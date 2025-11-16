Diretta MotoGp streaming gara GP Valencia 2025 live video tv: orario, cronaca, ordine d’arrivo, podio e vincitore (oggi domenica 16 novembre)

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2025: DISASTRO BAGNAIA NEL WARM UP

Si è tenuta in questi minuti la diretta del Warm Up del Gran Premio di Valencia, ultimo evento del Mondiale di MotoGp, un mondiale che in chiave classifica non ha molto da dire ma che vorrà vedere i protagonisti concludere nel migliore dei modi questa stagione. Attesa per Alex Marquez, super favorito per la vittoria ma anche per gli italiani con Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia che vogliono finire in maniera positiva.

La direzione gara prima del Warm Up ha confermato che Mir – dopo l’incidente con Marini – verrà penalizzato e dovrà scontare un Long Lap Penalty. Anche nel Warm Up Fabio Quartararo si mette in mostra e finisce primo davanti ad Alex Marquez, buon test anche per Di Giannantonio mentre ancora male Bagnaia, finito addirittura al sedicesimo posto (Agg. Mario Tramo)

GP VALENCIA 2025, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta MotoGp in tv non sarà oggi da Valencia in chiaro su Tv8, dove ci sarà una differita alle ore 16.00. Sky Sport MotoGp sarà dunque il riferimento per l’ultimo atto stagionale, insieme a Sky Go e Now Tv per la diretta MotoGp streaming video.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2025: L’ULTIMA DELLA STAGIONE

Baci e abbracci, un quarto posto iridato come obiettivo massimo ancora in bilico ma tanti spunti comunque garantiti dalla diretta MotoGp ci attendono oggi, domenica 16 novembre, con il Gran Premio di Valencia 2025, sulla distanza di 27 giri del breve e tortuoso circuito Ricardo Tormo di Cheste, il cui merito più grande onestamente è che dalle tribune si vede l’intera pista.

Spettacolare per il pubblico, un po’ meno per i piloti, che comunque vorranno divertirsi nell’ultimo giorno d’azione del 2025: dalle ore 9.40 come sempre il warm-up, che settimana scorsa in Portogallo era stato fondamentale per Marco Bezzecchi che avrebbe poi dominato la corsa, la partenza della gara sarà invece al consueto orario delle ore 14.00.

Anche oggi Marco Bezzecchi sarà uno dei protagonisti, dal momento che il pilota dell’Aprilia scatterà dalla pole position, però la Sprint di ieri pomeriggio non è stata molto positiva per Bezzecchi, quinto sul traguardo della gara breve e quindi bisognoso di qualche ritocco per essere pienamente competitivo sulla distanza di gara della domenica.

Problema che non ha Alex Marquez, vincitore con pieno merito e ampio margine della Sprint, quindi potenziale favorito anche oggi nella diretta MotoGp, con Pedro Acosta in agguato: lo spagnolo della Ktm ha scavalcato Pecco Bagnaia, punta al quarto posto finale in classifica va vorrebbe anche coronarlo con la vittoria che ancora gli manca nella classe regina.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2025: DUE COMPAGNI DA SEGUIRE

Marco Bezzecchi sugli scudi, Francesco Bagnaia decisamente meno: fin qui è tutto chiaro nella diretta MotoGp, ma cosa potremmo dire sugli altri italiani e in particolare sulla coppia del VR46 Racing Team. Sicuramente Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli sono stati due buonissimi protagonisti del 2025, ma accomunati da un’estate difficile per entrambi. Nel finale di stagione c’è stato di nuovo un miglioramento, ma con un solo podio conquistato con il secondo posto a Phillip Island da Fabio Di Giannantonio, di conseguenza ecco allora che i due centauri della VR46 saranno fra i più motivati per lasciare il segno sulla domenica di Valencia.

Le premesse sembrerebbero buone soprattutto per il classe 1998, che infatti ieri è stato terzo nella Sprint, suo quinto piazzamento fra i primi tre nella gara breve del sabato, ma certamente è stato buono anche il sesto posto di Franco Morbidelli. Potenzialmente in ballo c’è anche il sesto posto nella classifica del Mondiale Piloti, anche se Fabio Di Giannantonio ha 15 punti di vantaggio sul compagno di squadra e quindi è nettamente favorito per chiudere davanti in graduatoria. Saranno comunque due piloti da seguire con la massima attenzione nella diretta MotoGp, Valencia li farà sorridere oggi?