DIRETTA MOTOGP: GP GERMANIA 2025 FP3, PISTA BAGNATA AL SACHSENRING!

È iniziata la diretta MotoGp della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2025 sul circuito del Sachsenring. La pioggia accoglie la MotoGP al Sachsenring, rendendo impossibile l’uso delle gomme slick nelle FP2. I tempi sul giro sono nettamente più alti rispetto a ieri: si viaggia con quasi 11 secondi in più rispetto al record stabilito da Di Giannantonio, irraggiungibile oggi. In avvio di sessione è Jack Miller a portarsi al comando con un 1:29.975, seguito da Marc Marquez e Brad Binder. Poco dopo è proprio Marquez a prendere la leadership con un 1:29.636, mentre Morbidelli si inserisce in seconda posizione davanti allo stesso Miller. Intanto Pecco Bagnaia è impegnato in test specifici con un nuovo serbatoio, pensato per modificare l’equilibrio dei pesi sulla sua moto. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: GP GERMANIA 2025 FP3, SEMAFORO VERDE ALLE 10.10!

QUALIFICHE E SPRINT GP GERMANIA 2025 SACHSENRING: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Il sabato è sempre un bel giorno per la diretta MotoGp in tv, in chiaro su Tv8 per qualifiche e sprint, oltre che su Sky Sport MotoGp per gli abbonati. Ecco allora che la diretta MotoGp streaming video sarà sul sito Tv8.it oltre che su Sky Go e Now Tv.

GP GERMANIA 2025 FP3, SEMAFORO VERDE ALLE 10.10!

Sta per iniziare la diretta MotoGp della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2025 sul circuito del Sachsenring. La pioggia caduta durante la notte ha lasciato il Sachsenring bagnato, e le previsioni meteo per la giornata non promettono miglioramenti. Alle 10:10 si accenderanno i motori per la seconda sessione di prove libere, che precede le qualifiche in programma alle 10:50. Vinales, Zarco e Aldeguer saranno tra i piloti in cerca degli ultimi due posti disponibili per accedere direttamente al Q2. Nel pomeriggio, alle 15:00, è atteso il via della Sprint Race. Intanto è arrivata la conferma del forfait di Enea Bastianini, costretto a rinunciare all’intero weekend a causa di un’appendicite. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MOTOGP: QUALIFICHE E SPRINT PER IL GP GERMANIA 2025

È il Gran Premio che ci porterà all’esatta metà del Motomondiale, potrebbe quindi essere tempo perfetto per fare qualche considerazione, ma in primis dobbiamo ricordare che cosa ci attenderà oggi, sabato 12 luglio, con la diretta MotoGp del Gran Premio di Germania 2025, che ormai da moltissimi anni si disputa sul breve circuito del Sachsenring.

Ovviamente questo è il giorno di qualifiche e sprint: per la precisione i motori si accenderanno come sempre anche al Sachsenring alle ore 10.10 per i 30 minuti di prove libere, poi dalle ore 10.50 avremo le due sessioni delle qualifiche, infine alle ore 15.00 ecco la partenza della sprint, che misurerà 15 giri appunto perché il tracciato tedesco è uno dei più brevi.

Abbiamo già avuto modo di ricordare che il Sachsenring è particolarmente caro a Marc Marquez, che in effetti aveva voluto mandare un messaggio molto chiaro a tutta la concorrenza già dal venerdì mattina, prendendosi il primo posto nella classifica dei tempi della FP1 davanti a Jack Miller e Marco Bezzecchi.

Il dato più interessante del venerdì mattino era la presenza nelle prime cinque posizioni di altrettante Case differenti, quindi con una Ducati almeno in apparenza non così dominante come tante altre volte quest’anno nella diretta MotoGp, ad eccezione appunto di Marquez, immediatamente a proprio agio su uno dei suoi circuiti preferiti.

DIRETTA MOTOGP STREAMING: COSA HANNO DETTO LE PRE-QUALIFICHE AL SACHSENRING?

Successivamente, al pomeriggio ci sono state naturalmente le pre-qualifiche come evento principale del venerdì in Germania per la diretta MotoGp e dobbiamo dire che c’è stato un cambiamento netto, con la Ducati che è tornata dominante grazie a tre uomini nelle prime tre posizioni, ma con Marc Marquez “solamente” terzo. Il miglior tempo infatti è andato a un eccezionale Fabio Di Giannantonio, che ha rifilato oltre tre decimi a tutto, un distacco enorme al Sachsenring, dove spesso sono i millesimi a fare la differenza, quindi il centauro italiano si candida a un ruolo da grande protagonista per tutto il weekend.

Marc è arrivato terzo alle spalle anche del fratello Alex Marquez, un segnale questo molto importante sulla condizione di forma per colui che è secondo nella classifica mondiale. Quarto Fabio Quartararo davanti a Pedro Acosta, ci sono stati quattro italiani nella top 10 e quindi già certi di un posto nel Q2: oltre a Di Giannantonio, hanno timbrato il cartellino anche Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, anche se Pecco non è andato oltre il nono posto e di conseguenza i primi segnali non sono esaltanti per il piemontese nella diretta MotoGp…