Diretta MotoGp streaming qualifiche e sprint GP Australia 2025 Phillip Island live video: orari, tempi, risultati e classifiche (oggi sabato 18 ottobre)

DIRETTA MOTOGP: PRONOSTICO APERTO A PHILLIP ISLAND

Il Mondiale è già stato assegnato, il campione del Mondo è assente, le classifiche contano ormai relativamente per gli obiettivi minori e allora potremmo goderci uno spettacolo puro nella diretta MotoGp del Gran Premio d’Australia 2025 naturalmente sul circuito di Phillip Island, con il consueto programma di lusso oggi, sabato 18 ottobre.

DIRETTA MOTOGP/ Prove libere streaming live video tv GP Australia 2025: Bezzecchi il migliore!

Tanti andranno a caccia di gloria in assenza del rivale più scomodo, per noi potrebbe essere difficile seguire tutto perché l’Australia vince il “premio” del weekend con gli orari probabilmente più scomodi in assoluto dall’Italia nell’intero calendario del Motomondiale ed è oggettivamente un peccato su un circuito così bello e con una battaglia che si annuncia molto divertente per tutto ciò che abbiamo detto finora.

Diretta/ Motogp streaming live video tv Indonesia Mandalika: Aldeguer domina, il podio (oggi 5 ottobre)

Gli orari quindi sono necessari: le ultime prove libere saranno alle ore 1.10 italiane, seguita alle ore 1.50 dalle qualifiche, magari possono andare bene per chi avrà fatto serata. Sarà invece necessario alzarsi molto presto per seguire la diretta MotoGp della sprint, con la partenza della gara breve sulla distanza di 13 giri del mitico circuito di Phillip Island che sarà alle ore 6.00 del mattino italiano.

L’incidente di Mandalika potrebbe avere conseguenze serissime sulla diretta MotoGp del Gran Premio d’Australia 2025, soprattutto domani: oltre all’assenza di Marc Marquez ci sarà anche il doppio long lap da scontare per Marco Bezzecchi, che di conseguenza potrebbe puntare tutto sul sabato per vincere almeno la Sprint dopo gli ottimi risultati del venerdì, mentre la missione della domenica si annuncia ben più ostica.

Diretta MotoGp/ Marco Bezzecchi ha vinto la Sprint, rimonta capolavoro! (Gp Indonesia 2025)

QUALIFICHE E SPRINT GP AUSTRALIA 2025 PHILLIP ISLAND: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Il sabato è in chiaro anche da Phillip Island per la diretta MotoGp in tv per qualifiche e sprint del GP Australia 2025, visibili su Tv8 oltre che su Sky Sport MotoGp per gli abbonati, ma considerati gli orari scomodi ci sarà pure una replica alle 13.00 per la Sprint. Avremo in ogni caso la diretta MotoGp streaming video sul sito Tv8.it, oltre che Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: CHI SI CANDIDA A PROTAGONISTA NEL GP AUSTRALIA 2025?

In uno scenario più aperto del solito, la diretta MotoGp ieri a Phillip Island era cominciata con il primo posto del padrone di casa Jack Miller nella FP1, un po’ a sorpresa davanti ad Alex Marquez e Pedro Acosta, una gioia per il veterano australiano nel contesto di una stagione 2025 che è davvero modesta per Miller. Poi sono arrivate le pre-qualifiche e Marco Bezzecchi ha firmato il nuovo record della pista, quindi l’Aprilia ha un potenziale davvero eccellente, anche se ovviamente per il centauro italiano ci sarà almeno domani il fattore penalizzazione.

Non solo: il secondo tempo di Raul Fernandez ci porta a dire che potenzialmente potrebbe essere proprio Noale la moto da battere in Australia, mentre gli italiani già certi del posto in Q2 sono in totale quattro, perché oltre a Bezzecchi sono entrati nella top 10 del venerdì pomeriggio locale anche Fabio Di Giannantonio, Luca Marini e Francesco Bagnaia. Insomma, Aprilia sugli scudi ma tanti possibili protagonisti, non potremmo chiedere di meglio a Mondiale ormai chiuso per ravvivare la diretta MotoGp…