DIRETTA MOTOGP STREAMING: FP1 GP FRANCIA 2025, SEMAFORO VERDE ALLE 10.55!

Pronta a partire la diretta MotoGp di oggi venerdì 9 maggio, con le prove libere Fp1 del GP Francia 2025, sul circuito di Le Mans. La prima sessione di prove libere scatterà alle 10:55, con un ritardo di 10 minuti causato da due bandiere rosse nelle sessioni di MotoE e Moto3. Alle 15 si disputeranno le Pre-qualifiche, in cui verranno assegnati i primi dieci posti per l’accesso diretto al Q2 di sabato. In pista ci saranno anche Morbidelli, Acosta e Oliveira, dichiarati idonei dopo gli ultimi controlli medici. Assenti per infortunio Martin e Chantra, mentre Nakagami parteciperà come wild card per Honda. Sabato le qualifiche inizieranno alle 10:50, seguite dalla Sprint alle 15. (agg. di Fabio Belli)

MOTOGP PROVE GP FRANCIA 2025 LE MANS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Al venerdì nulla si vede in chiaro, perché la diretta MotoGp in tv sarà riservata agli abbonati su Sky Sport MotoGp HD, con la diretta streaming video che, sempre per gli abbonati, sarà proposta su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: LE MANS OSPITA LA NUOVA SFIDA IN CASA MARQUEZ

Casa Marquez continua a dominare la diretta MotoGp, oggi venerdì 9 maggio sarà il primo giorno del GP Francia 2025, naturalmente sul circuito di Le Mans, dove i due fratelli spagnoli si presentano separati da un solo punto in classifica. Marc Marquez è sempre il nome di spicco, anche perché quando arriva al traguardo vince praticamente sempre, ma l’enorme regolarità del fratello Alex Marquez per ora rende vibrante il duello che anima la diretta MotoGp, anche se finora il minore dei due Marquez non è ancora mai riuscito a precedere il numero 93 in gare con svolgimento “normale”.

Poco alle spalle dei due fratelli, ecco Francesco Bagnaia, che per adesso è il terzo incomodo nella diretta MotoGp, ma tutto sommato con un ottimo rendimento e quindi la possibilità di inserirsi pienamente anche nella lotta per il titolo, se riuscirà ad aggiungere qualcosa in termini di prestazione pura, che al momento è il principale limite di Bagnaia. Sarebbe magari utile iniziare un weekend con il piede giusto, anche pensando alle Sprint, dove finora il piemontese è sempre arrivato dietro sia a Marc sia ad Alex Marquez. Ci capiremo di più con i due classici appuntamenti del venerdì: via alla diretta MotoGp alle ore 10.45 con la FP1, poi alle ore 15.00 ecco l’ora delle pre-qualifiche.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: ATTENZIONE AI PADRONI DI CASA

Arrivando a Le Mans, gli appassionati locali della diretta MotoGp saranno sicuramente molto contenti per il secondo posto ottenuto da Fabio Quartararo due settimane fa a Jerez. Il francese resta uno dei talenti più puri della MotoGp contemporanea, ma negli ultimi anni è stato condizionato dal crollo della Yamaha, che nelle stagioni 2023 e soprattutto 2024 non è stata praticamente mai competitiva nemmeno a livelli dignitosi. Quartararo non ha cambiato moto, sta provando a vincere questa sfida e almeno a Jerez, su un tracciato dove la potenza non conta moltissimo, il bilancio è stato trionfale: pole position e secondo posto in gara.

Notizia naturalmente eccellente per la Francia, che d’altronde nella diretta MotoGp quest’anno sta ottenendo notizie positive non solamente da Fabio Quartararo. Infatti, alle spalle del transalpino in classifica c’è il suo connazionale Johann Zarco, che invece ha avuto nel quarto posto in Qatar il suo migliore risultato stagionale. Quartararo è il migliore pilota Yamaha, Zarco è lo stesso per la Honda e più in generale i due francesi sono i migliori centauri non Ducati, quindi entrambi stanno facendo bene e naturalmente nel weekend di Le Mans avranno un motivo in più per provare a lasciare il segno sulla diretta MotoGp.