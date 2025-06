DIRETTA MOTOGP: GP ARAGONA 2025, DI GIANNANTONIO E QUARTARARO AL Q2!

È pronta a partire la fase conclusiva della diretta MotoGp di oggi, sabato 7 giugno, con le Qualifiche del Gran Premio d’Aragona 2025. Di Giannantonio piazza un giro eccellente in 1:46.610 e conquista l’accesso al Q2 con il miglior tempo della sessione, precedendo Fabio Quartararo. Bezzecchi tenta il tutto per tutto, ma il suo unico giro utile non è competitivo: chiude il Q1 in penultima posizione e scatterà dalla ventesima casella in griglia. Saranno dunque Di Giannantonio e Quartararo ad accedere al Q2 per giocarsi la pole. Primo degli esclusi Raul Fernandez, che partirà 13°, seguito da Miller, Rins e Oliveira. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: GP ARAGONA 2025, AL MOMENTO RAUL FERNANDEZ SECONDO NEL Q1!

È pronta a partire la fase conclusiva della diretta MotoGp di oggi, sabato 7 giugno, con le Qualifiche del Gran Premio d'Aragona 2025. I primi riscontri cronometrici del Q1 vedono Fabio Quartararo in testa con un tempo di 1:47.078, ancora piuttosto alto per gli standard del trac

QUALIFICHE E SPRINT GP ARAGONA 2025: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Nulla di strano: oggi la diretta MotoGp in tv sarà in chiaro su Tv8 per qualifiche e sprint, mentre con le libere si completa il pacchetto per gli abbonati Sky Sport MotoGp. Diretta MotoGp streaming video con il sito Tv8.it o, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

GP ARAGONA 2025, AL MOMENTO RAUL FERNANDEZ SECONDO NEL Q1!

Va avanti la diretta MotoGp di oggi, sabato 7 giugno, con le Qualifiche del Gran Premio d’Aragona 2025. I primi riscontri cronometrici del Q1 vedono Fabio Quartararo in testa con un tempo di 1:47.078, ancora piuttosto alto per gli standard del tracciato. Poco dopo il francese commette un errore andando lungo in Curva 16. Rientrato in pista, continua la sfida insieme a Di Giannantonio: al momento sarebbero loro due ad accedere al Q2, dove si contenderanno la pole con i migliori dieci delle Pre-qualifiche. Intanto rientra anche Bezzecchi, ma qualcosa non va: è costretto a tornare subito ai box per un problema tecnico, complicando ulteriormente la sua qualifica. Quartararo si migliora e firma un 1:46.631 che potrebbe garantirgli il pass per il Q2. Ma proprio nel finale Raul Fernandez piazza un gran giro e toglie la seconda posizione utile a Di Giannantonio. (agg. di Fabio Belli)

GP ARAGONA 2025, ORA SI COMINCIA CON IL Q1!

Pronta a entrare nel vivo la diretta MotoGp di oggi, sabato 7 giugno, con le Qualifiche del Gran Premio d’Aragona 2025. Bezzecchi si è portato momentaneamente in terza posizione, ma Marc Marquez ha continuato a spingere, scendendo sotto l’1:47 con un giro in 1:46.864. A metà della sessione, il fuoriclasse spagnolo ha ulteriormente abbassato il proprio tempo a 1:46.624, staccando Acosta di ben sei decimi. Scivolata senza conseguenze per Alex Marquez alla staccata di Curva 7, mentre Vinales è sceso in pista con una gomma dura nuova. Morbidelli ha conquistato un ottimo secondo posto, a mezzo secondo da Marc Marquez, prima di essere superato da Acosta, risalito a quattro decimi dal leader. Bezzecchi è tornato terzo, seguito da Morbidelli e Bagnaia. Caduta anche per Mir in Curva 2. Alla fine, Marc Marquez ha confermato il miglior crono anche nelle Libere 2 con un tempo di 1:46.607. Alle sue spalle Acosta su KTM e Morbidelli con la Ducati VR46, seguiti da Vinales, Binder, Bezzecchi e Bagnaia, autore di un buon passo nel finale della sessione. Ora via al Q1, caccia agli ultimi posti disponibili per il Q2 e la corsa alla pole position. (agg. di Fabio Belli)

GP ARAGONA 2025 FP2, ALEX MARQUEZ TALLONA MARC!

