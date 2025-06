Diretta MotoGp streaming gara GP Olanda 2025 Assen live video tv: orario, cronaca, vincitore, podio e ordine d’arrivo (oggi domenica 29 giugno)

DIRETTA MOTOGP STREAMING: QUARTARARO E BAGNAIA, SFIDA AI MARQUEZ AD ASSEN?

Ieri avevamo sfruttato la metafora scolastica, oggi domenica 29 giugno è quindi il giorno per andare a caccia della laurea ad Assen con la diretta MotoGp del Gran Premio d’Olanda 2025, anche se indiscutibilmente in questa stagione c’è Marc Marquez che sta agendo come un professore universitario che dispensa lezioni al resto della “classe” del Motomondiale.

Prima di tutto fissiamo gli appuntamenti, anche se gli orari sono i soliti: alle ore 9.40 il warm-up, poi naturalmente la diretta MotoGp sarà protagonista soprattutto dalle ore 14.00, quando avremo la partenza della gara sulla distanza di 26 giri del TT Circuit Assen, che ci ricorda la denominazione originaria di Tourist Trophy per il GP nei Paesi Bassi.

A dare lezioni c’è anche Fabio Quartararo, almeno sul giro secco, perché il francese della Yamaha scatterà dalla pole position per la quarta volta in stagione: sulla distanza però l’unico acuto è stato il secondo posto a Jerez, quindi sarà curioso scoprire cosa potrà fare Quartararo sulla pista dove vinse nel 2021, l’anno del suo trionfo iridato.

Una bella notizia per l’Italia dalle qualifiche è stato il secondo posto di Francesco Bagnaia, che stavolta ha preceduto i fratelli Marquez, comunque sempre in agguato. I tre big della Ducati e un campione penalizzato negli ultimi anni da una moto non all’altezza: gli ingredienti per una diretta MotoGp di lusso ci sono tutti, come è giusto che sia ad Assen…

GP OLANDA 2025 ASSEN, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta MotoGp in tv sarà solamente su Sky Sport per gli abbonati, in chiaro su Tv8 invece il GP Olanda 2025 ad Assen sarà in differita alle ore 16.00. Sky Go e Now Tv saranno quindi le uniche opzioni per la diretta MotoGp streaming video.

DIRETTA MOTOGP: IL GIORNO DEL GP OLANDA 2025

Come al solito, verso la diretta MotoGp della domenica, dopo le considerazioni circa le qualifiche bisogna anche parlare di quello che abbiamo visto nella sprint del sabato pomeriggio. Qui dobbiamo dire che la gara breve ha indicato come per Quartararo (caduto malamente) ma purtroppo anche per Bagnaia potrebbe essere difficile reggere il passo dei due scatenati fratelli spagnoli, che fin dai primissimi giri hanno fatto il vuoto. Alex invece ha lottato bene con Marc Marquez, ma infine si è dovuto inchinare per l’ennesima volta al fratello più blasonato.

Molto bene Marco Bezzecchi, quindi l’Aprilia potrebbe provare ad essere protagonista, così come un pimpante Fabio Di Giannantonio, mentre per l’ennesima volta la sprint è stata una sofferenza per Pecco, la cui crisi è sempre più evidente e oggi avrebbe bisogno di un “miracolo”. Tutto questo in una giornata che si annuncia memorabile: la prima edizione ad Assen risale al 1925, siamo quindi all’edizione del centenario che è nobilitata dalla presenza del re dei Paesi Bassi Guglielmo Alessandro. Chi cingerà la corona sportiva al termine della diretta MotoGp?