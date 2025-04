Il pomeriggio di Lusail comincia con il warm up del Gp del Qatar 2025 di MotoGp, un’occasione per prendere le misure in vista della gara del pomeriggio. Marc Marquez è a caccia di punti pesanti nella classifica generale, dopo la vittoria nella Sprint, ed è il grande favorito, tenendo conto della gestione delle gomme che ha avuto e del passo che ha mostrato in sella alla sua Ducati. Il rivale più temibile parte invece in svantaggio, perché Bagnaia deve rimontare dalla quarta fila e cercare di migliorare la sua prestazione dopo l’ottavo posto nella Sprint.

Non mancano i temi di interesse, soprattutto dopo l’ennesima doppietta dei fratelli Marquez, mentre Bagnaia è chiamato ad alzare l’asticella, dovendo cominciare a sgomitare nel gruppo e a farsi largo tra gli avversari. Tra loro c’è Franco Morbidelli, che ha convinto, mentre Aldeguer ha inciso ed è a caccia di conferme, ma la sensazione è che lo scenario più probabile è quello dell’ennesima sfida tra i fratelli Marquez con Bagnaia chiamato a rovinare i loro piani di gloria. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ PER DOMINARE ANCHE A LOSAIL

La caduta di Austin è la dimostrazione che pure Marc Marquez è umano, ma il numero 93 resta l’uomo da battere nella diretta MotoGp e sarà sicuramente il nome più atteso anche nel GP Qatar 2025, in programma in notturna sul circuito di Losail oggi, domenica 13 aprile. Ieri è arrivata la pole position, che Marquez non conquistava in Qatar addirittura dal 2014, che d’altronde fu l’unica altra stagione nella quale ha aperto il cammino con quattro pole position nelle prime quattro gare. Undici anni dopo, è la migliore dimostrazione della classe di un pilota che ha saputo superare enormi difficoltà, quelle che negli ultimi anni avrebbero potuto abbattere chiunque.

Intanto ricordiamo che la diretta MotoGp avrà un antipasto con i soliti 10 minuti del warm-up alle ore 14.40 italiane, poi il momento decisivo sarà naturalmente alle ore 19.00, con la partenza della gara sui 22 giri del circuito, caratterizzato dal lunghissimo rettilineo, punto ideale per i sorpassi sfruttando la scia. Per di più, Marc Marquez vincendo la sprint si è anche ripreso il primato nella classifica Piloti, i cui numeri sono davvero particolari: sette gare fra GP e sprint, sei vittorie e un ritiro per Marc e addirittura sette secondi posti su sette per Alex Marquez. La diretta MotoGp sarà una saga familiare anche oggi? La domanda è legittima…

GP QATAR 2025 LOSAIL, LA DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Grande notizia, la diretta MotoGp in tv per il GP Qatar 2025 sarà anche su Tv8 per tutti oltre che su Sky Sport, quindi oggi raddoppieranno anche le possibilità per seguire la corsa anche con la diretta MotoGp streaming video.

DIRETTA MOTOGP: GP QATAR 2025 LOSAIL, BAGNAIA PER LA RIMONTA

È chiaro che il pilota che avrebbe le maggiori possibilità di spezzare il duopolio Marquez nella diretta MotoGp sia evidentemente Francesco Bagnaia, con Pecco che in effetti è stato bravissimo ad approfittare del “regalo” del numero 93 per vincere ad Austin, però ieri è stato il piemontese a cadere nelle qualifiche e di conseguenza si ritrova in una scomoda undicesima posizione di partenza. Nella sprint la rimonta è stata minima e ha portato Bagnaia non oltre l’ottavo posto, oggi ci sarà più margine per recuperare ma andare a riprendere i fratelli Marquez si annuncia un’impresa ai limiti dell’utopia.

Ci potrebbero provare Franco Morbidelli piuttosto che Fabio Di Giannantonio, che sono già entrambi saliti sul podio nel corso della stagione e scatteranno da caselle decisamente migliori, ma la variabile della diretta MotoGp potrebbe essere Fabio Quartararo. È davvero bello rivedere il francese finalmente competitivo su livelli molto buoni, la missione podio è difficilissima per tutti coloro che non possono guidare una moto di Borgo Panigale ma attenzione a una Yamaha che torna a farsi vedere su posizioni interessanti…