È iniziata la diretta MotoGp di oggi, sabato 7 giugno, con la seconda sessione di prove libere Gran Premio d’Aragona 2025. Nei primi giri delle Libere ad Aragon, è Bagnaia a far segnare inizialmente il miglior tempo con 1:48.780, ma subito dopo è Marc Marquez a prendere il comando fermando il cronometro su 1:47.376. Ottima prestazione anche per Aldeguer, che sfrutta la scia dell’otto volte campione del mondo per portarsi in seconda posizione. Marquez monta una gomma media usata all’anteriore e una soft nuova al posteriore, con Aldeguer incollato ai suoi scarichi. Bagnaia invece gira con entrambe le gomme usate. Alex Marquez migliora di un millesimo, mentre Marc va lungo in curva-12. La lotta per la vetta continua serrata, con Marc Marquez ora davanti ad Acosta e ad Alex Marquez. (agg. di Fabio Belli)

GP ARAGONA 2025 FP2, SEMAFORO VERDE ALLE 10.10!

Pronta a ripartire la diretta MotoGp di oggi, sabato 7 giugno, con la seconda sessione di prove libere Gran Premio d’Aragona 2025. Ad Aragon si apre un sabato ricco di emozioni: la MotoGP è attualmente impegnata nelle Libere 2, mentre alle 10:50 inizieranno le qualifiche con il Q1, dove piloti come Bezzecchi, Di Giannantonio e Quartararo cercheranno di conquistare uno degli ultimi due posti disponibili per accedere al Q2. Il pomeriggio si chiuderà con la Sprint Race, in programma alle ore 15. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: DOMINIO SPAGNOLO IN ARAGONA?

Siamo nella terra dei motori, sia letteralmente perché si gareggia al MotorLand Aragon, sia di fatto perché questo è il secondo dei quattro GP stagionali in Spagna: la diretta MotoGp oggi, sabato 7 giugno, sarà come sempre ricchissima con i primi appuntamenti di spicco per il Gran Premio d’Aragona 2025, l’ottavo di quest’anno. La prima sessione del venerdì mattina ha lanciato un messaggio molto chiaro: miglior tempo per Marc Marquez con quasi un secondo di vantaggio su chiunque altro e il fratello Alex che comunque si è preso la soddisfazione di essere il primo “degli umani” in una FP1 dominata come si vede raramente, soprattutto nella prima sessione dell’intero weekend.

Nel pomeriggio naturalmente c’è stata invece l’ora delle pre-qualifiche e in questo caso il protagonista principale non è cambiato, con Marc Marquez di nuovo veloce e consistente per tutto il turno e le prime cinque posizioni tutte per piloti spagnoli. Potenziale dominio di casa, con Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli che sono invece gli unici italiani già certi di un posto nel Q2. Qualche parola anche per l’agenda, anche se la diretta MotoGp non ci sorprenderà oggi: dalle ore 10.10 le prove libere, seguite dalle ore 10.50 dalle due sessioni delle qualifiche da 15 minuti ciascuna, infine si passerà alle ore 15.00 alla partenza della sprint sugli 11 giri del MotorLand Aragon.

DIRETTA MOTOGP: GLI ITALIANI FATICANO

Il quadro della situazione non è esaltante per i piloti italiani nella diretta MotoGp in Aragona, almeno in base a quanto abbiamo visto ieri. Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli sono rimasti a fatica nella top 10 in entrambe le sessioni, un sospiro di sollievo naturalmente nelle pre-qualifiche ma ci sono molti piloti che sono andati più forti – e non facciamo nemmeno il paragone con Marc Marquez, che per il suo compagno di squadra sarebbe pesante. Per il resto, al mattino c’era stato un bel terzo posto di Marco Bezzecchi, che però al pomeriggio è stato undicesimo appena dietro ai due connazionali.

Insomma, per quanto nel motociclismo il fattore campo sia un concetto molto relativo, perché ovviamente non è l’aria di casa a far andare più veloce una moto e il suo pilota, dobbiamo notare che al momento Marc Marquez e anche Alex stanno andando forse anche più forti del solito e con loro c’è un gruppetto di altri spagnoli, che promettono di monopolizzare le prime posizioni anche nelle qualifiche e nella sprint. Adesso quindi bisogna provare a cambiare qualcosa per non rendere la diretta MotoGp un monologo spagnolo: sarà un’impresa possibile?