bretagna 2025 a Silverstone. Come spesso accade, Silverstone non ha deluso sul fronte meteo: un improvviso acquazzone, non previsto, ha bagnato il circuito poco prima dell’inizio. Tutti gli occhi sono ora puntati su Francesco Bagnaia, chiamato a riscattarsi dopo una Sprint Race deludente. Le condizioni restano instabili, ma poco prima della partenza si intravedono schiarite nel cielo sopra il tracciato. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: LA FAMIGLIA MARQUEZ PER FUGGIRE

Ieri abbiamo avuto la notizia di Alex Marquez che ha preceduto il fratello Marc, la diretta MotoGp rischia di essere sempre più un affare di famiglia e staremo quindi a vedere se la gara del GP Gran Bretagna 2025 a Silverstone darà l’ennesima conferma di questo trend sempre più evidente. Per prima cosa tuttavia fissiamo alcuni riferimenti: il warm-up sarà alle ore 10.40, poi la partenza del Gran Premio sarà alle ore 14.00, con “soli” 20 giri in programma perché il mitico circuito inglese è molto lungo – ricordiamo che a Silverstone saranno le 13, a causa di un’ora di fuso orario.

Un errore nelle qualifiche è costato la prima fila a Marc Marquez, ne ha approfittato Alex che si è preso la prima vittoria stagionale nella Sprint sfuggita al fratello maggiore per riportarsi a 19 punti di ritardo in classifica e quindi provare ad alimentare questo duello così particolare, che promette di animare la diretta MotoGp per tutto il 2025. In effetti dobbiamo ricordare che questa è la prima volta in cui Alex Marquez arriva davanti a Marc in una gara con svolgimento “regolare”, sarebbe importante scoprire se sarebbe in grado di riuscirci anche alla domenica sulla distanza completa di una gara per la diretta MotoGp, perché sarebbe uno “squillo” chiaro per il fratello maggiore.

DIRETTA MOTOGP: IL RUOLO DI QUARTARARO E BAGNAIA

Gli sfidanti più attesi per la famiglia Marquez dovrebbero essere Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia nella diretta MotoGp, in effetti il francese scatterà dalla pole position e Pecco sarà in prima fila in mezzo tra Alex e Marc, tuttavia entrambi ieri hanno disputato una Sprint “da gamberi” e di conseguenza dovranno inventarsi qualcosa per onorare fino in fondo il ruolo da primi antagonisti. Per la Yamaha probabilmente la questione è che alla moto giapponese manca ancora qualcosa sulla distanza di gara, mentre per Pecco purtroppo la questione sembra essere più complicata.

Il duello con Marc Marquez nello stesso team è difficilissimo da sostenere e il piemontese lo sta soffrendo forse anche più del previsto. Ieri sicuramente hanno fatto migliore figura almeno due piloti italiani, cioè Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, che quindi potrebbero provare a fare un pensiero al podio se saranno capaci di confermarsi sui livelli visti ieri. Tutto questo tuttavia sarebbe alle spalle della “dittatura” Marquez, qualcuno sarà in grado di sparigliare le carte anche per la vittoria oggi pomeriggio nella diretta MotoGp?