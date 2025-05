DIRETTA MOTOGP STREAMING: FP2 GP FRANCIA 2025, SEMAFORO VERDE!

Pronta a partire la diretta MotoGp per la seconda sessione di prove libere Fp2 del Gran Premio di Francia 2025 a Le Mans. Sabato ricco di emozioni a Le Mans, dove i piloti della MotoGP sono attualmente impegnati nella seconda sessione di prove libere. Alle 10:50 prenderanno il via le qualifiche ufficiali, con Marini, Di Giannantonio e Binder tra i protagonisti del Q1, chiamati a lottare per conquistare uno degli ultimi due posti disponibili per accedere al Q2. Il programma proseguirà nel pomeriggio, quando alle 15 andrà in scena la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP STREAMING: UN TRIS D’ASSI PER IL GP FRANCIA 2025 A LE MANS

In un luogo mitico per gli sport motoristici, la diretta MotoGp calerà un tris d’assi oggi, sabato 10 maggio, per le qualifiche e la sprint del Gran Premio di Francia 2025 a Le Mans. Non ce ne voglia Alex Marquez, comunque bravissimo a guidare la classifica iridata dopo l’acuto di due settimane fa a Jerez, ma i tre campioni della top class sono coloro che hanno stampato i migliori tempi nella sessione delle pre-qualifiche di ieri. In primis Marc Marquez, che vuole ristabilire le gerarchie anche “familiari” e ha messo in chiaro per l’ennesima volta che (quando non sbaglia) il più forte in circolazione è il numero 93.

Ci sarà poi il padrone di casa Fabio Quartararo, finalmente tornato su ottimi livelli di competitività con la Yamaha, che potrebbe essere la variabile impazzita per mettere in crisi il dominio Ducati, che oltre ai fratelli Marquez è completato naturalmente da Francesco Bagnaia. Per Pecco il passaggio più delicato sarà proprio oggi, perché sappiamo che le sprint continuano ad essere il tallone d’Achille del piemontese, mentre il secondo posto nelle pre-qualifiche di ieri è stato un bel messaggio da parte di Quartararo, per mostrare che Jerez non è stata un caso.

QUALIFICHE E SPRINT GP FRANCIA 2025 LE MANS, LA DIRETTA MOTOGP STREAMING VIDEO TV

La diretta MotoGp in tv sarà in chiaro su Tv8, qualifiche e sprint sono infatti coperte integralmente, mentre comprende anche le libere per gli abbonati Sky Sport MotoGp. Doppia diretta MotoGp streaming video quindi, per gli abbonati su Sky Go e Now Tv oppure il sito Tv8.it per tutti.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: GLI APPUNTAMENTI E I TEMI DA SEGUIRE

Non guasta mai fornire anche l’agenda degli appuntamenti, anche se naturalmente saranno quelli classici della diretta MotoGp nel nostro continente: al mattino i 30 minuti di prove libere che avranno inizio alle ore 10.10 e subito dopo le due sessioni di qualifiche, a cominciare dalle ore 10.50, mentre al pomeriggio avremo la gara breve, con partenza alle ore 15.00 per la sprint. Le Mans ha alcune similitudini con Jerez, entrambi questi circuiti non hanno particolari rettilinei e quindi non richiedono la massima potenza, il che è sicuramente è una buona notizia per la Yamaha e quindi per Quartararo.

Anche per gli uomini di punta della Ducati tuttavia la diretta MotoGp sarà molto importante in Francia. Marc Marquez è il più forte, ma ha già commesso due errori gravi e quindi deve dimostrare di essere superiore agli altri non solo come velocità, ma anche come consistenza; suo fratello Alex sta facendo benissimo, ma dovrà dimostrare di reggere la pressione alla lunga; Pecco Bagnaia è sempre lì, ma quasi sempre è stato un pochino più lento e quindi avrebbe bisogno di un ultimo salto di qualità. Quali risposte potranno arrivarci già da questo sabato di maggio con la diretta MotoGp?