Diretta MotoGp streaming gara GP San Marino 2025 Misano live video tv: orario, cronaca, podio e ordine d’arrivo (oggi domenica 14 settembre)

DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ SI RISCATTA

Si è disputato questa mattina la diretta del Warm Up del Gran Premio di Misano di MotoGp, evento per il quale c’è grande curiosità e dove – per la prima volta dopo tanto tempo – forse Marc Marquez non parte neanche come favorito per la vittoria finale. In pole partirà quest’oggi Marco Bezzecchi mentre il leader del Mondiale partirà in seconda fila. Comincia intanto il Warm Up.

Nel Warm Up grande reazione di Marc Marquez che risponde alla grande e firma il primo tempo e lascia molto dietro tutti gli altri. Secondo posto per Marco Bezzecchi e poi Alex Marquez comunque tra i protagonisti e poi Fabio Quartararo al quarto posto, dinanzi a Luca Marini e poi Pedro Acosta. Si preannuncia comunque un Gran Premio davvero molto combattuto (Agg. Mario Tramo)

GP SAN MARINO 2025 MISANO ADRIATICO, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Siamo in casa nostra e allora naturalmente c’è una bella notizia circa la diretta MotoGp in tv, che per il GP San Marino 2025 da Misano Adriatico sarà non solo su Sky Sport ma anche in chiaro per tutti su Tv8, con una possibilità in più dunque anche per la diretta MotoGp streaming video, su sito e app di Tv8 oltre che Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: MISANO PUÒ COLORARSI D’AZZURRO?

Ci avviciniamo con grandi aspettative alla diretta MotoGp oggi, domenica 14 settembre, innanzitutto perché ci fa sempre piacere l’appuntamento con il circuito di Misano Adriatico, dove è in programma il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, seconda nostra gara di casa nel cuore della passione della Romagna.

Inoltre ieri le qualifiche hanno dato la pole position a Marco Bezzecchi e all’Aprilia, quindi abbiamo sugli scudi un centauro italiano in grande spolvero già da qualche mese, in un contesto che si annuncia variegato. In prima fila infatti avremo anche la Ducati con Alex Marquez e la Yamaha con Fabio Quartararo.

Borgo Panigale meno dominante del solito quindi, con il “tiranno” (sportivo, sia chiaro) Marc Marquez in agguato dalla seconda fila, a precedere addirittura un poker di piloti italiani consecutivi, per cui nelle qualifiche ne abbiamo avuti ben cinque nelle prime otto posizioni, ottima premessa per vivere una grande diretta MotoGp oggi.

In quest’ordine, avremo dal quinto all’ottavo posto Franco Morbidelli, Luca Marini, Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia, sperando che tutti possano mettersi in evidenza per onorare nel migliore dei modi anche il ricordo di Marco Simoncelli, sempre presente quando si arriva a Misano, per una tappa che non può essere come le altre per la diretta MotoGp.

DIRETTA MOTOGP: GLI SCENARI PER IL GP SAN MARINO 2025

Come sempre, il sabato di Misano Adriatico ci ha già offerto per la diretta MotoGp sia le indicazioni sul giro secco, sia quelle della Sprint, sia pure ovviamente su una distanza dimezzata rispetto alla distanza completa della domenica. Ne approfittiamo allora adesso per ricordare che stamattina alle ore 9.40 sarà la volta del warm-up, spazio poi alle ore 14.00 per la partenza della gara sui 27 giri del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Di sicuro avrà grande voglia di riscattarsi Marc Marquez, che ieri ha dimostrato di essere umano ed è caduto nella Sprint – al sabato è il primo errore in tutto l’anno.

Le speranze italiane sono state però certificate proprio dagli eccellenti verdetti della gara breve. In copertina proprio Marco Bezzecchi, che ha completato il sabato perfetto aggiungendo alla pole position la vittoria nella Sprint, alle sue spalle è arrivato Alex Marquez che almeno simbolicamente prova a tenere aperto il Mondiale, ma alle spalle dello spagnolo ecco altri due italiani, Fabio Di Giannantonio per completare il podio e Franco Morbidelli quarto. Detto che a punti era arrivato anche Luca Marini, che sta crescendo sempre più con la Honda, ecco perché speriamo che la diretta MotoGp oggi da Misano parli italiano non solo per motivi geografici…