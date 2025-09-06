Diretta MotoGp streaming qualifiche e sprint GP Catalogna 2025 Barcellona live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni (oggi 6 settembre)

DIRETTA MOTOGP: BAGNAIA E MORBIDELLI IN DIFFICOLTA’

Termina la diretta della terza tranche di Prove libere del Gran Premio di Catalogna e Joan Mir sorprende tutti e conclude al primo posto dinanzi ad Alex Marquez e a Quartararo, un trio sorprendente per quel che riguarda le libere. Quarto posto per Vinales rispetto ad Acosta al quinto e c’è anche curiosità riguardo alla prestazione del leader del Mondiale.

Solo ottavo posto infatti per Marc Marquez e bisogna capire se si nasconde o davvero ci sono delle difficoltà mentre solo nelle retrovie Bagnaia che sembra concentrarsi solo sul miglior asset. Solo tredicesimo posto anche per Luca Marini ma siamo solo all’inizio di un weekend che si preannuncia entusiasmante (Agg. Mario Tramo)

QUALIFICHE E SPRINT GP CATALOGNA 2025 BARCELLONA: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Il sabato è sempre anche in chiaro per la diretta MotoGp in tv: qualifiche e sprint dal Montmelò di Barcellona saranno visibili anche su Tv8, oltre che su Sky Sport MotoGp per gli abbonati. Sarà quindi garantita pure l’ampia diretta MotoGp streaming video sul sito Tv8.it, oltre che Sky Go e Now Tv.

DIRETTA MOTOGP: SI PARTE

Comincia la diretta della terza sessione delle prove libere di MotoGp del Gran Premio di Catalogna e continua la rincorsa di Marc Marquez verso il titolo, dominatore assoluto del circuito mentre i rivali proveranno a mettergli i bastoni le ruote. Intanto i primi piloti iniziano a scendere in pista.

Subito Alex Marquez miglior tempo su Joan Mir e Zarco mentre Bagnaia e Marquez ad ora si nascondono. Pochi minuti e il leader del Mondiale comincia a volare e pareggia praticamente il tempo del fratello, al momento è ancora dominio della famiglia Marquez davanti – di poco – a Binder e Quartararo (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA MOTOGP: VIA ALLE PROVE LIBERE

Verso i 30 minuti di prove libere che aprono la diretta MotoGp nel sabato di Barcellona, parliamo di una notizia che potremmo definire di moto-mercato. Non riguarda in realtà i piloti, bensì i team, perché l’altoatesino Gunther Steiner, che molti ricorderanno come team principal della Haas in Formula 1, con il consorzio Ikon Capital ha acquistato Tech3 Racing, uno dei team più longevi della MotoGp e attualmente squadra satellite della Ktm.

Il passaggio di proprietà dallo storico fondatore Hervé Poncharal ai nuovi proprietari si verificherà al termine della stagione, ma non cambierà l’impegno, sia nella classe regina sia con un secondo team in Moto3. L’annuncio è stato dato proprio in questi giorni al Montmelò e Gunther Steiner sarà il Ceo della nuova Tech3, con il team manager Richard Coleman e ancora un ruolo da consulente per Hervé Poncharal, conservando anche l’accordo con Ktm. Adesso però largo alle libere e di seguito alle qualifiche, via alla diretta MotoGp! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA KTM INSIDIA MARQUEZ A BARCELLONA!

C’è una rivale che vuole rimescolare le carte nella diretta MotoGp e dare fastidio al dominatore assoluto proprio nella sua gara di casa: riflettori puntati quindi sulla Ktm in vista del solito ricchissimo sabato, che oggi 6 settembre ci attende dal circuito del Montmelò a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna 2025.

Ieri le moto austriache sono andate davvero molto bene e le pre-qualifiche hanno visto il primo posto per Brad Binder davanti al compagno Pedro Acosta, quindi la Ktm si candida a protagonista assoluta come minimo per le qualifiche e poi si vedrà, anche se dobbiamo dire che in agguato resta la famiglia Marquez, con il redivivo Alex terzo e l’onnipresente Marc quarto.

In effetti l’altra notizia interessante del venerdì dalla diretta MotoGp è stata quella relativa ai due piloti che in classifica sono i due inseguitori meno lontani (dire vicini sarebbe esagerato) da Marc Marquez. In positivo c’è il fratello Alex, che è tornato a girare forte e quindi vorrà recitare un ruolo chiave in quella che naturalmente anche per lui è la gara di casa.

Disastro assoluto invece per Francesco Bagnaia, che ieri ha vissuto uno dei giorni peggiori di tutta la carriera. I piazzamenti nelle classifiche dei tempi valgono più di mille commenti: ventitreesimo nella FP1 del mattino e ventunesimo al pomeriggio nelle pre-qualifiche, ovviamente lontanissimo anche solo dalla top 10 che in questo momento rischia di essere una chimera per Pecco nella diretta MotoGp.

DIRETTA MOTOGP: ECCO GLI APPUNTAMENTI DEL GP CATALOGNA 2025

Abbiamo subito voluto evidenziare i temi di spicco per la diretta MotoGp e allora adesso diamo spazio invece alle informazioni pratiche per seguire il sabato di Barcellona. Non ci sono in verità sorprese in tal senso: come sempre, avremo alle ore 10.10 le ultime libere, alle ore 10.50 le qualifiche e nel pomeriggio si tornerà in pista alle ore 15.00 per la Sprint, che si svilupperà sulla distanza di 12 giri del Circuit de Catalunya, un tracciato che tutti i centauri del Motomondiale conoscono alla perfezione, essendo un grande classico e pure spesso sede di test invernali.

In generale il venerdì non è stato così negativo per i colori italiani: ci sono infatti quattro nostri piloti già certi di un posto nel Q2. Si tratta dell’ormai sempre costante Marco Bezzecchi, quinto nelle pre-qualifiche, poi di Enea Bastianini e Franco Morbidelli che lo hanno seguito in sesta e settima posizione, infine di Luca Marini, nono confermando di vivere un momento positivo della sua stagione. Certo, davanti la lotta è stata fra le Ktm e la famiglia Marquez, ma possiamo sperare che la diretta MotoGp oggi sorrida anche ai colori italiani…