Diretta MotoGp streaming qualifiche e sprint GP Giappone 2025 Motegi live video: cronaca, orari, tempi e classifiche delle sessioni (oggi 27 settembre)

DIRETTA MOTOGP: LE ORE PICCOLE A MOTEGI

I veri appassionati sono attesi da una lunga notte in compagnia della diretta MotoGp grazie a qualifiche e sprint del Gran Premio del Giappone 2025 a Motegi, che domani potrebbe anche laureare campione del Mondo con enorme anticipo Marc Marquez, ma dobbiamo dire che l’atto principale del sabato sarebbe perfetto durante la colazione.

L’ultima sessione di prove libere sarà infatti alle ore 3.10 italiane, seguita alle ore 3.50 dalle qualifiche, appuntamenti onestamente impegnativi nel cuore della notte. Avrete molte meno scuse invece per la sprint, dal momento che la partenza per la gara breve sulla distanza di 12 giri del Twin Ring Motegi sarà alle ore 8.00 del mattino italiano.

Arriviamo da un venerdì stuzzicante, con tre Case diverse nelle prime tre posizioni (e nessuna giapponese): primo posto per l’Aprilia con l’ottimo Marco Bezzecchi, seguito da due spagnoli che sono stati Pedro Acosta con la Ktm e in terza piazza l’immancabile Marc Marquez, ieri quindi non il più veloce ma comunque il migliore per la Ducati.

Altri tre centauri italiani sono già certi di un posto come minimo nel Q2, cioè Luca Marini, Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia, quindi tutto sommato finora sono arrivate buone notizie dalla diretta MotoGp, che potrebbe vedere la padrona di casa Honda (a Motegi c’è anche il museo) buona protagonista grazie a tre piloti nella top 10, con Joan Mir e Johann Zarco oltre a Marini.

QUALIFICHE E SPRINT GP GIAPPONE 2025 MOTEGI: DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV

Il sabato è sempre in chiaro per la diretta MotoGp in tv: qualifiche e sprint per il GP Giappone 2025 saranno visibili su Tv8 oltre che su Sky Sport MotoGp per gli abbonati. Avremo quindi anche la diretta MotoGp streaming video sul sito Tv8.it, oltre che Sky Go e Now Tv. Ci sarà però anche una differita alle ore 13.00 per rivedere tutto a chi non l’avesse fatto causa fuso con Motegi.

DIRETTA MOTOGP: VERSO QUALIFICHE E SPRINT DEL GP GIAPPONE 2025

Ci restano solamente due nomi per completare la top 10 delle pre-qualifiche, cioè Fabio Quartararo che ha salvato l’onore della Yamaha e Raul Fernandez, questo significa che oggi la diretta MotoGp sarà decisamente vivace fin dalla prima sessione delle qualifiche, perché dovranno passare dal Q1 diversi big, da Jorge Martin ai nostri Enea Bastianini e Franco Morbidelli fino ad Alex Marquez, che ovviamente è al centro dell’attenzione perché è l’unico pilota che possa tenere aperto ancora un po’ il Mondiale. Le prime indicazioni sono però fortemente negative per il catalano del team Gresini.

Alex Marquez infatti ha sbagliato nel time-attack, di conseguenza è stato quindicesimo e questo significa che nella notte lo vedremo protagonista del Q1 per la prima volta in tutta questa stagione. Non la premessa ideale per la diretta MotoGp del Gran Premio nel quale deve contrastare il sempre solidissimo fratello Marc Marquez per rinviare il verdetto che comunque onestamente è di fatto scritto già da moltissimo tempo data la superiorità del numero 93 e della sua Ducati…