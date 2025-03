DIRETTA MOTOGP: GP ARGENTINA FP2, ORA VIA ALLE QUALIFICHE

Pronta a entrare nel vivo la diretta MotopGp sul circuito di Termas de Rio Hondo per le FP2 del GP Argentina 2025. Pecco Bagnaia fatica inizialmente, fermandosi all’11° tempo a 7 decimi dal miglior giro provvisorio di Alex Marquez, lamentando poco feeling all’anteriore. Dopo essere rientrato in pista, migliora e chiude in 7^ posizione. Alex Marquez chiude le FP2 al comando davanti al fratello Marc e a Zarco. Seguono Di Giannantonio, Acosta, Aldeguer e Bagnaia. Ora spazio alle qualifiche. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP/ Streaming prove libere live video tv GP Argentina 2025: Marquez al top! (oggi 14 marzo)

QUALIFICHE E SPRINT GP ARGENTINA 2025 TERMAS DE RIO HONDO, LA MOTOGP IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta MotoGp in tv al sabato offre anche la visione in chiaro su Tv8 per qualifiche e sprint oltre a Sky Sport MotoGp per gli abbonati. Bis anche per la diretta MotoGp streaming video, con Sky Go o Now Tv ma anche per tutti su Tv8.it.

DIRETTA MOTOGP/ Marc Marquez ha vinto gara GP Thailandia 2025, Bagnaia dietro Alex Marquez! (oggi 2 marzo)

GP ARGENTINA FP2, CADUTA PER MORBIDELLI!

È ufficialmente partita la diretta MotopGp sul circuito di Termas de Rio Hondo per le FP2 del GP Argentina 2025. Johann Zarco si porta subito in testa con un tempo di 1:39.110, mentre Franco Morbidelli cade e dovrà passare dalla Q1 in qualifica. Zarco migliora ancora fino a 1:38.009, ma Alex Marquez lo supera, diventando il primo a scendere sotto l’1:38 con un 1:37.992, poi ulteriormente abbassato a 1:37.795, battendo Zarco di 170 millesimi. (agg. di Fabio Belli)

GP ARGENTINA FP2, SECONDA SESSIONE DI LIBERE DALLE 14.10

Pronta a partire la diretta MotopGp sul circuito di Termas de Rio Hondo per le FP2 del GP Argentina 2025. Giornata intensa in Argentina per la MotoGP: a breve in pista per le Libere 2, ultima sessione prima delle qualifiche che inizieranno alle 14:50. Morbidelli e Ogura dovranno passare dal Q1 per tentare l’accesso al Q2. In serata, alle 19, la Sprint Race assegnerà i primi punti del weekend. (agg. di Fabio Belli)

Diretta MotoGp/ Marc Marquez ha vinto la sprint, terzo posto per Bagnaia! (GP Thailandia 2025)

DIRETTA MOTOGP: MARC MARQUEZ VUOLE DOMINARE ANCHE A TERMAS DE RIO HONDO

Siamo appena al secondo appuntamento di una stagione che sarà lunghissima, ma sulla diretta MotoGp aleggia già il rischio di un dominio totale, perché finora Marc Marquez sta instaurando uno one-man-show che, dopo il trionfo in Thailandia di due settimane fa, minaccia di estendersi anche al GP Argentina 2025 che oggi, sabato 15 marzo, ci proporrà come sempre le qualifiche e la sprint sul circuito di Termas de Rio Hondo, al rientro dopo l’assenza nel 2024. Miglior tempo nella FP1 e poi primo posto anche nelle pre-qualifiche: era solo venerdì, ma dopo lo show di Buriram il messaggio è partito chiarissimo e mette paura a tanti.

Forse i maggiori imbarazzino all’interno dello stesso box Ducati ufficiale: il dominio di Marc Marquez sta infatti mettendo in difficoltà innanzitutto il nuovo compagno di squadra Francesco Bagnaia. Pecco aveva ottenuto un doppio terzo posto in Thailandia, in Argentina il weekend è iniziato con una caduta e un decimo posto salvato per pochi millesimi, per essere almeno certo di avere un posto nel Q2 senza passare prima dal Q1. A proposito: la diretta MotopGp avrà inizio alle ore 14.10 italiane con le ultime libere, poi dalle ore 14.50 avremo i due turni delle qualifiche.

DIRETTA MOTOGP: LA SPRINT DEL GP ARGENTINA 2025 PER UN NUOVO ALLUNGO?

A metà del nostro pomeriggio sapremo dunque chi avrà fatto la pole position, poi alle ore 19.00 ecco il culmine della diretta MotoGp del sabato, naturalmente grazie alla sprint sulla distanza di 12 giri. Qui si assegneranno i primi punti e allora Bagnaia dovrà provare a inventarsi qualcosa per contenere lo scatenato Marquez. Ripetiamo: al secondo Gran Premio su 22 sarebbe sbagliato sputare sentenze, però è chiaro che Marquez ha forza enorme anche dal punto di vista psicologico e allora Bagnaia dovrà dimostrare al più presto possibile (anche a sé stesso) di essere capace di sfidare il numero 93 a parità di moto.

I migliori italiani del venerdì erano stati ieri Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi: il nuovo pilota Aprilia era già stato sesto in Thailandia e prova a prendersi il ruolo di capitano di Noale in assenza dell’infortunato Jorge Martin, magari sfruttando anche il feeling con la pista dove vinse due anni fa; per il centauro del VR46 Racing Team invece potrebbe essere lo slancio dopo il decimo posto al debutto. In fondo, il 2025 è un libro ancora quasi tutto da scrivere, quindi siamo molto curiosi di seguire il secondo sabato della diretta MotoGp…