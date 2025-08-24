Diretta MotoGp streaming gara GP Ungheria 2025 Balaton Park live video tv: orario, cronaca, vincitore, podio e ordine d’arrivo (oggi domenica 24 agosto)

DIRETTA MOTOGP: ITALIANI AMBIZIOSI AL BALATON PARK

Il solito grande favorito, ma anche tante speranze per i centauri italiani accompagneranno oggi, domenica 24 agosto, la diretta MotoGp per il Gran Premio d’Ungheria 2025 che si disputerà per la prima volta nella storia sull’inedito circuito del Balaton Park, che naturalmente abbiamo imparato a conoscere nei giorni scorsi e che si sta rivelando in verità abbastanza lento.

Marc Marquez si è dimostrato il migliore anche in una situazione nella quale potenzialmente si partiva tutti da zero: certo, la Ducati è una moto fenomenale, però avrebbe potuto esserci qualche incognita in più ed invece è stato proprio il numero 93 a firmare la pole position davanti a quattro piloti italiani che sperano quindi di fare il colpo oggi.

Le informazioni pratiche sono le solite: alle ore 9.40 i dieci minuti del warm-up, sempre utili e magari particolarmente preziosi in questa circostanza, poi la partenza del Gran Premio d’Ungheria 2025 sarà alle ore 14.00, con 26 giri da percorrere per completare la gara sul tracciato magiaro, terza edizione dopo le due degli anni Novanta all’Hungaroring.

Una citazione tra gli italiani che partiranno davanti nella diretta MotoGp va spesa per Enea Bastianini, che ieri pomeriggio è stato clamorosamente sfortunato nella Sprint e di conseguenza sarà animato anche dalla voglia di riscatto, puntiamo su di lui insieme a Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio e magari non solamente loro per sfidare Marquez…

GP UNGHERIA 2025 BALATON PARK, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La domenica è giorno di replica in chiaro su Tv8, appuntamento alle ore 17.00 per rivedere il Gp Ungheria 2025 dal Balaton Park, mentre la diretta MotoGp in tv sarà un’esclusiva Sky Sport per gli abbonati, anche con Sky Go e Now Tv per la diretta MotoGp streaming video.

DIRETTA MOTOGP: GP UNGHERIA 2025, COSA ATTENDERCI DA UNA GARA INEDITA?

Sicuramente chi ha completato la Sprint avrà il vantaggio di avere più dati sulla distanza di una gara, sia pure ovviamente lunga solo la metà di quella che ci attenderà oggi per il culmine della diretta MotoGp al Balaton Park. La certezza è che ovviamente il favorito d’obbligo per la vittoria si chiamerà Marc Marquez, che andrà a caccia della settima doppietta consecutiva di successi sia al sabato sia alla domenica, una striscia cominciata in Aragona ad inizio giugno e che dura quindi ormai da ben due mesi e mezzo, mentre la conquista del Mondiale ormai è solo questione di tempo.

Fra gli italiani, si sono confermati su livelli eccellenti dopo le qualifiche anche nella Sprint i compagni di squadra Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, insieme sul podio, mentre ha fatto un po’ più fatica Marco Bezzecchi e in compenso ha risalito posizioni fino al quarto posto un pimpante Luca Marini. La speranza sarebbe quella di rivedere competitivo anche Francesco Bagnaia, ma in questo momento per Pecco il discorso è evidentemente complesso e va oltre le vicende strettamente tecniche della diretta MotoGp. Fra tante speranze italiane però stride certamente la crisi di colui che dovrebbe essere la nostra punta di diamante…