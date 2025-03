DIRETTA MOTOGP: QUALIFICHE E SPRINT DOPO UN VENERDÌ VIVACE

Continua il giro del mondo della diretta MotoGp: il Gran Premio delle Americhe 2025 sul circuito di Austin, in Texas, viene dopo la Thailandia e l’Argentina, poi si tornerà in Asia per gareggiare in Qatar prima di Pasqua e solo alla fine di aprile inizierà la lunga stagione europea. Per ora ci sono viaggi lunghissimi e forse poche emozioni: in casa Marquez si saranno divertiti moltissimo fra Buriram e Termas de Rio Hondo, con Marc sempre vincente e il fratello Alex sempre secondo, ma si rischia la monotonia e ciò è abbastanza inquietante dopo soli due GP su un totale di 22.

Il primo vero brivido nella stagione di Marc Marquez è stata la caduta nella prima sessione di prove libere di ieri, disputata sul bagnato: ci si è messa di mezzo la pioggia e ci sono stati problemi anche per il dominatore assoluto del primo scorcio della stagione, che è stato disarcionato dalla sua Ducati. Nulla di grave, ma un imprevisto che se non altro indica ai rivali che il Marquez in versione 2025 non è un “marziano”: basterà per infiammare la diretta MotoGp proprio su uno dei tracciati in assoluto più amati dal pilota spagnolo numero 93?

QUALIFICHE E SPRINT GP AMERICHE 2025 AMERICHE, LA DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO TV

La diretta MotoGp in tv su Tv8 ci offrirà in chiaro qualifiche e sprint da Austin, Sky Sport MotoGp invece trasmetterà pure le libere per gli abbonati. Diretta MotoGp streaming video su Sky Go o Now Tv e per tutti su Tv8.it.

DIRETTA MOTOGP: CHE COSA CI ATTENDE AD AUSTIN PER IL GP AMERICHE 2025?

Detto che il meteo oggi dovrebbe essere migliore ad Austin, con forse qualche rischio in più invece per domenica, la diretta MotoGp sarà come sempre fittissima di impegni al sabato. Con il fuso orario di mezzo, si comincerà alle ore 16.10 italiane con le prove libere, poi dalle ore 16.50 le qualifiche, potremo quindi fare merenda seguendo le emozioni della lotta sul giro secco. Sarà invece già sera da noi quando prenderà il via la Sprint, perché i 10 giri del Circuit of the Americas cominceranno alle ore 21.00.

Dal resto del gruppo serve una reazione: il primo indiziato è fatalmente Francesco Bagnaia, perché è Pecco ad avere il dovere di sfidare Marc Marquez, a maggior ragione in assenza dell’iridato Jorge Martin. Sarebbe bello infine vedere un segnale di crescita da parte di Enea Bastianini, che nel 2022 fu il vincitore ad Austin, ma che per il momento sta soffrendo moltissimo il passaggio dalla Ducati alla Ktm, tanto da avere raccolto al massimo un nono posto alla domenica e ancora nessun punto tramite le Sprint. I bei ricordi di tre anni fa (ma anche del terzo posto del 2024) sapranno rilanciarlo in prima fila per la diretta MotoGp?