Diretta MotoGp streaming gara GP Portogallo 2025 Portimao live video tv: orario, cronaca e vincitore della corsa (oggi domenica 9 novembre)

DIRETTA MOTOGP: GP PORTOGALLO 2025, TRE FAVORITI A PORTIMAO?

Comincia ad esserci aria da ultimi giorni di “scuola” per la diretta MotoGp, ma le emozioni non mancano, come abbiamo visto anche ieri soprattutto per merito di tre piloti, che saranno sicuramente i nomi più attesi per la MotoGp anche oggi, domenica 9 novembre, per il Gran Premio del Portogallo 2025 a Portimao.

I tre protagonisti sono Marco Bezzecchi, Pedro Acosta e Alex Marquez, che finora hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza. L’italiano dell’Aprilia è stato il migliore sul giro secco e si è infatti preso la pole position, anche se poi nella Sprint è stato “solo” terzo, quindi potrebbe soffrire un pochino di più sulla distanza rispetto ai rivali.

Alex Marquez invece ci è complicato la vita cadendo nelle qualifiche, per cui è scattato dalla quinta casella sulla griglia, ma ciò non gli ha impedito di vincere la Sprint davanti al connazionale Pedro Acosta, che invece è stato secondo sia al mattino sia alla domenica. Per la Ktm l’obiettivo potrebbe quindi scalare l’ultimo gradino proprio nel momento più importante del weekend.

Solo una piccola modifica per la diretta MotoGp rispetto agli orari classici europei: il warm-up inizierà alle ore 10.40 a causa del fuso orario con Portimao, tuttavia poi la gara della Moto3 verrà spostata a ultimo evento del giorno e allora la partenza della classe regina sarà come sempre per noi alle ore 14.00 per affrontare 25 giri dell’Autodromo Internacional do Algarve.

GP PORTOGALLO 2025 PORTIMAO, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta MotoGp in tv sarà in chiaro anche oggi su Tv8, notizia non frequente alla domenica. Ottime notizie per gli appassionati, oltre a Sky Sport MotoGp il GP Portogallo 2025 si vedrà quindi anche al tasto 8 da Portimao. Per la diretta MotoGp streaming video quindi stesso discorso, il sito di Tv8 oltre a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: IL PUNTO SUI PROTAGONISTI PIÙ ATTESI

Continuiamo allora a parlare degli uomini più attesi nella diretta MotoGp a Portimao. Per Alex Marquez finora è stato un weekend “quasi” perfetto, con l’eccezione dovuta appunto alla caduta nelle qualifiche che lo costringerà anche oggi in gara a risalire posizioni. Nella Sprint non è stato un problema, però all’ultimo giro c’è stato un calo che gli ha messo qualche brivido: considerando che nel Gran Premio la distanza da affrontare sarà naturalmente doppia, questa sarà una potenziale variabile che il team Gresini dovrà considerare molto attentamente.

Per Pedro Acosta la vittoria sta diventando una sorta di maledizione nella diretta MotoGp: due secondi e quattro terzi posti nelle Sprint, tre secondi e un terzo posto alla domenica, tutti da Brno in poi, però manca ancora la soddisfazione più grande, che il centauro della Ktm a questo punto meriterebbe davvero. Infine Marco Bezzecchi, che cercherà di sfruttare al meglio la pole position anche per avvicinare sempre più il terzo posto finale in classifica iridata davanti a un Francesco Bagnaia che purtroppo in Portogallo sembra essere nuovamente in difficoltà, ieri ottavo nella Sprint.