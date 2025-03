DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ PER IL TRIS SULLA SUA PISTA PREFERITA

Sui social girano immagini con i piloti terrorizzati all’idea di correre nel “giardino di casa” per Marc Marquez, dopo che la diretta MotoGp ci ha già descritto un dominio totale del numero 93 nei due precedenti Gran Premi della nuova stagione, staremo a vedere se il GP Americhe 2025 ad Austin confermerà la superiorità di Marc Marquez e magari anche il ruolo del fratello Alex come suo primo inseguitore in un Motomondiale che per il momento è stato un affare di famiglia. Per molti anni ad Austin ha vinto sempre e solo Marquez, quindi questo sembra il weekend ideale per far proseguire il dominio.

Una curiosità che ai fini pratici potrebbe essere significativa per seguire al meglio la diretta MotoGp: negli Stati Uniti c’è già stato il cambio dell’ora, quindi fra noi e il Texas in questo momento ci sono “solo” sei ore di differenza, che torneranno sette domenica. La prima sessione di prove libere FP1 comincerà quindi alle nostre ore 16.45, mentre poi i 60 minuti delle pre-qualifiche ci faranno compagnia dalle ore 21.00, un bell’appuntamento in prima serata per le prime vere indicazioni del Gran Premio e magari per capire se Marc Marquez potrà davvero dominare anche nella “sua” Austin.

MOTOGP PROVE GP AMERICHE 2025 AUSTIN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Nulla di nuovo al venerdì: niente in chiaro, la diretta MotoGp in tv sarà riservata agli abbonati su Sky Sport MotoGp HD, con Sky Go e Now Tv naturalmente per la diretta MotoGp streaming video.

DIRETTA MOTOGP: GP AMERICHE 2025, STAGIONE GIÀ INDIRIZZATA?

Naturalmente per ogni altro pilota vincere ad Austin varrebbe doppio in queste circostanze e sarebbe un segnale di competitività in una stagione che al momento rischia di essere a senso unico. Un altro weekend in cui la diretta MotoGp registrasse un dominio di Marc Marquez potrebbe infatti essere pesante per la concorrenza: 16 punti di ritardo per Alex, finora “eterno secondo”, poi già Francesco Bagnaia si ritrova a 31 lunghezze dal nuovo compagno di squadra, il che di per sé non sarebbe ovviamente un problema dopo due GP di una stagione che ne avrà addirittura 22, ma serve un messaggio forte, anche per l’aspetto psicologico.

Pecco infatti finora è arrivato sempre dietro anche a “Marquez 2” e nella gara di Termas de Rio Hondo pure alle spalle del redivivo Franco Morbidelli. Per ora possiamo dire che il dominio della Ducati è ancora più totale: nelle gare lunghe della domenica i migliori “non ducatisti” sono stati Ai Ogura quinto in Thailandia e Johann Zarco sesto in Argentina, con gli stessi due piloti quarti nelle rispettive Sprint, per l’Aprilia ovviamente pesa l’infortunio di Jorge Martin ma anche all’interno di Borgo Panigale non tutti possono sorridere. Il Circuit Of The Americas esalterà una volta di più Marc Marquez oppure la diretta MotoGp potrà prendere una piega differente proprio in Texas? Oggi inizieremo a capirci di più…