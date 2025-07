Diretta MotoGp streaming gara GP Repubblica Ceca 2025 Brno live video tv: orario, cronaca, vincitore, podio e ordine d’arrivo (oggi domenica 20 luglio)

DIRETTA MOTOGP: GP REPUBBLICA CECA 2025 WARM-UP, BAGNAIA SOLO 14°

La diretta MotoGp ha visto andare in scena il warm-up del Gran Premio della Repubblica Ceca 2025 sul circuito di Brno. Marc Marquez continua a dettare il ritmo anche nel warm-up del GP della Repubblica Ceca, firmando il miglior tempo in 1:53.634 con doppia gomma media sul tracciato soleggiato di Brno. Alle sue spalle, staccato di soli 22 millesimi, Marco Bezzecchi (Aprilia), seguito da Alex Marquez, terzo con la Ducati Gresini. Quartararo chiude quarto, davanti a Oliveira e Ogura. Nella top 10 anche Brad Binder, Bastianini e Pol Espargarò, quest’ultimo in pista come wild card. Più attardati Pecco Bagnaia, solo 14° dopo un turno dedicato alla valutazione delle gomme, Di Giannantonio 17°, Jorge Martin 19° e Acosta 20°. Chiude la classifica Luca Marini, 21° a oltre un secondo dal fratello Marc. Ora riflettori puntati sulla gara, semaforo verde alle ore 14. (agg. di Fabio Belli)

GP REPUBBLICA CECA 2025 BRNO, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Stavolta in chiaro dovremo accontentarci della replica su Tv8 alle ore 17.00, quindi la diretta MotoGp in tv sarà per il GP Repubblica Ceca 2025 da Brno su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche di Sky Go e Now Tv per la diretta MotoGp streaming video.

DIRETTA MOTOGP: FRANCESCO BAGNAIA PER LA RISCOSSA A BRNO

Francesco Bagnaia in pole position è certamente una notizia che potrebbe infiammare la diretta MotoGp oggi, domenica 20 luglio. Siamo a Brno e il Gran Premio della Repubblica Ceca 2025 vedrà Pecco scattare per la prima volta davanti a tutti in questa stagione onestamente molto complicata per il pilota piemontese, che però ieri ha dimostrato di saper reagire in un momento particolarmente difficile.

Dopo un venerdì tutto in salita, che lo aveva relegato nel Q1, il primo tentativo di Bagnaia era stato negativo: il rischio era l’eliminazione, che sarebbe stata un colpo durissimo anche per il morale. Pecco si è invece migliorato di quasi un secondo, ha passato il Q1 e poi si è preso la prima pole position stagionale, ritrovando anche il sorriso.

Certo, va detto che senza la caduta di Marc Marquez nell’ultimo giro lanciato, la pole sarebbe forse andata per l’ennesima volta allo spagnolo, ma questo nulla toglie alla reazione di Bagnaia, che sarebbe stata superba anche se lo avesse portato “solo” al secondo posto nelle qualifiche.

In questi giorni abbiamo riscoperto l’Automotodrom Brno, circuito molto lungo tanto che ci saranno “solo” 21 giri da affrontare in gara, come sempre con la partenza alle ore 14.00. Il primo appuntamento della domenica con la diretta MotoGp sarà tuttavia come sempre alle ore 9.40 con il warm-up: soli 10 minuti, ma su una pista che torna dopo cinque anni tutto può servire.

DIRETTA MOTOGP: GP REPUBBLICA CECA 2025, DOPO LA SPRINT

Come al solito, presentiamo la diretta MotoGp della domenica basandoci su ciò che è successo ieri. Descritto lo splendido guizzo mattutino di Francesco Bagnaia nelle qualifiche, al pomeriggio il circuito ceco ovviamente ha ospitato la sprint, nella quale ha fatto notizia soprattutto il giallo sulla pressione degli pneumatici delle due Ducati ufficiali. Beffa soprattutto per Pecco, il cui rallentamento forzato lo ha costretto ad accontentarsi del settimo posto, mentre Marquez anche quando ha alzato il piede non è andato oltre il secondo posto, dal quale ha attaccato nel finale per battere Pedro Acosta.

Ennesima vittoria per il numero 93, ma il sabato è stato eccellente anche per la Ktm, con il secondo posto del già citato Acosta e il terzo posto per il nostro Enea Bastianini, che ha preceduto l’Aprilia di Marco Bezzecchi, buonissimo quarto. La notizia del sabato è che tra i nove piloti a punti ci sono state solamente due Ducati, cioè proprio quelle del team ufficiale, che ha comunque vissuto un brivido: potrebbe esserci quindi l’occasione per una gara più combattuta rispetto a quanto siamo stati abituati quest’anno con la diretta MotoGp. Chi sarà il vincitore a Brno?