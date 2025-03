DIRETTA MOTOGP: SI TORNA A TERMAS DE RIO HONDO!

Dopo un’edizione 2022 tormentata e la cancellazione del 2024, la diretta MotoGp spera di vivere un weekend più sereno a Termas de Rio Hondo, che dopo un anno di forzata assenza torna ad ospitare il MotoMondiale con il GP Argentina 2025, secondo atto della stagione. Intanto festeggiamo il ritorno del Sudamerica dopo la rinuncia obbligata di dodici mesi fa, l’ultimo precedente è dunque ancora quello del 2023, quando vinse Marco Bezzecchi, mentre nel 2022 c’erano stati problemi con gli aerei cargo che trasportavano tutto il materiale e di conseguenza c’erano stati orari e programma anomali per quanto riguarda tutti i turni di prove.

Si aggiunga il fatto che dall’ano prossimo l’Argentina dovrebbe essere sostituita in calendario dal Brasile ed ecco che sarà un weekend molto particolare per la diretta MotoGp a Termas de Rio Hondo. Insomma, potrebbe essere l’ultima volta su questo circuito costruito appositamente nell’interno dell’Argentina, anche se questa tre anni fa si rivelò una ulteriore complicazione logistica. In ogni caso, tenuto conto del fuso orario, oggi venerdì 14 marzo Marc Marquez e compagnia scenderanno in pista dalle ore 14.45 italiane per la FP1, mentre le pre-qualifiche saranno alle ore 19.00.

MOTOGP PROVE GP ARGENTINA 2025 TERMAS DE RIO HONDO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Il venerdì è come al solito escluso dalla visione in chiaro, la diretta MotoGp in tv sarà quindi riservata agli abbonati sul canale satellitare numero 208, Sky Sport MotoGp HD, con diretta MotoGp streaming video su Sky Go o Now TV.

DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ PER LA CONFERMA AL GP ARGENTINA 2025

Spiegato il contesto decisamente particolare, bisogna adesso naturalmente ricordare che l’uomo più atteso nel GP Argentina 2025 sarà Marc Marquez, dominatore della diretta MotoGp due settimane fa in Thailandia e già protagonista di quello che potrebbe essere il primo accenno di fuga nel Mondiale, anche se parlarne dopo una sola gara sulle 22 in programma potrebbe sembrare esagerato. Marquez tuttavia ha dominato a Buriram, di conseguenza è fondamentale che gli inseguitori dimostrino già a Termas de Rio Hondo che la differenza non è così netta.

In tal senso, l’uomo più atteso per la diretta MotoGp in Argentina deve essere per forza di cose Francesco Bagnaia, perché Pecco in Asia ha preso paga non solo dal nuovo compagno di squadra ma anche da Alex Marquez, per un totale dominio familiare con pochi paragoni nella storia dello sport. Gli equilibri all’interno del team Ducati potrebbero quindi già essere nettamente favorevoli al numero 93, uno scenario che Bagnaia deve assolutamente scongiurare magari ottenendo quella che sarebbe la sua prima vittoria in carriera a Termas de Rio Hondo.