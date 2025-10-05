Diretta MotoGp streaming gara GP Indonesia 2025 Mandalika live video tv: orario, cronaca, podio e ordine d’arrivo (oggi domenica 5 ottobre)

DIRETTA MOTOGP: MARCO BEZZECCHI FAVORITO NEL GP INDONESIA 2025

Dopo un sabato spettacolare, è giusto e legittimo mettere in evidenza Marco Bezzecchi come il protagonista più atteso anche oggi, domenica 5 ottobre, nella diretta MotoGp per il Gran Premio d’Indonesia 2025, che deve ancora emettere il suo verdetto più importante sul circuito di Mandalika, sulla costa meridionale dell’isola di Lombok, nelle Piccole Isole della Sonda.

Ieri infatti Marco Bezzecchi ha dominato e anche dato spettacolo: dopo avere firmato la pole position nelle qualifiche, era il grande favorito per la vittoria nella Sprint, che però si è messa subito tutta in salita a causa di una pessima partenza, che aveva fatto perdere molte posizioni al pilota Aprilia – problema evidentemente non da poco in una gara che dura la metà rispetto alla domenica.

Ebbene, Bezzecchi non si è scomposto, ha cominciato a rimontare e proprio all’ultimo giro ha ripreso e sorpassato Fermin Aldeguer, che si è così dovuto accontentare del secondo posto a 157 millesimi dal vincitore al termine di una gara comunque eccellente per il giovane talento classe 2005 del team Ducati Gresini.

La domenica mattina in compagnia della diretta MotoGp comincerà già alle ore 4.40 con il warm-up, anche se poi naturalmente il culmine si avrà con la partenza della gara alle ore 9.00, tutto sommato perfetto per fare colazione in compagnia delle emozioni previste sui 27 giri del Pertamina Mandalika International Circuit.

GP INDONESIA 2025 MANDALIKA, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta MotoGp in tv sarà un’esclusiva di Sky Sport MotoGp per il GP Indonesia 2025, infatti alla domenica anche da Mandalika avremo in chiaro per tutti su Tv8 solo la differita alle ore 14.00. Per la diretta MotoGp streaming video serve quindi l’abbonamento per usufruire di Sky Go o Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: IL RUOLO DELLA DUCATI A MANDALIKA

Dato merito a Marco Bezzecchi, bisogna aggiungere che Mandalika sta facendo soffrire la Ducati (con l’eccezione di Fermin Aldeguer) come forse non si era mai visto per tutta la stagione nella diretta MotoGp. L’esempio più lampante è purtroppo Francesco Bagnaia, sprofondato di nuovo nella crisi dopo il meraviglioso weekend di Motegi, che però a sette giorni di distanza sembra già essere solo un lontano ricordo. Per Pecco torna quindi a suonare l’allarme, su una pista con caratteristiche tecniche diverse rispetto al Giappone ci sono problemi evidenti, che lo collocano lontanissimo da un piazzamento degno del suo livello.

Anche Marc Marquez però è arrivato settimo: considerando che nelle Sprint, a parte la caduta di Misano, i risultati peggiori del numero 93 sono stati due secondi posti, è chiaro che Mandalika stia facendo soffrire Borgo Panigale. Certo, per Marc Marquez ci si è messo di mezzo anche il long lap penalty, però lottare con Bezzecchi per la vittoria sarà difficile anche per il nuovo campione del Mondo. Il numero 72 completerà il capolavoro come Bagnaia settimana scorsa? Ce lo dovrà dire la diretta MotoGp…