DIRETTA MOTOGP: INIZIA LA NUOVA STAGIONE CON IL GP THAILANDIA 2025

Finalmente la diretta MotoGp ci introduce al GP Thailandia 2025 sul circuito di Buriram, che per questa e la prossima stagione è stato scelto come sede del Gran Premio d’apertura del Motomondiale. Siamo quindi in Estremo Oriente e questo significa che bisognerà fare i conti con orai un po’ scomodi fin dal primo giorno, oggi venerdì 28 febbraio 2025, naturalmente dedicato a due sessioni di prove, con la FP1 alle ore 4.45 del mattino italiano e per 45 minuti, poi la sessione di un’ora che prenderà il via alle ore 9.00 del nostro mattino, che pure in questa stagione sarà la cosiddetta pre-qualifica.

Fissati gli orari, la diretta MotoGp avrà naturalmente un fascino speciale oggi, perché inizia una nuova avventura. Certo, ci sono già stati i test nelle scorse settimane ed è altrettanto chiaro che non sarà il venerdì il giorno dei verdetti, però intanto inizia il primo Gran Premio e chissà, forse anche quello che potrebbe essere il lunghissimo duello interno fra Marc Marquez e Francesco Bagnaia, da questa stagione compagni di squadra nel team interno Ducati ufficiale e certamente i due principali favoriti per darsi battaglia per il titolo iridato lungo tutto il cammino stagionale della diretta MotoGp, da adesso a novembre.

MOTOGP PROVE GP THAILANDIA 2025 BURIRAM IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta MotoGp in tv al venerdì è riservata come gli anni scorsi ai soli abbonati, ci si potrà quindi affidare al canale numero 208 satellitare Sky Sport MotoGp HD, oppure alla diretta MotoGp streaming video con Sky Go o Now TV.

DIRETTA MOTOGP: JORGE MARTIN GRANDE ASSENTE

Abbiamo parlato di Marc Marquez e Francesco Bagnaia per presentare la diretta MotoGp, anche perché purtroppo a Buriram sarà grande assente il campione in carica Jorge Martin. Sarebbe stata una stagione molto particolare per lo spagnolo, passato in Aprilia e quindi con tutte le incognite del caso circa la possibilità di lottare davvero con le Ducati per un nuovo Mondiale, ma purtroppo ci si è messo anche un infortunio a complicare ulteriormente la situazione per Jorge Martin, il cui 2025 agonistico sarà quindi tutto in salita se vorrà provare ad inseguire Pecco e il numero 93.

Ci si è messa pure una seconda caduta mentre si allenava ad Andorra, con ulteriori fratture che hanno richiesto un altro intervento chirurgico, già il secondo dopo quello reso necessario a causa dell’infortunio rimediato durante i test di Sepang. Di conseguenza Jorge Martin potrebbe essere costretto a saltare anche altre gare oltre a questa di Buriram, rischiando di fatto di uscire di scena per il Mondiale ancora prima di fare il proprio esordio ufficiale con l’Aprilia. Intanto staremo a vedere cosa faranno i suoi rivali nella diretta MotoGp del GP Thailandia 2025…