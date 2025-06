Diretta MotoGp streaming gara GP Italia 2025 Mugello live video tv: orario, cronaca, vincitore, podio e ordine d’arrivo (oggi domenica 22 giugno)

DIRETTA MOTOGP: IL GRANDE SPETTACOLO DEL MUGELLO

Il Gran Premio d’Italia 2025 al Mugello è uno degli appuntamenti più ambiti dell’anno per la diretta MotoGp, per il livello tecnico della pista, per la passione dei tifosi e perché naturalmente per tanti è la gara di casa. Dopo i 10 minuti del warm-up alle ore 9.40 del mattino, la partenza sarà come al solito alle ore 14.00, per coprire 23 giri dell’Autodromo Internazionale del Mugello.

Abbiamo subito fissato l’agenda per buttarci ora sugli aspetti sportivi: la Ducati ufficiale ha posto basi eccellenti fin da ieri mattina grazie alla pole position di Marc Marquez (centesima in carriera) davanti a Francesco Bagnaia, che quindi nella gara di casa sembra in grado di reggere il confronto con il fenomenale compagno di squadra con il numero 93.

Le premesse della griglia di partenza sono d’altronde molto intriganti per la diretta MotoGp perché sarà Alex Marquez a completare la prima fila, quindi davanti a tutti ci saranno i primi tre della classifica iridata, i tre uomini di punta della Ducati che conferma di essere la moto di riferimento per tutti anche al Mugello, dove d’altronde il feeling è storico per la Rossa di Borgo Panigale.

Fabio Quartararo conferma l’ottimo livello ormai raggiunto sul giro secco con il quarto posto, adesso la sfida per il francese e la Yamaha sarà fare bene anche sulla distanza della gara, fermo restando che cinque dei primi sette sulla griglia sono piloti Ducati, sperando naturalmente che pure Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio possano recitare da protagonisti nella diretta MotoGp…

GP ITALIA 2025 MUGELLO, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta MotoGp in tv sarà su Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro su Tv8, come è normale che sia essendo il GP Italia 2025 al Mugello. Il sito di Tv8 si aggiunge quindi a Sky Go e Now Tv per la diretta MotoGp streaming video.

DIRETTA MOTOGP: IL GP ITALIA 2025 ALLA LUCE DELLA SPRINT

Naturalmente il sabato, dopo le qualifiche del mattino, ha visto al pomeriggio la disputa della sprint e allora dobbiamo trarre altre indicazioni per la diretta MotoGp. La Ducati ha ribadito la sua superiorità in particolare con il solito Marc Marquez, che ha vinto nonostante una brutta partenza che gli aveva fatto perdere alcune posizioni, recuperate però in un battibaleno per superare infine anche il fratello Alex e andare a prendersi l’ennesima vittoria al sabato – quando il numero 93 ha un secondo posto come peggiore risultato, per il resto solo vittorie.

Alle spalle appunto Alex Marquez, ennesima conferma di una stagione splendida ma anche del fatto che battere in pista il fratello maggiore è una missione praticamente impossibile. Pecco Bagnaia ha salvato la posizione sul podio, ma per l’ennesima volta senza riuscire ad impensierire i fratelli Marquez, secondo il canovaccio ormai davvero classico (a rischio quasi di essere noioso). Maverick Vinales ha vinto la gara degli altri, potremmo dire, con il quarto posto davanti a Di Giannantonio, Bezzecchi e Morbidelli: italiani protagonisti della diretta MotoGp quindi, ma per la vittoria sarà dura…